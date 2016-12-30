Хор «Млада»: формула успеха «Млада» поёт так легко и естественно, как дышит!

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«Млада» поёт так легко и естественно, как дышит! Как почки распускаются. Как грибной дождь идёт. Вот за этой-то естественностью — самая работа. Кто понимает, прикидывает кубометры и парсеки репетиционного времени, оценивает виртуозность аранжировок, гармоничное соотношение всех нюансов программы — от постановки света до стремительной скорости хорового действа, от раскладки на голоса до подбора музыкального материала, думает и... и не может удержаться — просто слушает, просто радуется, просто живёт. Пожалуй, в этом самая соль выступлений «Млады» — ты будешь радостно и полно жить весь концерт.

Перми, конечно, повезло: такие целеустремленные люди, как Ольга Выгузова, рождаются не везде и не всегда. Из всех на свете вариантов хора — женского ли, детского ли, камерного — выбрать самый сложный к реализации, на 16 мужских и 16 женских голосов, воплотить и год за годом, выступление за выступлением шлифовать и оттачивать мастерство. Зритель это высоко ценит. Какую бы программу ни представлял хор, сделает это на высшем уровне. «Приятно, что есть зрители, которые просто приходят на «Младу», независимо от того, что мы исполняем. На наших концертах бывают целыми семьями. Мы интересны себе и поэтому интересны Зрителю», — говорит художественный руководитель академического хора «Млада», заслуженный деятель искусств РФ Ольга Выгузова.

Этому феномену можно найти множество объяснений. Например, высококлассное исполнение. Другое, не менее существенное, просто и хорошо описал ещё Александр Сергеевич Пушкин: «Что чувства добрые я лирой пробуждал». Как раз за апелляцию к лучшему в человеке, за умение убрать наносное, сиюминутное и пробиться к базисным, общечеловеческим началам и любят пермяки свою «Младу».

Любая концертная программа «Млады» выстроена единым спектаклем, для которого очень важен выбранный темпоритм. Будь то стремительное путешествие сквозь столетия от фольклорных произведений разных народов до того же Libertango Астора Пьяццоллы в программе «От фолка до джаза». Или не столь всеохватная по времени, но затрагивающая любого жителя приснопамятной «одной шестой части суши» программа «Музыка кино».

И — баланс, баланс, ещё раз баланс. Выбрать из бездны музыкального материала крайне разные по характеру произведения, которые никто и не помыслил бы в одном концерте, тем паче, в переложении для хора. Заранее суметь услышать, как это «ляжет» именно на «Младу», прикинуть по голосам и тембрам. Аранжировать так, как «не бывает», но не скатиться в музыкальный «аттракцион», в «выворачивание» материала, скоморошество. А потом «просто» отрепетировать и «просто» донести до зрителя. Вот и весь фокус. «Прежде всего, музыкальный материал должен быть интересен тебе, хору, потом зрителю. Ты обязан чувствовать и предвосхищать его реакцию», — максимально поднимает планку взаимодействия с залом Ольга Выгузова.

Ольга Выгузова

«Млада» любит и ценит своих «авторов», людей, умеющих творчески, атипично мыслить. За обработки, аранжировки и переложения музыкального материала отвечают Ольга и Яков Саравайские, Евгений Манцирин, Сергей Выгузов. Последний — бессменный звукорежиссёр «Млады». Для коллектива, выступающего и акапелла, и в сопровождении инструментального ансамбля, эта позиция крайне важна. А за «всё-всё-всё» отвечает Ольга Выгузова.

Она предельно откровенно раскрывает все секреты мастерства. «Выстраиваешь технические параметры хора, солистов. Потом учишь их нотам. Дальше — тому, что между нот. Потому что просто исполнение нот уже давно никого не интересует. Важна интерпретация. И постоянное соблюдение баланса. Тебе всё время нужно сомневаться абсолютно в каждом шаге. Но при этом у тебя должно быть такое бесстрашие, такая уверенность в том, что ты делаешь, просто граничащие с «безбашенностью»! Нужно верить, что путь, который ты выбрал, — единственно верный! И всех повести за собой. Потому что, в конечном счёте, за всю работу хора отвечаешь только ты», — размышляет о пропорциях успешной работы Ольга Владимировна.

Такая вот «формула успеха». Именно благодаря ей, этой весной «Млада» вернулась из Петербурга просто на крыльях. Пермяков приглашали на первый Международный хоровой фестиваль «Поющая Масленица». Сольный концерт «Млады» в двух отделениях состоялся в концертном зале Мариинского театра. В родной город артисты приехали подлинными триумфаторами. Исключительно высокие отзывы музыкальных критиков. Мысль о том, что пермский хор не просто «самый мощный дебютант фестиваля», «хор нового поколения», но и «страница истории хорового искусства Петербурга».

А дальше? Дальше гастроли в Казани. Традиционный январский концерт «Млады». В этом году он будет называться «Джазовые нестандарты». А летом планируется общая премьера с московским ансамблем «Opus Posth» под руководством Татьяны Гринденко — «Брюссельская месса» Генриха Бибера.