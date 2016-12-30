«Из космоса границ не видно» В Перми наградили лучших мастеров снежной и ледовой скульптуры

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В минувшую субботу, 21 января, в Перми прошло награждение победителей V Кубка по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». 40 мастеров из разных уголков планеты, даже тех, где снег и лёд видят чаще на экранах телевизоров, чем на родных улицах, создали 20 пусть недолговечных, но уникальных произведений искусства. Теперь эти скульптуры будут украшать Пермь в пространстве ледового городка «Эко-Сад», который, по заверению организаторов, продержится до начала весны.

В юбилейном для конкурса году — Кубок разыгрывается в Перми в пятый раз — приняли участие скульпторы из 14 стран: Беларуси, Германии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Малайзии, Мексики, Норвегии, Словении, Таиланда, Турции, Франции и, конечно, России. Большинство команд — интернациональные, в них специально для конкурса объединились участники из разных стран мира, и для всех «Зимний вернисаж» стал возможностью отточить мастерство на сложном материале и обменяться опытом и технологиями с коллегами. По словам скульпторов, такая «лаборатория» под открытым небом — это опыт очень важный, ведь в профессиональных учебных заведениях не учат работать со снегом и льдом.

Тема, которая объединила участников конкурса в этом году, — «Космос». У мастеров было всего пять дней, чтобы превратить огромные кубы снега и льда в скульптурные композиции по своим эскизам. Для всех участников на рабочей площадке был установлен фиксированный рабочий день — с 09:00 до 19:00. Работа над созданием скульптур до и после установленного времени была запрещена регламентом. Такое состязание в мастерстве в режиме нон-стоп — настоящий марафон, который потребовал от участников особых умений и физических возможностей, в том числе умения работать при любых погодных условиях.

«Дача далеко, зато с видом на Землю» — скульптура-победитель в номинации «Снег»

Фото: Константин Долгановский

К счастью, в этом году скульпторам повезло: изнуряющих морозов, мешающих работать, не было. «Самая холодная температура, при которой мне приходилось работать, была в Лапландии. Минус 42 градуса! Дело было за полярным кругом. Если ты случайно проливал кофе, он замерзал на лету. Это было испытание не для слабонервных, так что в Перми у вас просто тепло», — рассказала участница конкурса из Германии Франциска Аграваль. Впрочем, для некоторых скульпторов температура — а на улице стояли несущественные по пермским меркам морозы, всего лишь -10 °C, — показалась пугающей. Например, представители Мексики Карлос Перейра и Максимильяно Гонсалес рассказали, что были вовсе не готовы к такой погоде и приехали налегке. Горячих, но замерзающих мексиканских парней спасли организаторы «Зимнего вернисажа» — обеспечили их тёплой одеждой. Вообще, для всех художников были созданы комфортные условия работы: в ледовом городке находился большой шатёр, в котором они всегда могли выпить горячего чая и кофе, перекусить и — самое важное — просушить намокшие от снега вещи.

Конкурсные дни стали непростыми не только для участников, но и для судей, ведь по достоинству оценить талант творцов и определить победителей — задача не из лёгких. «Время всегда летит очень быстро, остановить его практически невозможно. Но участникам «Зимнего вернисажа» это удалось. Каждый из них выразил в этой непростой теме то, что чувствует сегодня», — считает председатель жюри конкурса художник Юрий Лапшин.

Фото: Константин Долгановский

В торжественной церемонии награждения победителей Кубка по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж», которая прошла вечером 21 января в конференц-зале гостиницы City Star, участвовали глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, председатель совета фонда скульпторов России «Единение» Алексей Тютнев, городские депутаты и все члены жюри.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Благодаря фонду скульпторов «Единение» и лично Алексею Тютневу Кубок «Зимний вернисаж» имеет чётко выраженную пермскую регистрацию. Полагаю, мы уже готовы выдавать участникам конкурса паспорта с пермской пропиской! Но если говорить серьёзно, я надеюсь, что условия нашего сурового уральского климата были сбалансированы дружественным приёмом, который мы оказали всем скульпторам без исключения!

Член жюри, начальник отдела изобразительного искусства департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ Мария Спаржина вручила от лица министра культуры Владимира Мединского благодарственное письмо Алексею Тютневу за успешное проведение Кубка. В нём говорится, что Алексей Тютнев, автор и бессменный организатор конкурса, вносит существенный вклад в формирование единого культурного пространства страны и включение Пермского края в международный культурный процесс. «Минкультуры России рассматривает Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» в качестве одного из приоритетных проектов, поддержанных ведомством в Пермском крае, флагманского проекта в области снежного и ледового ваяния в Российской Федерации. Я вижу исключительно положительные перспективы развития конкурса. Если ещё несколько лет назад это было больше шоу, чем конкурс, то сейчас это уже проникновение в философские, глубинные моменты. Скульпторы вкладывают больше мыслей и чувств в свои работы», — отметила Мария Спаржина.

Специальным гостем на церемонии награждения победителей стал настоящий пришелец из будущего. Летающие тарелки для этого вызывать вовсе не пришлось — на сцену вышел пермский промобот, который, как оказалось, уже видел работы скульпторов. «Я в шоке от этой снежной красоты!» — вот практически всё, что успел сообщить зрителям робот, прежде чем его заряд иссяк.

После многочисленных слов поздравления и благодарности организаторам пришла пора огласить результаты. В номинации «Снежная скульптура» лучшими стали пермяки — скульпторы Рустам Исмагилов и Лев Безматерных заняли первое место со своей скульптурой «Дача далеко, зато с видом на Землю». Пермяки изобразили героя-космонавта, который завёл себе межгалактическую дачу, где можно отыскать даже телевизор, однако взор его устремлён в сторону Земли… Второе место досталось гостям из Таиланда — Кьяттисаку Кинмали и Наттавату Сукнеду. Их скульптура называется «Неживые вещи живут в живых вещах». Третье место заняла команда скульпторов из Екатеринбурга и Сургута — работа Александра Савинова и Павла Соловьёва называется так же, как конкурсное задание, — «Космос». Приз капитанов (в этой номинации руководители команд анонимно голосовали за победителя) достался норвежско-российскому дуэту — Элизабет Кристенсен и Сергею Ашихмину, а также команде из Китая. Приз известного ледового скульптора Николая Полукарова с работой «Будь осторожен!» также получили участники из Китая.

Фото: Константин Долгановский

В номинации «Ледовая скульптура» победили скульпторы из Рязани с работой «Космический танец Шивы». Второе место у сборной Беларуси и России — участники создали скульптуру «За горизонтами событий». Третье место досталось скульпторам из Красноярска и Санкт-Петербурга. Их работа называется «Бесконечность». Приз капитанов получили скульпторы из Кургана, а приз Николая Полукарова достался латвийцам.

Увидеть работы скульпторов в своеобразной галерее под открытым небом своими глазами могут все жители и гости Перми. Выставку ледовых и снежных скульптур украсили декоративным ограждением, и уже с понедельника (23 января) открыт доступ к каждому художественному объекту.