Городу — Сад

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Очередным, но очень значимым шагом в деле сохранения Сада соловьёв на карте и в жизни Перми стало проведение 17 января «круглого стола» на площадке регионального отделения ОНФ с участием всех заинтересованных и ответственных лиц. В разговоре приняли участие гражданские активисты, руководители мэрии, депутаты городской думы, чиновники краевых ведомств, учёные и, конечно же, журналисты. Ведь во многом благодаря именно пристальному вниманию со стороны прессы Сад соловьёв остаётся в актуальной городской информационной повестке, что, несомненно, способствует усилиям по его сохранению и благоустройству. Впрочем, успокаиваться рано.

Небольшой «зелёный островок» в микрорайоне Садовый (Мотовилихинский район Перми) уже неоднократно становился объектом посягательств со стороны собственников расположенных здесь участков. Хотя «река» — это, конечно, громко сказано. Фактически Уинка — ручей, исток которого находится в самом начале небольшого лога, территория которого ещё в советские годы была отдана горожанам под «мичуринские сады». (В Перми вообще большинство долин малых рек и логов заняты бывшими садами и огородами, ныне заброшенными. И это — проблема для большого города).

Так, минувшей осенью немаленький участок Сада соловьёв внезапно оказался огорожен забором, Доступ к ручью был перекрыт, ну или как минимум сильно затруднён. Встревоженные местные жители принялись выяснять, кто его возвёл и по какому праву. Оказалось — собственник; имеет право. С какой целью? Об это он не говорит никому. Но на нехорошие мысли этот забор всё же наводит. Ведь если строить здесь ничего серьёзного нельзя, то от кого огораживаться?

Наиболее горячие головы из местных готовы были уже снести этот забор, что неминуемо привело бы к серьёзным конфликтам с уголовными последствиями. Именно это стало одной из причин вмешательства «фронтовиков» в ситуацию с Садом соловьёв. Такова, вкратце, предыстория.

На состоявшемся 22 ноября 2016 г. «Форуме действий» ОНФ президент России Владимир Путин среди прочих инициатив поддержал идею принять законодательную норму, которая позволит все площади городских лесов включить в состав формируемого «зелёного щита» и дополнить Лесной кодекс РФ расширенным комплексным понятием «городские леса». «Дело в том, что эти городские леса до сих пор не входят в Государственный кадастр. Именно это даёт возможность распоряжаться ими как угодно и кому угодно. Как правило, эти леса близки к объектам инфраструктуры, там легче всего осуществлять строительство, — сказал Путин. — Нужно обязательно добиться внесения этих лесов в Государственный кадастр. Это будет оформлено в соответствующих документах и поручениях правительству». Поддержал Путин и предложение внести городские леса в категорию городских парков, что «позволит более эффективно их защитить».

«Дело в том, что эти городские леса до сих пор не входят в Государственный кадастр. Именно это даёт возможность распоряжаться ими как угодно и кому угодно. Как правило, эти леса близки к объектам инфраструктуры, там легче всего осуществлять строительство, — сказал Путин. — Нужно обязательно добиться внесения этих лесов в Государственный кадастр. Это будет оформлено в соответствующих документах и поручениях правительству».

Поддержал Путин и предложение внести городские леса в категорию городских парков, что «позволит более эффективно их защитить».

Конечно, Сад соловьёв и подобные ему территории лесами, хотя бы и городскими, можно назвать с большой натяжкой. Однако это мешает им оставаться важными для экологии большого города зелёными участками, комфортными местами отдыха граждан на природе.

В случае с Садом соловьёв неравнодушные жители намерены не только сохранить его, но и по возможности создать алгоритм по сохранению и благоустройству других долин малых рек, протекающих по территории Перми. Именно эти намерения и стали причиной проведения широкого общественного обсуждения.

