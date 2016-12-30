Колея великопермской истории Маршрут Павла Фадеева по неприветливым и суровым местам — к северо-востоку от Ныроба

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Чердынь — имя, вместившее в себя гораздо больше значений, чем просто название города. Это воплощённое в дерево и камень свидетельство тяжкого труда наших предков, своей либо чужой волей оказавшихся на «суровой, неприветливой и негостеприимной окраине Перми Великой» и построивших здесь город. Это далёкая, загадочная, манящая эпоха, о которой написано едва ли не более, чем о любом другом городе края. Это обширная территория, где огромное количество разного рода исторических памятников ещё ждут своих исследователей. Не претендуя на научность, предлагаем читателю познакомиться с отдельными объектами, краткими фактами и яркими моментами, которые помогут составить общее впечатление об этом месте.

Фото: Павел Фадеев

Наш рассказ не для тех, кто привык путешествовать в комфортабельном автобусе, сквозь дрёму слушая монотонное бормотание экскурсовода. Для этой категории туристов маршрут заканчивается вместе с асфальтом, то есть в Ныробе, а дальше — тишина. При этом к северо — востоку от Ныроба и сегодня достаточно обжитые места, а сто лет назад здесь, вверх по течению Колвы и её притокам были разбросаны десятки деревень, входившие в Корепинскую и Тулпанскую волости. Их жители сеяли хлеб, строили баржи, рубили дрова на продажу, охотились и нанимались к купцам для перевозки клади по земскому Чердынско —Якшинскому тракту. Жили довольно бедно и, скорее всего, поэтому здесь были построены только деревянные церкви и ни одной каменной.

Остатки этих небольших деревянных церквей сохранились в трёх населенных пунктах: Большом Кикусе, Корепино и Тулпане, расположенных на берегу Колвы. Добраться до них без предварительной подготовки и специальной техники достаточно сложно из-за отсутствия дорог. Разве что в Кикус по лесовозной колее или зимнику. До Корепино и Тулпана, как и 400 лет назад, проще всего попасть водным путём. Каждому, кто захочет посетить эти места, рекомендуем тщательно подходить к выбору маршрута и не полагаясь на одни лишь карты и навигатор, не пренебрегать информацией местных жителей. Особенно передвигаясь на автомобиле. Чаще всего дороги в лесу проложены водителями лесовозов, а они, разбив их за сезон до полной непроходимости, на следующий год меняют маршрут, и в одном направлении могут вести одновременно две, а то и три колеи, но проезжая только одна, и то условно.

Церковь в честь Рождества Христова в Корепино

Фото: Павел Фадеев

На пути могут возникать и иные незапланированные препятствия в виде снесённых половодьем мостов, разрушенных гатей и тому подобного. В 2012 году, добираясь до деревни Цидва, мы, проклиная дорогу, погоду, собственную любознательность и всё на свете, проползли около 10 км по разбитой лесовозной колее для того, чтобы упереться в кучу берёзовых стволов, сваленных каким — то непутёвым водителем поперёк дороги. Местные жители чаще всего осведомлены о таких препятствиях.

При передвижении на автомобиле обязательно следует запастись лебёдкой и запасным буксировочным тросом. Хотя почвы в этих местах, в основном, песчаные и в сухую погоду ездить здесь даже приятно, но даже один заболоченный и заиленный участок может сделать дорогу абсолютно непроезжей.

Дорога в Кикус

Фото: Павел Фадеев

Если двигаться от Ныроба вверх по течению Колвы, то первой из перечисленных деревень встретится Кикус. Вообще, было два Кикуса — Большой и Малый. Малый стоял на самом берегу реки, и сейчас от него остался один дом. Большой Кикус расположен чуть выше по течению на высоком холме над рекой. Деревня образовалась примерно в середине 18 века возле Чердынско — Якшинского тракта. В 1910 году в деревне было 50 дворов и 290 жителей, деревянная православная церковь, построенная в 1897-м в честь святого Ильи Пророка, земское училище и станция для обозов, идущих по тракту. Сегодня в Кикусе не более десятка жилых домов. От церкви остался практически один остов, в котором с трудом можно разглядеть её былое предназначение.

