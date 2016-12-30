Закрыты все религиозные учебные заведения Перми

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Закрыты все религиозные учебные заведения Перми

Официальной датой закрытия стало 1 сентября. Были закрыты Пермские семинария, епархиальное и духовное училище, а также церковно-приходские школы.

Здание Пермского духовного училища в 1917 году

Неофициально же ликвидация духовно-учебных заведений в Перми началась сразу же после выхода декрета об отделении школы от церкви, а церкви от государства.

Например, помещение пермского духовного училища было захвачено красногвардейцами уже 27 февраля, а с середины марта 1918 года здание Пермской духовной семинарии было занято Вероссийской чрезвычайной комиссией.

Огромная фундаментальная библиотека семинарии поступила в распоряжение общества «Изучения Пермского края», а над преподавателями началась расправа, включающая физическое уничтожение. В частности, в августе 1918 года был зверски убит ректор семинарии архимандрит Матфей (Померанцев). Он входил в состав комиссии Священного Синода, которая расследовала убийство архиепископа Андроника. Завершив свою работу, комиссия села в поезд, который направлялся в Москву. Однако, сразу за Камским мостом красноармейцы вывели их из вагона и изрубили шашками.

В 1919 году, когда Пермь была занята войсками Колчака, духовная семинария на время возобновила свою работу, однако cледующий набор учеников в это учебное заведение пройдет только в 1993 году.

К моменту своего закрытия Пермская духовная семинария являлась старейшим учебным заведением Урала с более, чем столетенй историей. Ее выпускниками являлись в числе прочего писатели Павел Бажов, Дмитрий Мамин-Мибиряк, изобретатель радио Александр Попов, математик Иван Первушин и т.д.



