Обмен кадрами — это и обмен знаниями

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Новый состав правительства — это профессиональная, крепкая команда, способная на решение ключевых задач, поставленных президентом России, губернатором Пермского края. Эта команда способна обеспечить преемственность, последовательность в реализации приоритетов, проектов, важных для региона, для города Перми.

Для нас является честью приглашение заместителя главы администрации города Виктора Геннадьевича Агеева и главы администрации Кировского района Олега Анатольевича Глызина в обновленный кабмин. На мой взгляд, это признание высокого профессионализма городской команды со стороны губернатора края. Кроме того, обмен кадрами — это и обмен опытом, знаниями, компетенциями, формирование единого управленческого стиля, понимания целей и задач, и, в конечном итоге, общая результативность в деле развития края и города.

Хочу пожелать успехов в работе новому составу правительства Пермского края.