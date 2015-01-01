Смотрите, кто пришёл Губернатор представил новый состав правительства Пермского края

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В Прикамье завершился важный этап масштабной административной реформы. В минувшую пятницу, 20 января, губернатор Пермского края Виктор Басаргин представил новый состав краевого правительства, где помимо министров, сохранивших свои посты, появилось несколько новых имён в региональной политике, а ряд министерских кресел заняли чиновники, отправившиеся в кабинет министров на повышение. Правительство Пермского края возглавил Виктор Басаргин лично.

Фото: Константин Долгановский

Новое правительство — новые структуры

Сегодня в составе правительства Пермского края 22 человека (ранее было 25). Несколько министерств объединены, кроме того, в соответствии с требованиями федерального законодательства созданы новое министерство — территориальной безопасности (министерство общественной безопасности было упразднено с приходом Виктора Басаргина) с прямым подчинением губернатору и Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия, функции которой ранее принадлежали минкульту.

«В новой структуре не предусмотрены министерство информационного развития и связи. Его функции переданы минтранспорта и связи. Также нет в кабмине агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям. Его функционал передан в ведение министерства экономического развития и инвестиций», — рассказали в администрации губернатора.

Елена Абузярова

Фото: Константин Долгановский

На сегодняшний день в правительстве восемь основных блоков, которые находятся под руководством заместителей председателя правительства: «Территориальное развитие», «Природопользование и инфраструктура», «Промышленный потенциал», «Экономическое развитие и инвестиции», «Образование и культура», «Социальное развитие и здравоохранение», «Строительство и ЖКХ». В отдельный блок выделен аппарат правительства — его будет курировать зампред правительства Елена Абузярова. В её блок также войдут министерство регулирования контрактной системы в сфере закупок под руководством Сергея Пономарёва и агентство по делам архивов, которое возглавляет Наталья Афанасьева.

Виктор Агеев

Фото: Константин Долгановский

«Хотел бы подчеркнуть высочайшую ответственность членов кабинета министров за социально-экономическое развитие Пермского края, повышение устойчивости экономики и, безусловно, за реализацию всех социальных обязательств перед жителями региона. Все позитивные тенденции, наработанные ранее, необходимо сохранить. Рассчитываю, что мы будем работать в одной команде, укрепим связи между ведомствами и станем единым, неделимым коллективом», — сказал Виктор Басаргин на представлении нового состава правительства.

Алексей Чибисов

Фото: Константин Долгановский

Новые министры, старые министры

Как уже было сказано ранее, правительство Пермского края возглавил лично губернатор Виктор Басаргин. Такая возможность прописана в краевом уставе, более того, губернатор уже совмещал должность главы региона и премьер-министра в декабре 2013 года. Бывший председатель правительства Геннадий Тушнолобов по предложению главы региона возглавил совет директоров АО «Корпорация развития Пермского края» (100%-ный акционер — правительство Пермского края).

Геннадий Тушнолобов

Фото: Константин Долгановский

Функциональный блок «Территориальное развитие» курирует первый заместитель председателя правительства — министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров. В зоне его ответственности — министерство территориального развития, а также министерство по делам Коми-Пермяцкого округа, которое возглавляет Виктор Рычков.

Роман Кокшаров

Фото: Константин Долгановский

Блок «Природопользование и инфраструктура» курирует первый заместитель председателя правительства Владимир Рыбакин, экс-депутат краевого Заксобрания и бывший руководитель крупных телекоммуникационных компаний («Уралсвязьинформ», «Волга Телеком» и др.). В его блок входят министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии под руководством знакомого по старому составу правительства Константина Черёмушкина, а также Министерство транспорта и связи, кандидатура на должность главы которого находится на согласовании. Кроме того, в сфере ответственности Владимира Рыбакина — Государственная инспекция по экологии и природопользованию под руководством Вадима Лазепного и Инспекция государственного технического надзора под руководством Евгения Гомолы.

Владимир Рыбакин

Фото: Константин Долгановский

Блок «Промышленный потенциал» возглавляет долгожитель прикамской политики — заместитель председателя правительства, министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов. В его ведении находятся министерство промышленности и торговли и министерство сельского хозяйства и продовольствия. Кандидатура на должность главы последнего, как и в ситуации с министерством транспорта и связи, находится в стадии утверждения. Кроме того, Чибисов курирует Государственную ветеринарную инспекцию (и. о. руководителя — Олег Каштанов) и агентство по занятости населения (и. о. руководителя — Владимир Лядов).

Блок «Экономическое развитие и инвестиции» в статусе заместителя председателя правительства и министра экономического развития и инвестиций курирует бывший «экономический» заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев. В его блок входят министерство экономического развития и инвестиций, министерство финансов (и. о. руководителя — бывший директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Антон Бахлыков), а также министерство по управлению имуществом и земельным отношениям, которое по-прежнему возглавляет Николай Гончаров.

Блок «Образование и культура» продолжит курировать заместитель председателя правительства Ирина Ивенских. В зоне её ответственности — министерство образования и науки, руководителем которого остаётся Раиса Кассина, министерство культуры, и. о. главы которого вместо Игоря Гладнева назначена Галина Кокоулина, а также министерство физической культуры, спорта и туризма, и. о. руководителя которого назначен экс-глава администрации Кировского района Перми Олег Глызин. В структуру этого блока также вошла Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия, кандидатура на должность главы которой находится на согласовании.

Ирина Ивенских

Фото: Константин Долгановский

Блок «Социальное развитие и здравоохранение» в статусе заместителя председателя правительства курирует Татьяна Абдуллина. В её ведении — министерство здравоохранения (и. о. министра — Вадим Плотников) и министерство социального развития (и. о. руководителя — Павел Фокин). В структуру блока также входит Комитет записи актов гражданского состояния (ЗАГС) под руководством Юлии Андриановой.

Татьяна Абдуллина

Фото: Константин Долгановский

Блок «Строительство и ЖКХ» в новом составе правительства курирует зампред и министр строительства и ЖКХ Сергей Галянин. Ему подконтрольны министерство строительства и ЖКХ, а также Региональная служба по тарифам (и. о. главы — Артём Беседин) и Инспекция государственного жилищного надзора под руководством Василия Толстого.

Министром территориальной безопасности с приставкой «и.о.» назначен генерал-майор МЧС Андрей Ковтун. Агентством по делам юстиции и мировых судей по-прежнему руководит Яна Дорофеева.

Глава Перми Дмитрий Самойлов:

— Новый состав правительства — это профессиональная, крепкая команда, способная на решение ключевых задач, поставленных президентом России и губернатором Пермского края. Эта команда способна обеспечить преемственность, последовательность в реализации приоритетов, проектов, важных для региона, для города Перми. Для нас является честью приглашение заместителя главы администрации города Виктора Геннадьевича Агеева и главы администрации Кировского района Олега Анатольевича Глызина в обновлённый кабмин. На мой взгляд, это признание высокого профессионализма городской команды со стороны губернатора края Виктора Фёдоровича Басаргина. Кроме того, обмен кадрами — это и обмен опытом, знаниями, компетенциями, формирование единого управленческого стиля, понимания целей и задач, и в конечном итоге общая результативность в деле развития края и города. Хочу пожелать успехов в работе новому составу правительства Пермского края.