В ходе «круглого стола» выяснилось много интересного. Так, оказывается, на территории Перми имеется около 300 малых рек и ручьёв, 20 из них — относительно крупные; у шести таких водных объектов определены границы водоохранных зон. Но на учёт в Государственный водный реестр поставлены только Гайва и Мулянка. Остальных на территории Перми официально как бы нет — ни Егошихи, ни Данилихи, ни Ивы… Не говоря уж об Уинке. Это значит, что и никаких специальных водоохранных обременений на эти территории нет тоже. По словам заместителя главы администрации Перми Андрея Ярославцева, именно такая правовая неопределённость и создаёт условия для появления заборов, как это произошло в Саду соловьёв.

Андрей Ярославцев

Здесь я хотел бы отметить очень конструктивную позицию высокопоставленного муниципального служащего. И в ходе предварительных встреч, и на самом «круглом столе» 17 января Андрей Ярославцев однозначно высказался за сохранение Сада соловьёв в качестве парковой зоны. Предметом обсуждения стали способы достижения этой цели.

С важной инициативой выступил заведующий лабораторией экологии и охраны природы ПГНИУ Дмитрий Андреев. Молодой учёный предложил ввести мораторий на застройку долин малых рек. По его словам, на сегодняшний день федеральное законодательство не позволяет в полной мере защитить такие территории, и для решения этого казуса требуется поддержка со стороны депутатов Госдумы.

Дмитрий Андреев

Дмитрий Андреев, заведующий лабораторией экологии и охраны природы ПГНИУ, кандидат географических наук:

— В 2013 году сотрудники Пермского государственного национального исследовательского университета выполнили научно-исследовательскую работу по исследованию территорий, перспективных для организации новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения города Перми для дополнения сети. По результатам работы предложена сеть из 20 новых ООПТ, которые выделены на основе географического (биологического и ландшафтного) разнообразия, рекреационных функций и концепции устойчивого развития. Впоследствии все предложенные к охране перспективные территории были включены в «Комплексный план развития системы особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми», утвержденный постановлением администрации города Перми от 28.10.2014 №782 (в ред. от 06.11.2015 №919).

Из 20 предложенных территорий девять расположены в долинах малых рек, которые имеют важнейшее средообразующее значение и необходимы для обеспечения экологического равновесия города. Однако создание в долинах рек ООПТ местного значения стало невозможным после введения изменений федерального закона №33-ФЗ законом от 28 декабря 2013 года №406-ФЗ. В частности, к статье 2 добавлен пункт 8, который обязывает органы местного самоуправления создавать ООПТ местного значения только на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования. Эта поправка поставила под угрозу планы по организации новых особо охраняемых природных территорий местного значения.

В Перми, например, в утверждённом Комплексном плане развития ООПТ более пяти перспективных территорий, небольшие участки которых находятся в частной собственности. Как правило, это садоводческие кооперативы в долинах малых рек, которые имеют большое природоохранное и рекреационное значение для жителей города. Отказ от создания ООПТ (так как территории разделены многочисленными земельными участками) в долинах малых рек стал толчком для процесса приобретения таких участков крупными застройщиками и смены зонирования из рекреационных объектов в зону многоэтажной жилой застройки. Таких прецедентов в Перми уже несколько — в долинах рек Егошиха, Данилиха, Уинка.

Сформулированное Андреевым предложение вошло в число итоговых рекомендаций «круглого стола».

Владимир Микрюков

Специалист ФГУ «Камводэксплуатация» Владимир Микрюков сообщил, что, проанализировав открытые источники, он обнаружил на территории Сада соловьёв как минимум один участок земли, который был зарегистрирован вопреки положениям Земельного кодекса РФ. Он же рассказал, что, например, в республике Марий-Эл уже существует успешная судебная практика, когда власти доказывают незаконность подобных сделок и возвращают землю в муниципальную собственность. Возможно, благодаря предложенному Микрюковым варианту удастся кардинально решить вопрос и с Садом соловьёв, и с другими аналогичными территориями, находящимися сейчас в частной собственности, а значит — под угрозой разрушительной для их экологии застройки.

