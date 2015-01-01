1954 | «Первый успех» Петра Оборина

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Художник Пётр Оборин (1917—2005) был первым пермяком, чья картина получила всесоюзную известность. Тот успех Оборина пока не повторил никто: вплоть до сегодняшнего времени это самая известная картина, написанная пермяком.

Сюжет картины художник увидел на одном из конкурсов художественной самодеятельности в Коми-округе. Моделями для этюдов стали его дочь Елена (1939) и жена — Ирина Оборина (1918—1969).

Заканчивать картину художник поехал на творческую дачу на озеро Сенеж — такую форму поддержки творческих людей тогда широко практиковали. Там картина и получила название. Как писал потом Петр Оборин в своем дневнике «название случайное, дал впопыхах художественный руководитель Юрий Кугач (1917—2013)».

В Подмосковье Петр Оборин тяжело заболел, сначала гриппом, потом ангиной, работу заканчивал через силу и с досадой писал в дневнике «ах, как обидно оказаться под Москвой в такой ловушке, когда ничего невозможно предпринять: ни сбежать, ни изменить что-нибудь быстро»… Последнее относилось к картине: комиссии, которая отбирала работы на республиканскую выставку не нравились цветы на сарафане, тень от фигуры и т.д. В конечном итоге, комиссия «Первый успех» приняла и картина, в числе других 600 работ более чем 300 художников страны была представлена на республиканской выставке в доме художника в Москве.

Выставка длилась два месяца и после нее Пётр Оборин стал знаменитым: он получил диплом 1 степени министерства культуры РСФСР. Картина «Первый успех» с успехом была показана на Всесоюзной выставке и, в составе передвижной выставки художников РСФСР, проехала все социалистические страны восточной Европы. Затем она заняла место в постоянной экспозиции Пермской художественной галереи, украсила обложку журнала «Огонек» и вышла отдельной открыткой тиражом 300 тысяч экземпляров. Заказы на повтор картины шли вплоть до конца 1980-х — заряд свежести и оптимизма, который несла эта работа, оказался очень мощным.

До конца своей жизни Пётр Оборин много и плодотворно работал. Какое-то время он и слышать о «Первом успехе» не мог — картина стала не только его визитной карточкой, но и своего рода проклятьем. В интервью одной из газет он так объяснял свое отношение к этой работе: «Это как у певцов и актеров бывает. Прилипнет к ним какой-нибудь хит или удачная роль и все их по этой работе воспринимают. Хотя кроме этого в жизни создано много прекрасного».