Без шума и пыли Государственный архив Пермского края продолжает проводить фестивали и издавать книги

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Новый, 2017 год Государственный архив Пермского края (ГАПК) встречает с подарком: в начале января в Пермь пришёл тираж фотокниги «Пермский 1917 год». Это далеко не единственный пример активной работы учреждения, связанной с выходом столь, казалось бы, академичной и «пыльной» архивной тематики в публичное пространство.

ГАПК известен новаторским подходом к популяризации своей деятельности. «АрхиFFест» и «Ночь в архиве» — примеры использования современных форматов для привлечения публики к деятельности учреждения. Подобные начинания не всегда встречают понимание в профессиональной среде: по традиции считается, что архив — максимально закрытое, режимное пространство, куда допускаются только избранные, и непременно в белых перчатках. Но директор ГАПКа Андрей Борисов считает иначе: по его мнению, из десятка привлечённых фестивалями студентов хотя бы один точно станет тем самым избранным, для кого святая святых материальной истории превратится в постоянный адрес для обращений.

Архивный фестиваль «АрхиFFест» в декабре 2016 года состоялся уже во второй раз. С 5 по 9 декабря, в течение пяти вечеров, проходили интеллектуальные беседы и творческие встречи с выдающимися людьми, презентации фондов архива, историко-архивные квесты и экскурсии. Программа строилась вокруг пяти главных вечерних мероприятий.

Во время презентации личного фонда полковника Сергея Яшкина гости могли пообщаться с Героем России лично, и им удалось разговорить и пробить на откровенность обычно немногословного Яшкина.

Лекция скрипача и дирижёра оркестра MusicAeterna Афанасия Чупина называлась «Пермский Моцарт» и была, по словам очевидцев, очень глубокой: гости слушали и сравнивали между собой различные варианты исполнения опер Моцарта. Это событие лишь на первый взгляд не связано напрямую с деятельностью архива: на самом деле, в ГАПКе хранятся все студийные записи опер Моцарта — Да Понте, сделанные оркестром MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

С этим событием была тематически связана интерактивная лекция Андрея Борисова «Оперные тайны в архиве», в которой директор рассказывал об обширном архиве «винила», хранящемся в ГАПКе, и особое внимание уделил одной уникальной записи — «пиратской» пластинке, записанной вживую на спектакле «Отелло» Верди в Японии в 1959 году. Борисов предпринял целое расследование: кто дирижировал этой оперой? кто исполнял главные партии? какое место эта запись занимает в дискографии оперы «Отелло»? какие скандалы сопровождали оперу «Отелло» в 1960-е годы? Многие знакомые обещали лекции Борисова провал: «Тема специфическая, никто не придёт…», но пришёл 61 человек — почти предел вместимости для зала ГАПКа.

На презентацию архивного фонда «Главное управление имениями князя Семёна Семёновича Абамелек-Лазарева», которая называлась «Армяне в истории Пермского края», пришло 86 человек. «Не знали, куда посадить», — признаётся Андрей Борисов. Армяне Пермского края очень гордятся наследием Лазаревых. Семён Семёнович Абамелек-Лазарев — крупный российский промышленник армянского происхождения конца XIX — начала XX века, владелец Чёрмозского частновладельческого горнозаводского округа, наследник и последний представитель промышленного рода Лазаревых и князей Абамелек-Лазаревых; к началу Первой мировой войны — один из богатейших людей России, почётный опекун Лазаревского института восточных языков; председатель Совета московских армянских церквей, шталмейстер двора Его императорского величества, а также археолог-любитель, автор многочисленных сочинений на самые различные темы.

На вечере-презентации разговор шёл не только о Лазаревых и их документальном наследстве, хранящемся в ГАПКе, но и о современной деятельности пермской армянской общины.

В рамках «АрхиFFеста» состоялась презентация одного из изданий, сделанных силами архива, — «По старой и новой Мотовилихе», путеводителя по Мотовилихинскому району, который в 2016 году отметил 280-летие и в котором находится главный архив региона. При создании книги использовались 16 архивных фондов, в неё вошло около 300 фотографий. Книга составлена по принципу «маршрутов» — их семь. На фестивале книгу листали два часа! Многие мотовилихинцы узнавали свои уже не существующие домики, а существующие видели как будто заново — в ином историческом окружении.

Завершила «АрхиFFест» творческая встреча с журналистом и писателем Светланой Федотовой, которая сотрудничает с архивом по многим проектам.

Кроме основных событий «АрхиFFест» включал события-спутники, направленные в основном на студентов и школьников, которые проходили на других площадках: в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете, в Высшей школе экономики и т. д.

