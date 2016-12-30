Муниципалитетам нужны не программы выживания, а программы развития

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Административная реформа стартовала.

До формирования нового состава правительства Пермского края каждый член кабмина остаётся на своём месте и продолжает работу. В ближайшее время я встречусь с каждым членом правительства, и мы обсудим, каковы перспективы их работы. Стратегия дальнейшего развития края определена. Она направлена на возрождение промышленного потенциала края, развитие социальной сферы и, в конечном итоге, повышение качества жизни прикамцев.

Поэтому поставлена задача — осуществить «перезагрузку» министерств именно под эти цели. От каждого министерства мне необходимы конкретные шаги и меры, чтобы достичь обозначенных стратегических целей, Пермскому краю, людям нужны новаторские идеи, новые подходы к решению задач, поставленных президентом, решение которых даст новый толчок развитию Прикамья.

На днях состоялась первая встреча — с министром территориального развития Романом Кокшаровым.

Муниципалитетам нужны не программы выживания, а программы развития. Муниципалитетов, которые разрабатывают такие программы, сейчас не так много. Поэтому в 2017 году необходимо менять эту пропорцию, принимать меры по программному развитию. Именно такую задачу я поставил перед министерством территориального развития на сегодняшней встрече с Романом Кокшаровым.

Мы также обсудили возможность создания системы мониторинга за социальным самочувствием территории. Осуществляя такой мониторинг, мы можем оценивать и результаты работы главы, и понимать, какие социальные проблемы есть в территории. Это позволит нам своевременно реагировать на проблемы жителей края.