Игорь Копылов

Очень интересный доклад-презентацию представил ещё один пермский учёный Игорь Копылов. Ведущий научный сотрудник Естественнонаучного института ПГНИУ рассказал о Концепции геологической безопасности Перми, необходимых мерах по её актуализации и финансировании, а также заявил, что именно в долинах малых рек наиболее остро проявляется геологическая опасность. Эти территории, по его словам, наиболее неблагоприятны для любого строительства, и их нужно вообще исключить из планов по застройке.

Принявший участие в обсуждении судьбы Сада Соловьёв представитель строительной компании «Пермский квартал» Никита Коробицин заверил в готовности конструктивно сотрудничать с гражданскими активистами в деле благоустройства этой территории, помогая им, в том числе и финансово. («Пермский квартал» планирует построить жилой дом вдоль улицы Пушкарской, на границе с садом и уже получил все необходимые для этого разрешения).

Пожалуй, самым важным итогом «круглого стола» стало публичное обещание Андрея Ярославцева разработать проект планировки обсуждавшейся территории с сохранением Сада соловьёв.

Надежда Баглей, представитель инициативной группы:

— За 10 лет по Саду соловьёв было собрано множество пожеланий жителей. Разрабатывались проекты и концепции развития, том числе под руководством известного ландшафтного архитектора из Санкт-Петербурга, профессора Валерия Нефедова. Необходимо наладить контакт общественности и администрации Перми в создании этого проекта планировки. Для меня этот «круглый стол» дал очень много. Считаю, что сейчас есть три направления для дальнейшей работы: создание нового комплексного проекта планировки Сада соловьёв; постановка на кадастровый учёт речки Уинки, а затем Ивы, Егошихи, Данилихи. А до этого — мораторий на любые действия на участках рядом с рекой; установление статуса ООПТ в долинах малых рек.

Не сомневаюсь, что совместными усилиями и общественников, и чиновников, и депутатов мы сбережём Сад соловьёв — этот участок относительно дикой природы в центре большого города.

Рекомендации по итогам «круглого стола» от 17 января

Депутатам Государственной думы Федерального собрания от Пермского края:

— добиться отмены п. 8 ст. 2 федерального закона №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», который обязывает органы местного самоуправления создавать ООПТ местного значения только на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования.

Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края:

— организовать ООПТ регионального значения в долинах малых рек г. Перми, имеющих высокое значение для сохранения биологического разнообразия, а также представляющих собой особую эстетическую, научную и культурную ценность — экологический парк «Егошихинская долина», охраняемые ландшафты «Ивинский», «Данилиха», «Мулянка», «Долина реки Гайвы», «Мотовилихинский», рекреационная зона «Сад соловьёв»;

— обеспечить постановку на кадастровый учёт береговой линии, береговой полосы, водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Уинка. Внести соответствующие обременения в документы собственников участков, расположенных в рекреационной зоне «Сад соловьёв».

Администрации г. Пермь:

— разработать с участием представителей общественности проект планировки рекреационной зоны «Сад соловьёв» в границах улиц Аркадия Гайдара, Пушкарская и Уинская, исключающий его застройку (кроме зданий и сооружений, разрешённых в зоне Р-1) и обеспечивающий удобные проходы граждан к речке Уинка;

— определить должностных лиц, ответственных за взаимодействие с застройщиками, местными жителями и активистами при создании и благоустройстве парковой зоны на территории Сада соловьёв;

— разработать план мероприятий по пресечению отсыпок на склонах малых рек на территории Перми и фиксации оползнеопасных грунтов;

— разработать систему мер по сохранению и благоустройству долин малых рек в черте Перми

Исполкому регионального отделения ОНФ в Пермском крае:

— организовать рабочую встречу с участием Министерства природных ресурсов Пермского края, Камского БВУ, Управления Росреестра по Пермскому краю по вопросу о внесении в Государственный водный кадастр сведений о водных объектах на территории Перми.