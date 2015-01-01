От выборов до выборов Какие события 2016 года больше всего запомнились пермякам, и как они относятся к отставке правительства края?

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Накануне Нового года агентство «СВОИ» решило подвести итоги уходящего года и в ходе телефонного опроса предложило жителям Перми ответить на вопрос «Какие события 2016 года вам запомнились?», а также выяснило отношение жителей края к отставке правительства. Любопытно, что в большинстве своём поддерживая отставку кабинета министров, не все граждане знают самих министров и то, чем они занимаются.

Выборы и праздники

Своими воспоминаниями об ушедшем годе поделились 650 респондентов. Почти каждый третий респондент в качестве запоминающегося события отметил тот или иной праздник, концерт, фестиваль районного, городского или краевого масштаба (32,3%). Чаще всего среди таких событий жители города отмечали День города, праздник открытия набережной, празднование Дня Победы, 100-летие ПГНИУ и концерт MegaFonLive.

Однако самым запомнившимся событием уходящего года для пермяков, конечно же, стали выборы в Пермскую городскую думу, Законодательное собрание Пермского края и Государственную думу РФ (22,3%). Активная предвыборная кампания не могла остаться незамеченной: респонденты вспоминают встречи с кандидатами, экскурсии и поездки для пенсионеров, работу с молодёжью. Однако, как и следовало ожидать, по прошествии единого дня голосования некоторые избиратели констатируют невыполнение предвыборных обещаний кандидатами: «Перед выборами к нам стали приходить и много чего обещать, в итоге всё бросили».

Каждый пятый респондент отметил работы по благоустройству, улучшение внешнего облика города (19,8%). В городе активно шёл ремонт дорог, благоустройство парков и скверов, строительство детских и спортивных площадок.

Гораздо реже пермяки вспоминали отдельные события городского масштаба (4,6%), среди них переезд «Пермской ярмарки», строительство нового терминала аэропорта, открытие набережной и телебашни.

Ряд опрошенных обратили внимание на события с негативной окраской: аварии, ЧП, катаклизмы, эпидемии (4%): «авария Чернушка — Оса», «пожар в ангаре, где погибли две женщины, около Вышки», «самоубийство девочки», «эпидемия гепатита А».

Для части респондентов (2,6%) наиболее запомнившимися событиями года стали, к сожалению, обострившиеся проблемы в различных сферах: рост цен, коррупция, ухудшение качества дорог, рост преступности, недостатки в благоустройстве, ухудшение обслуживания в поликлиниках.

О различных событиях, имеющих отношение к политической сфере города и края, вспомнили в ходе опроса 3,1% респондентов. Прежде всего опрошенные отметили кадровые изменения в органах власти («Самойлова избрали мэром города», «смена спикера», «забрали главу думы в Москву»), а также конфликт между краевым министерством культуры и Театром-Театром.

Помимо городских и региональных событий в ходе опроса были обозначены также события федерального масштаба. Так, 1,5% респондентов указали на выступления и рабочие поездки президента РФ, решения правительства, касающиеся социальной политики («пообещали дать 5000 руб. в 2017 году»), ликвидацию НПФ «Стратегия», а также аресты и отставки чиновников по всей стране.

Мировые события особо запомнились 2% опрошенных. К их числу относятся прежде всего война в Сирии, выборы президента США и чемпионат Европы по футболу.

Отставка как борьба с коррупцией

В ходе другого опроса, посвящённого отставке правительства Пермского края, своей реакцией на событие поделились 1000 респондентов (500 в Перми и 500 в Пермском крае).

Вначале мы выяснили известность отставки при помощи вопроса: «Слышали ли вы о том, что губернатор Пермского края Виктор Басаргин отправил правительство Пермского края в отставку?» Если по краю в целом 45,4% знают о событии, то в Перми об этом осведомлены 53,3% жителей. Молодёжь в меньшей степени, чем более старшие возрастные группы, интересуется политикой. Об отставке слышали 38% респондентов в возрасте до 30 лет, а старше 60 лет — уже 59%.

Также мы решили выяснить, как отставку воспринимает население.

Есть, по сути, две социально одобряемые причины отставки: коррупция, о которой все наслышаны (33,6%), и невыполнение поставленных задач (36,8%). Остальные причины имеют место в общественном сознании, но менее актуальны. 17,6% считают, что, отправив правительство в отставку, Виктор Басаргин под себя создаёт дееспособную команду. 16,3% предполагают, что тут есть влияние Владимира Путина. 14,8% думают, что губернатор затеял чистку в правительстве. 10% считают, что правительство пришло время менять, поскольку прошло четыре года с момента назначения председателя. И только 7% «юмористов» предположили, что это такой своеобразный подарок губернатора жителям Пермского края.

Кроме собственно отставки губернатор Басаргин решил провести реформу и сам возглавить правительство края. Вот как распределились ответы на наш вопрос: «Одобряете или не одобряете решение губернатора Виктора Басаргина самому возглавить новое правительство Пермского края?»

Среди ответивших на этот вопрос соотношение одобряющих и неодобряющих соответственно 63% против 37%. С большим одобрением решение воспринимают жители края, чем жители Перми.

Есть предположение, что и в составе нового правительства будет много прежних министров. Чтобы они могли посмотреть в общественное зеркало, мы специально для них задали два рейтинговых вопроса:

1. Кого из министров пермского правительства вы знаете хотя бы по фамилии (фамилии назывались)? Параметр — «Известность».

2. Кто из министров пермского правительства справлялся со своей работой (фамилии не назывались, только должности)? Параметр — «Успешность».

Итак, 32,6% жителей края после зачитывания им всего списка из 17 фамилий министров с указанием должностей признали, что никого из них не знают. Когда дело дошло до оценки работы министров, то ситуация ухудшилась более чем в два раза.

Конечно, данный рейтинг не отражает того, как в действительности работали министры. Но придётся признать, что по работе с общественностью и СМИ всем министрам можно поставить «двойку», потому что 77% опрошенных нами жителей края сказали, что вообще не знают об их работе.

Тем не менее мы решили всё же дать жителям края возможность оценить работу правительства по пятибалльной шкале и задали вопрос: «Как вы в целом оцениваете работу отправленного в отставку правительства Пермского края?» Вопрос задавался только тем, кто знает хотя бы одного министра.

Итоговая средняя оценка работы всего правительства — 2,64 балла. Оценка, мы полагаем, была бы выше, если бы министры чаще ходили в народ, проводили встречи, контактировали со СМИ, проявляли активность в соцсетях.

Безусловно, прошедшие «посадки» тоже оказали своё влияние, поэтому от респондентов поступили предложения проводить аттестации новых членов правительства и даже проверку их на полиграфе.