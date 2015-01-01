Начал работать профилакторий «Чайка» НГДУ «Полазнанефть»

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Примечательного в этом ничего нет: профилактории тогда строились и вводились в строй во всей Пермской области. Название «Чайка» для того времени было обычным — такое имя носили многие оздоровительные учреждения. Богатством интерьеров и оснащенностью лечебной базы «Чайка» НГДУ «Полазнанеть» тоже не отличалась. Более того, сначала «Чайка» полазненских нефтяников размещалась в помещении типа «барак». Только в 1976 году был построен новый корпус. По сравнению с профилакторием «Чайка» Березниковского титано-магниевого комбината, где уже в 1960-е годы был бассейн, здесь всё было проще: физкабинет, озокерит, массаж, ванны. Кроме того, была своя целебная минеральная вода: с нее, собственно, и началась история этого оздоровительного учреждения. Нефтеразведка нашла минеральную воду и потому в этом месте решили строить профилакторий.

Профилакторий «Чайка» НГДУ «Полазнанефть»

Особенность «Чайки» НГДУ «Полазнанефть» в том, что спустя годы на его базе был создан санаторий «Демидково».

Новая история старого профилактория началась в 2000 году, когда он был приобретен структурами Андрея Кузяева. Было изменено практически всё, включая название. Разве что скважина с минеральной водой осталась работать, а вот «начинка», включая идеологию, подверглись кардинальной перестройке.

Санаторий «Демидково»

Стратегией — формированием лечебной базы санатория — занималась Юлия Кузяева, жена Андрея Кузяева. В свое время она с красным дипломом закончила Пермский медицинский институт, работала врачом-аллергологом в Пермской областной больнице и изучила опыт работы лучших европейских курортов, детокс-программ и спа-салонов.

Результат налицо: в настоящее время санаторий «Демидково» входит в десятку лучших спа России и является жемчужиной Пермского края. Сюда едут туристы со всей страны. особенно много приезжает из Свердловской области: «У нас ничего подобного нет», — говорят они.

В «Демидково» есть много уникальных предложений. В частности, для предприятий, где есть профессиональная вредность, разработана программа экологической реабилитации.

Ожидается, что Демидково ждёт второе дыхание: в ближайшее время будут озвучены планы собственников.