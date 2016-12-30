Фестиваль вокруг рояля Седьмой международный театральный фестиваль-форум «Пространство режиссуры» посвящается одному современному режиссёру, одному великому режиссёру недавнего прошлого, а также юбилею Театра-Театра

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О событиях фестиваля, который пройдёт с 10 по 14 марта 2017 года в Пермском академическом Театре-Театре, рассказал прессе его арт-директор, он же — главный режиссёр Театра-Театра Владимир Гурфинкель. Знатный рассказчик, Гурфинкель описывал предстоящее событие так «вкусно», что захотелось побывать везде и непременно.

«Онегин

Это будет чрезвычайно непросто. Руководство Театра-Театра под завязку напичкало событиями пять фестивальных дней, при этом старалось сделать так, чтобы программа была интересна и профессионалам, и продвинутой публике.

Как всегда, фестиваль монографически знакомит пермяков с творчеством одного выдающегося современного режиссёра. В 2015 году это был Юрий Бутусов, а в этом году по предложению Олега Лоевского, консультанта фестиваля и «генератора театральных идей», как сказал о нём Гурфинкель, центральной фигурой «Пространства режиссуры» станет Тимофей Кулябин, главный режиссёр новосибирского театра «Красный факел» и герой знаменитого скандала с постановкой оперы Вагнера «Тангейзер» на сцене Новосибирского театра оперы и балета.

По словам Владимира Гурфинкеля, Кулябин — режиссёр, имя которого известно каждому, оно буквально у всех на слуху. Но дело не в скандальной известности и не в известности вообще, а в том, что это автор выдающихся театральных работ, которые, по мнению арт-директора фестиваля, определяют эстетику поколения «непокорных 30-летних».

Тимофей Кулябин

К сожалению, физически невозможно привезти в Пермь недавние постановки Кулябина — «Дона Паскуале» из Большого театра и «Иванова» из Театра наций, но четыре выдающихся спектакля из репертуара Театра наций и «Красного факела» пермяки увидят.

Программу театральных показов откроют 10 марта «Сонеты Шекспира», которые Гурфинкель охарактеризовал как «замечательный способ современного осмысления великого лирического репертуара». Из отдельных стихотворных произведений Кулябин создал единое повествование — гармоничное и атмосферное.

«Сонеты Шекспира»

11 марта Театр наций покажет «Электру» Еврипида, о которой арт-директор «Пространства…» сказал, что это редкий пример удачного подхода современного театра к трагедии, ибо для поколения, «изъеденного иронией», этот классический жанр неподъёмен. По желанию режиссёра в показе примут участие не только артисты Театра наций, но и часть труппы Театра-Театра.

«Электра»

12 марта пермяки увидят последнюю премьеру «Красного факела» — «Процесс» по повести Франца Кафки. Владимир Гурфинкель увидел в этом спектакле переклички с актуальной современностью — как будто речь идёт о том, что «происходит за соседней дверью».

Завершит серию показов спектаклей Тимофея Кулябина «Онегин». «Начинается весна, — обрадовал прессу Владимир Гурфинкель, — а весной положено перечитывать «Онегина»! То, что Пушкин вечен, — это туфта. Пушкин на сцене обычно тухл, скучен и противен. Никакая режиссура не может пробудить этого мертвеца. А тут он молодой, кудрявый и скачет!»

Ретроспектива работ Тимофея Кулябина будет сопровождаться разнообразными, говоря современным языком, спин-оффами: так, традиционная Лаборатория молодой режиссуры на сей раз будет посвящена тем литературным произведениям, по которым поставлены спектакли Кулябина из фестивальной программы. По мнению задумавшего этот ход Олега Лоевского, будет любопытно, как начинающие режиссёры представят тот же драматургический материал.

Тимофей Кулябин лично примет активное участие в деловой и просветительской программе фестиваля. Он приедет не один, а вместе со своими постоянными соавторами — художником-постановщиком Олегом Головко и драматургом и театральным критиком Ольгой Федяниной. Все они проведут на фестивале творческие встречи, мастер-классы и открытые лекции.

Опять-таки по традиции «Пространство режиссуры» посвящено ещё и памяти выдающегося театрального деятеля недавнего прошлого. В нынешнем году этим героем стал Зиновий Корогодский, четверть века бывший художественным руководителем Ленинградского ТЮЗа и поставивший на его сцене более 100 спектаклей. В 2016 году ему исполнилось бы 90 лет.

Зиновий Корогодский

Эту дату «Пространство режиссуры» отметит двумя выставками: персональной выставкой сына режиссёра, театрального художника Данилы Корогодского, и выставкой-инсталляцией «Пятна, кляксы и портреты…», которую Данила Корогодский создал к 90-летию отца для Театрального музея им. Бахрушина. Это необычное произведение представляет собой кабинет Корогодского — внутри и снаружи. На стенах — фотографии и документы, а интерьер состоит из подлинных вещей режиссёра, и каждый посетитель сможет прикоснуться к его рабочему столу.

Кроме того, участники и гости фестиваля увидят спектакль «Неоконченный портрет», посвящённый памяти Зиновия Яковлевича, от артистов созданного им Театра поколений из Санкт-Петербурга. Главного героя будет играть очень похожая на него кукла-марионетка, а её голосом станут ученики Корогодского.

Утренняя программа «Пространства режиссуры» будет состоять из студенческих спектаклей. Владимир Гурфинкель пригласил к участию два очень интересных актёрских курса — мастерскую Дмитрия Брусникина и мастерскую Константина Райкина. Первая команда покажет спектакль, созданный в технологии вербатим по мотивам путешествия на поезде из Москвы во Владивосток и обратно. Эту постановку Гурфинкель назвал «панорамой современной русской жизни». Вторая команда покажет танцевальный спектакль «Кармен», сюжетом которого стала жизнь Кармен до событий, описанных Проспером Мериме, а также спектакль по мотивам пьес Александра Островского с элементами импровизации. Оба мастера — и Дмитрий Брусникин, и Константин Райкин — проведут мастер-классы для пермских студентов.

Международная составляющая фестиваля связана с приездом знаменитого театра NoNo из Марселя с музыкальным спектаклем «Барокко», жанр которого Гурфинкель определил как «опера-путешествие». Эта необычная постановка будет показана в фойе театра, где построят специальный длинный помост, а зрители будут сидеть по обе стороны от него. В постановке участвуют артисты французские и русские, оперные и драматические, в том числе три французских контратенора и один настоящий русский бас.

Как всегда, каждый фестивальный день будет завершаться обсуждениями просмотренных спектаклей. Модераторами будут Олег Лоевский и театральный критик Роман Должанский.

Программа «Пространства режиссуры» будет состоять не только из гостевых спектаклей. Театр-Театр готовит множество событий, среди которых — пермская премьера спектакля #конституция.рф, который был показан в декабре в Ельцин-центре в Екатеринбурге.

В завершающий фестиваль вечер, 14 марта, состоится празднование 90-летия Театра-Театра. К этой дате театр и его поклонники подготовили большой подарок — новый концертный рояль. Его «инаугурация» станет главным событием праздника, а сыграют на рояле композиторы, которые написали поставленные Театром-Театром мюзиклы, — Лора Квинт, Виталий Истомин, Максим Дунаевский и, возможно, Александр Журбин.

Поскольку речь идёт о юбилейном событии, руководство театра с полным правом говорит, что «Пространство режиссуры — 2017» посвящается всем, кто создавал, взращивал и бережёт искусство главного драматического театра Прикамья».