Выше по течению, на правом берегу реки расположена деревня Корепино. Учитывая отсутствие мостов, попасть в неё можно либо на лодке, либо зимой по льду. Это поселение возникло, видимо, в начале 18 века, по крайней мере, на карте 1734 года оно присутствует. Известны даже первые жители поселения, выходцы из Верхней Язьвы, некие Собянины. В 1850 году, тогда уже село, Корепино стало центром волости, в которую входили все поселения вплоть до верховьев Колвы. В этот период основными жителями села, согласно церковной летописи, были «обращённые пермяки». В 1886 году первая церковь, построенная в селе, сгорела, и на её месте в 1890-м была построена новая, в честь Рождества Христова. В 1910 году в селе, кроме церкви, имелось земское училище, станция, волостное правление, три торговые лавки и одна казённая винная, а также кирпичное производство, мельница и кузница.

Остатки жилого дома в Корепино

Фото: Павел Фадеев

За 400 лет освоения этих земель русскими они не стали ни менее суровыми, ни более гостеприимными, и в 1910 году были таким же местом ссылки, как и в 1601-м, когда в глухую деревушку Ныроб был отправлен из Москвы боярин Михаил Никитич Романов. Именно в селе Корепино в 1909 — 1911 годах отбывал ссылку секретарь Льва Николаевича Толстого Гусев, которого за революционную пропаганду и распространение запрещённых цензурой произведений выслали сюда на два года под гласный надзор полиции. Благодаря этому обстоятельству, село Корепино в начале 20 века стало известно всей просвещённой России. В Чердынском музее хранятся материалы, свидетельствующие о годах проведённых Гусевым в ссылке, в том числе фотография, где он запечатлён вместе с И. И. Юхневым и ссыльной студенткой Островской. Местные жители утверждают, что дом, где проживал Гусев, сохранился и по-прежнему стоит на берегу реки, хотя и не пригоден для проживания.

Тулпан — последнее поселение на Колве, где сохранилась деревянная церковь. Добраться до него можно по воде, но при этом надо учесть, что выходить придётся из окрестностей Ныроба и подниматься против течения более 150 км и столько же обратно. Можно из Ныроба на автомашине доехать до поселка Петрецово и далее опять по воде, в этом случае водный маршрут будет вдвое короче. Однако, выбрав такой маршрут, надо представлять, что нормальная дорога есть только до посёлка Валай, а затем более 50 км «уральского ухаба» с той разницей, что здесь нет ни зрителей, ни технической помощи, ни возможности бросить машину и уехать домой.

Избушки для хранения рыбацких принадлежностей в Тулпане

Фото: Павел Фадеев

Мы добирались до Петрецово в июне, в сухую солнечную погоду и поэтому доехали без особых приключений. Местный водитель на вопрос, как он ездит в непогоду, философски ответил: «Сижу и жду, когда просохнет». По его словам, даже всепогодный «Урал» не всегда выручает, по дороге много рек и ручьёв с глубоким руслом.

Для прохождения водной части маршрута не рекомендуем использовать резиновые лодки, какими бы современными они ни были. Сильное течение и перекаты делают реку труднопроходимой для такого судна, даже если оно оснащено водомётом. Самым подходящим плавсредством для движения против течения является длинная и узкая деревянная лодка. Именно на такой лодке с помощью жителей Петрецово мы и добирались до Тулпана.

