Десять контрольных точек Чем запомнится 2016 год в культурной жизни Перми

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В уходящем году пермская культурная повестка оставляла ощущение не только чрезвычайной насыщенности, но столь же сильной поляризованности. Яркие премьеры и острые конфликты часто встречались в пределах одной площадки и даже одного дня. «Новый компаньон» выбирает 10 запоминающихся событий, способных вместе дать цельную картину того, что мы видели, слышали и переживали в творческом пространстве города.

Cantos — художественный эксперимент и акт эмоционального вовлечения

Фото: Марина Дмитриева

Мюзикл «На всякого мудреца довольно простоты»

Спектакль по одноимённой пьесе Александра Островского Театр-Театр преподнёс как игру-водевиль и посвятил Андрею Миронову. «У нас ведь только через него остались впечатления о том, что такое хороший русский водевиль и какая она, настоящая игра артиста водевиля», — объясняет режиссёр-постановщик Борис Мильграм. «На всякого мудреца довольно простоты» появился в начале 2016 года, ставшего для театра и его руководителя непростым. В новом водевиле, напротив, много лёгкости, цирковой зрелищности и музыкальных номеров, порой разрывающих цельность действия. При этом критики отмечали доступность пьесы, её радостную необременённость высокими смыслами.

90 лет пермскому балету

Год, считающийся знаковым формально, благодаря юбилею отметился целым рядом реальных, по-настоящему ярких достижений пермской хореографической традиции. В 1926 году в городском театре оперы и балета появилась труппа, а спустя 90 лет здесь проходит Международный фестиваль «Арабеск», прима Королевского балета Ковент-Гарден Наталья Осипова танцует Джульетту, а артисты театра Инна Билаш и Никита Четвериков выигрывают всероссийский телевизионный конкурс «Большой балет». Символичным завершением года стала премьера новой версии «Золушки», в которой есть такая сцена: главные герои стоят среди уральской зимы на фоне тёмного, но узнаваемого силуэта и понимают, что нашли своё счастье.

Попытка увольнения Бориса Мильграма

Соответствующий приказ был подписан министром культуры края Игорем Гладневым 15 июля. Официальными причинами увольнения были названы систематические нарушения Театром-Театром законодательства, срыв гастролей «Сатирикона», а также несоответствие «концепции государственной культурной политики, утверждённой президентом РФ». По мнению Мильграма, почвой для произошедшего послужила давняя личная неприязнь к нему со стороны Гладнева. Решение краевого минкульта породило бурные споры между противниками и сторонниками художественного руководителя Театра-Театра, вызвав резонанс не только в пермском Facebook, но и в российских театральных кругах. После вмешательства губернатора Виктора Басаргина и решения специально созданной комиссии Мильграм был восстановлен в должности. Спустя несколько месяцев об этой истории вновь упомянул Константин Райкин в своём эмоциональном выступлении на съезде Союза театральных деятелей России.

Дягилевский фестиваль

В две недели X Международного Дягилевского фестиваля смогло уместиться столько громких событий, что гостям и организаторам пришлось понимать буквально выражение «театральный марафон». Мировая премьера оперы Филиппа Эрсана «Тристия», премьера пермской «Травиаты» в постановке Роберта Уилсона, новая редакция балета «Лебединое озеро», не говоря уже о многочисленных лекциях, мастер-классах, презентациях, выступлениях ведущих представителей академической музыки, кратно повысили градус интереса к городской жизни. Жаркий июнь 2016 года лишний раз доказал, что сегодня Дягилевский фестиваль — ведущий культурный бренд Перми.

Концерт хора «Басиани»

Грузинский ансамбль выступил в «Триумфе» — первой в Перми частной филармонии, открытой весной 2016 года. Если к состоянию новой площадки возникали нарекания, то концерт «Басиани» стал отчётливо положительным эпизодом первого года её существования. Старинный фольклор и церковные гимны многосторонне представили грузинское хоровое пение, внесённое, к слову, в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Хор под управлением Георгия Донадзе поразил публику полнокровным, экзотическим мастерством, несущим дух древней культуры, — тем, что составляет ценность во все времена.

«Золотые маски» Тетра кукол

Уходящий год стал для Пермского театра кукол, с одной стороны, счастливым, с другой — драматичным. Спектакль «Толстая тетрадь» Александра Янушкевича выиграл сразу в двух номинациях Национальной театральной премии «Золотая маска». После этого театр впервые посетил губернатор Виктор Басаргин и пообещал поддержку в столь необходимых зданию реставрационных работах. Однако осенью из-за конфликта в администрации театра Янушкевич, два года работавший художественным руководителем, решил оставить должность. В следующем, юбилейном сезоне на его место придёт Дмитрий Вихрецкий.

Выставка «Пикник»

Швейцарские художники Герда Штайнер и Йорг Ленцлингер приехали в Пермь и несколько месяцев знакомились с городом, собирая его артефакты на улицах, рынках и даже свалках — так родился один из самых запоминающихся выставочных проектов 2016 года. На «Пикнике» в Музее современного искусства PERMM посетитель активно взаимодействовал с пространством, сам знакомился с тем, что арт-директор Наиля Аллахвердиева назвала «альтернативной пермской мифологией». Пульт от телевизора, порванные бахилы, «зонтики» борщевика составили фантазийный мир, в котором авторы увидели образ местной идентичности и в который носители этой идентичности могли погрузиться. К сожалению (таков художественный замысел), после трёх месяцев экспонирования мир был разобран и по частям отправлен на свалку.

100-летие университета

Пермский университет отмечал вековой юбилей на протяжении всего года. Однако главные события сосредоточились в октябре вокруг даты основания. На территории кампуса был установлен памятник Николаю Мешкову — крупному меценату и одному из главных инициаторов создания первого на Урале вуза. В Музее современного искусства PERMM открылась выставка «Мои университеты», которой предшествовал очередной конфликт с минкультом. В Пермской опере исполнили «Евгения Онегина», вспомнив о постановке XIX века. Кульминацией торжества стал фестиваль «Вековой», отгремевший на территории университетского городка в ночь с 13 на 14 октября.

«Большая книга» Леонида Юзефовича

Выходец из Перми, написавший роман по следам истории Перми, стал лауреатом Национальной литературной премии «Большая книга». Юзефович написал «Зимнюю дорогу» на основе архивных документов и свидетельств очевидцев, потратив на поиски материала немало сил. Намеренно отстранённым, порой тяжеловесным языком автор повествует об одном из эпизодов Гражданской войны — якутском походе белого генерала Анатолия Пепеляева, до этого взявшего Пермь в 1918 году. Его противником стал анархист Иван Строд, однако корень конфликта писатель находит отнюдь не в разнице идеологий. Герои Юзефовича повинуются судьбе, и выбор воюющей стороны зависит лишь от воли случая. Автор пишет о бессмысленности Гражданской войны, используя реальный исторический текст, захватывающему знакомству с которым не помешает даже холодный стиль изложения.

Опера Cantos

Под занавес года в Пермском театре оперы и балета прошла мировая премьера пронзительного и сложного произведения — оперы Алексея Сюмака Cantos. Следуя за дирижёром Теодором Курентзисом и хором MusicAeterna, публика погрузилась в «новый эпос» американского поэта Эзры Паунда — мир, «созданный заново» после крушения модернистской мечты. Встретившись с призраками жертв XX века, зритель спускался в Райский сад в зале театра и шёл сквозь тёмное фойе навстречу живому огню. Пожалуй, такого художественного эксперимента и акта эмоционального вовлечения стены Пермской оперы ещё не видели.