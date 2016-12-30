«Не оглянешься — и Святки» В Пермском доме народного творчества «Губерния» состоялся традиционный зимний фестиваль «Сочельник»

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Об этом событии хочется говорить исключительно цитатами из классики. Не Пастернак — так Пушкин: «Любили круглые качели, Подблюдны песни, хоровод»… Или Жуковский: «Раз в крещенский вечерок Девушки гадали: За ворота башмачок, Сняв с ноги, бросали… И над чашей пели в лад Песенки подблюдны».

Фото: Константин Долгановский

Классик как будто видел, что происходило в Пермском доме народного творчества «Губерния» в минувшие выходные, 13—15 января. Но не всё видел, а только малую часть!

Как всегда, в фойе дворца расположилась ярмарка народных промыслов. Ну, ярмарками нас не удивишь — ремесленники с удовольствием пользуются всеми поводами, чтобы поторговать в людном месте — но здесь всё было иначе: мастера не только продавали изделия, но и создавали их прямо на глазах у толпы зрителей! Невозможно было не засмотреться на виртуозные движения художников, которые вязали кружева на коклюшках, ткали коврики и палантины, набивали традиционные узоры на ситцевые и льняные рубахи… Изделия были сказочные, хотелось забрать всё!

Рукодельность — ключевое понятие всего фестиваля. Не только приглашённые мастера, но и гости могли блеснуть талантами — по крайней мере, кулинарными: более 500 человек, взрослых и детей, два дня лепили пельмени. Четыре вида теста, семь видов начинки! Каждому выдавались фартук, шапочка, перчатки — чтобы всё было по правилам.

За два дня налепили 25 кг пельменей — с судаком, редькой, мясом, квашеной и свежей капустой, тыквой и грибами.

Фото: Константин Долгановский

Массовая лепка пельменей каждого второго пробивала на ностальгию: вспоминали, как в минувшие времена стряпали пельмени всей семьёй да целыми противнями выносили на мороз; как делали фарш — не в мясорубке, а в корыте с помощью сечки, иначе не так вкусно; какие бывали «счастливые пельмени»… Всё, что гости настряпали, можно было продегустировать — пельмени тут же варились и преподносились гостям с множеством разных вкусных соусов, в сопровождении жбанов со сбитнем.

Пока пельмени варились, можно было принять участие в гаданиях с настоящими подблюдными песнями — их длинные тексты знают наизусть фольклористы «Губернии» во главе с директором Татьяной Санниковой. Известно, что гадание это страшное: в деревнях в старые времена всегда кому-то выпадала смерть или болезнь, но в Доме народного творчества почему-то все получали что-то хорошее — любовь, пополнение в семействе, богатство или путешествие.

На протяжении субботы посетители «Губернии» смогли увидеть несколько версий колядок, послушать рождественские песни, принять участие в мастер-классах по изготовлению традиционных игрушек.

Фото: Константин Долгановский

Под вечер начались мистерии: арт-проект «Васильев вечер» из Томска с участием пермских артистов и фольклорных коллективов показал спектакль «Метель»: события романтической пушкинской повести стали каймой для исполнения десятков народных песен — любовных, венчальных, солдатских… Всё — подлинное, собранное «в полях», не залакированное штампами, дышащее стариной.

Вечер завершился концертом питерской музыкальной команды «Отава Ё», уже не в первый раз выступающей в Перми.

Главным событием воскресенья стал конкурс рождественских вертепов «Нова радость стала». Из семи вертепных представлений лучшими были признаны выступления фольклорного ансамбля «Оберег» из Миасса (первое место), пермской фольклорно-этнографической студии «Радольница» и фольклорного ансамбля «Матица» из Чусового (второе место), а также фольклорного ансамбля «Барабушка» из Чайковского (третье место).

Самым зрелищным событием стал, конечно, конкурс файер-шоу «Крещенские огни», который прошёл вечером в субботу. Погода была тёплая, и зрителей собралось невероятное количество! В сквере напротив «Губернии» едва нашлось место всем желающим. В конкурсных выступлениях приняли участие 12 команд и солистов из Перми, Березников, Верещагино и Екатеринбурга.

Фото: Константин Долгановский

Многие из «огненных артистов» эксплуатировали брутальность и инфернальность своего жанра: выступали под тяжёлый рок, одевались «готически»… Но те, кто проявил оригинальность и умение создать небанальный образ, были отмечены жюри, как, например, пермячка Мария Кадникова, занявшая первое место в номинации «Сольный исполнитель» с номером «Холодно в лесу». Она появилась в валенках и ушанке и сплясала русский танец, во время которого умудрилась поработать и с веером, и с огненной «скакалкой», и с пиротехникой.

Первое место в номинации «Команда» тоже заняли пермяки — театр огня «Игры пламени» с номером «Беллатрикс Ориона», весьма разнообразным с точки зрения техники.

Приз зрительских симпатий достался опять-таки пермяку — Денису Сопегину. Его номер был не столь техничным, но очень динамичным, весёлым и заводным.

По расписанию, в субботу фестиваль должен был завершиться в полночь, но, как и в прежние годы, гуляли до утра — гадания сменялись поцелуйными играми, и было весело. По-настоящему весело. Никто, пожалуй, кроме коллектива «Губернии», не умеет сделать традицию такой живой.