Главное — профессионализм, компетентность и государственный подход

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Первый этап административной реформы завершился. Проведены десятки встреч — не только с членами кабмина, но и с представителями самых разных социальных групп, в том числе промышленниками, общественниками, политическими деятелями. Уже говорил о том, что получил внушительное количество крайне дельных, верных предложений. Учитывая их, а также пожелания земляков, мнение профессиональных сообществ, принял решение по новому составу Правительства края.

Хочу отметить, что, определяя новый состав кабмина, руководствовался исключительно профессионализмом, компетентностью претендентов, их нацеленностью на результат и наличием государственного подхода к решению задач. Считаю это единственно верным критерием.

Рассчитываю, что в новом составе Правительство справится с поставленными перед ним стратегическими задачами, добьется высоких результатов в реализации государственных программ и станет настоящей работоспособной и эффективной управленческой командой.