Вся эта «движуха», столь необычная в размеренной архивной жизни, привлекла внимание прессы, в том числе столичной: об «АрхиFFесте» написали издания от «Московского комсомольца» до специального журнала «Наш архив».

Разумеется, команда ГАПКа хочет продолжать! В 2017 году планируется, что «АрхиFFест» изменит формат. Он пройдёт в течение одного дня — 9 июня, в Международный день архивов и незадолго до Дня города. Но это будет очень насыщенный день!

Его главным событием будет большая Международная научно-практическая конференция «Архивы без границ в ХХI веке». С докладами уже записались представители Историко-архивного института РГГУ, Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД), а также гости из Дуйсбурга (Германия). Кроме научных докладов в программе конференции — панельные дискуссии и презентации архивных технологий, например «Как реставрируют документы в Германии».

За целым днём научных штудий последуют вечерние события более развлекательного формата, а затем и «Ночь в архиве».

Популяризаторская активность ГАПКа включает в себя не только публичные мероприятия, но и издательскую деятельность. Год 100-летия Октябрьской революции архив встречает не с пустыми руками: в содружестве с продюсерским центром «Траектория» и типографией «Уральский рабочий» издана книга «Пермский 1917 год».

По словам начальника отдела использования архивных документов ГАПКа Ирины Дёминой, тема фотокниги — история повседневности; в ней говорится о том, как протекала обыденная жизнь пермяков 100 лет назад. По мнению архивистов, главное достоинство издания — даже не уникальность (что тоже немаловажно, ведь большинство фотодокументов публикуется впервые), а выверенность и достоверность: над фактографией работали самые дотошные пермские историки, специализирующиеся на ХХ веке. Вступительную статью написала Светлана Федотова.

В книге четыре раздела: городские пейзажи, где представлена не только Пермь, но и окружающие сёла и заводы; действующие лица — от губернатора до случайных прохожих (в этом разделе приоритет отдан не портретам, а репортажным съёмкам); митинги и демонстрации; и, наконец, совсем небольшой раздел, посвящённый истории открытия памятников Великой Октябрьской социалистической революции в Пермском крае.

Архивисты предпочитают называть книгу не «фотоальбомом», а «сборником визуальных документов». Их тут 151 — не только фотографии, но и, например, карты Перми.

Главный вывод, который сделает читатель, по мнению авторов книги, в том, что пермяки в 1917 году не заметили глобальных перемен — жили, как жилось.

Совсем скоро выйдет из печати ещё одно издание, подготовленное сотрудниками ГАПКа в содружестве с Пермской епархией РПЦ — «Образование в Пермской губернии XIX — начала XX века. Из истории духовных учебных заведений». Этот сборник документов открывают две вступительных статьи — владыки Мефодия и краеведа Владимира Гладышева.

По каждому духовному учебному заведению подобраны документы, в том числе цветные фотографии, которые будут напечатаны на вклейках, а также живые воспоминания семинаристов. Некоторые тексты, отрывки из которых публикуются в сборнике, Андрей Борисов надеется издать отдельной книгой — это удивительные человеческие свидетельства, имеющие не только историческую, но и литературную ценность.

Свои издания архив не продаёт — распространяет по школам, вузам и библиотекам. Те, кому не удастся раздобыть прекрасные фотоальбомы, могут «пролистать» их на сайте архива, где уже не первый год размещаются виртуальные выставки. На 2017 год планируются «Пермь в 1917 году» и «Армяне в истории Пермского края». Последняя выставка будет также представлена на виниловых баннерах — в этом варианте её можно будет увидеть на Форуме национальностей. Кроме того, планируются выставки «Пермь — Вятка: история добрососедства» и «Пермь — Дуйсбург: 1930-е годы. Культура провинциальных промышленных городов эпохи тоталитаризма». Это визуальное сравнение может выявить немало неожиданных общих черт — например, в Дуйсбурге, как и в Перми, в 1930-е годы строились соцгородки, и даже работали над их планировкой одни и те же архитекторы школы «Баухаус». Выставка будет представлена на «АрхиFFесте», а затем будет экспонироваться в Пермской городской думе. По словам авторов, она будет интересна поклонникам архитектуры конструктивизма.

По словам Андрея Борисова, хотя архив — строгое научное учреждение и все планы на 2017 год уже свёрстаны, но для тех, кто интересуется жизнью ГАПКа, в течение года ещё будут приятные сюрпризы.

Что же касается строгого пропускного режима, то он, разумеется, соблюдается. И белые перчатки там, где они нужны, неизменно выдаются.