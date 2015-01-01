1918 | Убит архиепископ Пермский и Кунгурский Андроник

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

«Церковь стала в Перми основной оппозиционной силой, — пишет Павел Корчагин, рассказывая о событиях 1918 года в книге «Губернская столица Пермь», — Крестные ходы превращались в политические демонстрации, а её конфликты с властью порой принимали характер вооруженных столкновений».

Одним из главных разногласий с новой властью был вопрос об имуществе: церковь считала, что всё церковные монастырские драгоценности, продовольствие и недвижимость принадлежит Господу, а большевики, что им.

Кроме того, православная церковь не собиралась уступать свое ведущее место в общественной жизни Перми и Пермской губернии. 4 февраля 1918 года по центральным улицам Перми прошел многочисленный крестный ход с хоругвями и иконами в знак протеста против декрета об отделении церкви от государства.

Архиепископ Андроник в первом ряду в центре

В ответ власти решили провести реквизиции в подворье Белогорского монастыря. Мероприятие вылилось в вооруженный бой, в результате которого погибло более десяти человек, в том числе иеродьякон Евфимий, белогорский поэт.

Впрочем, ученый Михаил Нечаев относит «начальные аккорды пермской трагедии» к более поздним событиям: иудиной пасхе — так был назван праздник 1 мая. Верующим запретили в нем участвовать. В то же время крёстный ход в честь Стефана Великопермского, который прошел 9 мая, по своей многолюдности значительно превзошел пермскую первомайскую демонстрацию.

Противостояние продолжилось в середине мая, когда новые власти запретили проведение епархиального съезда, а «устроители неразрешенного собрания последнего не только не отменили, а расклеили по городу объявления о нем», — жаловалось бюро печати народного комиссариата внутренних дел.

13 июня архиепископа Андроника вызвали в юридический отдел Пермского окрисполкома для объяснений по поводу этих расклеенных объявлений. Однако, аудиенция не состоялась: прихожане, собравшиеся на соборной площади, не пустили владыку на встречу и не дали пройти представителям советской власти к нему.

К этому времени накал страстей уже был таков, что архиепископ Андроник оставил распоряжения в случае своей насильственной смерти. Оно было датировано 14 июня, а спустя сутки, ровно в полночь, «почти с боем 12 часов» — как вспоминал очевидец, он был арестован пермскими чекистами под набатный звон пермских церквей и выстрелы. Архиепископа пытались защитить безоружные люди, однако, им это не удалось.

Андроника повезли на расстрел. Проезжая мимо Мотовилихинского управления милиции, чекисты решили заменить лошадей. Неожиданный телефонный звонок от Гавриила Мясникова, на тот момент члена ВЦИК, остановил расправу. Михаил Нечаев пишет: «Знаменитый вожак мотовилихинских рабочих, неистовый революционер Г.И.Мясников проговорил с Андроником всю ночь. Но утром везти архиепископа на расстрел стало опасно».

Ситуацию обострило и то, что следуя завещанию Андроника, были закрыты все церкви Перми и Мотовилихи, а верующие собрались у здания, где держали архиепископа и только особому отряду красноармейцев удалось их разогнать. В центральной прессе эти события освещали под заголовком «Забастовка попов». На третью ночь расправу над Андроником решили завершить. По воспоминаниям Николая Жужгова, отъехав по Сибирскому тракту за пять верст, он приказал дать Андронику лопату, чтобы тот копал себе могилу. Затем сказал: «давай ложись». Могила оказалась коротка и пон подрыл в ногах, лег второй раз еще коротка — еще рыл — могила готова….» Архиепископа живым закопали в землю, а потом несколько раз выстрелили в могилу.

Начался массовый террор. По данным Михаила Нечаева, который ссылается на колчаковские газеты, в 1918 году новыми властями были расстреляны 3 епископа Пермской епархии, 19 протоиреев, 44 священника, 6 дьяконов, 4 псаломщика и 44 монашествующих.