Вид внутри церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Тулпане

Фото: Павел Фадеев

Село Тулпан было основано в конце 18 века старообрядцами, бежавшими от преследования властей, и с 1843 года известно под названием Усть — Тулпан. После 1867 года туда было переведено волостное правление из села Нюзим, расположенного выше по течению. До 1895 года в Тулпане действовала походная церковь, перенесённая сюда из Петрецово, а после началось строительство постоянной деревянной церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Строительство велось на деньги Чердынского уездного земства в память о 25-летии счастливого бракосочетания их императорских Величеств Александра Александровича и Марии Фёдоровны. Одновременно с возведением церкви строилась и земская школа. Поскольку в селе и окрестных деревнях жили, в основном, старообрядцы, они с пренебрежением относились как к церкви, так и к школе. В результате школу одно время даже закрывали из-за того, что родители запрещали детям её посещать. Старообрядчество поддерживалось старцами скитниками, которые проживали в труднодоступных местах вверх по реке и к северу, в сторону Чусовского озера. В этих глухих местах находили прибежище не только традиционные старообрядцы, но и представители новых раскольнических течений, такие, как начётчик Костя, основавший, так называемую «костину веру» в деревнях, расположенных по течению Колвы.

В 2013 году очередная группа раскольников пробовала обосноваться в этих местах, заняв пустующие дома в заброшенной деревне Черепаново, которая расположена выше Тулпана по течению Колвы. Но то ли зима оказалась слишком суровой, то ли вера их недостаточно крепкой, только перебрались они вскоре в более обжитые края.

Одна из дорог

Фото: Павел Фадеев

В советское время верхняя Колва стала местом дислокации исправительно— трудовых учреждений, сохранив и существенно видоизменив печальную традицию царского прошлого. Советские зеки не имели возможности, подобно Гусеву или Ворошилову, гулять по окрестностям, коротая время в приятных беседах со ссыльными студентками. Под бдительным оком конвоиров они строили дороги, валили и перерабатывали лес, внося посильную лепту в дело строительства коммунизма. Впрочем ирония здесь вряд ли уместна. Тогда тут кипела жизнь. В Ныробе, Вижаихе, Верхней Колве, Русиново, Петрецово, Черепаново, Талово, Валае и других населённых пунктах располагались зоны с различными режимами содержания. Были построены школы, больницы, детские сады. Почти в каждом посёлке был аэродром для самолётов местной авиации. Работали почта и телефон, люди не чувствовали себя оторванными от центра. А обеспечение товарами народного потребления, так их тогда называли, было лучше, чем в областном центре, и спекулянты ездили в магазины ОРСа за дефицитными импортными вещами. В Тулпане базировалась метеорологическая станция, самая северная в области. Кстати, в церкви Покрова Пресвятой Богородицы долгое время располагался клуб, и по этой причине здание поддерживалось в хорошем состоянии. Оно и сегодня выглядит лучше, чем большинство деревянных культовых построек. В Тулпане уже несколько лет никто не живёт, но жители Петрецово, регулярно приезжающие сюда, периодически делают мелкий ремонт церкви.

В конце прошлого века практически все исправительные учреждения, располагавшиеся здесь, были закрыты, контингент переведен в другие лагеря, персонал разъехался. Огромная территория не то чтобы обезлюдела, но очевидно пришла в упадок и запустение, привлекая лишь охотников, рыбаков и туристов. Даже заготовка леса из-за отсутствия дорог ведётся лишь местами. И лишь по Колве непрерывно снуют лодки. Их используют для рыбалки и охоты, поездок за грибами и ягодами, на них возят дрова и сено, ездят по делам и в гости. Одним словом, как и 400 лет назад, Колва остаётся основной транспортной артерией этого края.

Тулпан, вид с Колвы

Фото: Павел Фадеев

Всем, кто любит активный отдых и не равнодушен к истории Прикамья, рекомендуем посетить эти места. Именно здесь вы можете увидеть и потрогать руками не далёкую и абстрактную мировую, а историю своих собственных предков, не таких уж и дальних, если разобраться. Осознание этой возможности создаст у вас удивительное ощущение путешествия во времени. То самое ощущение, когда неожиданно понимаешь, что вот этот конкретный и вроде бы формальный исторический факт является неотъемлемой частью вашей личной жизни. Деревянные церквушки, построенные в конце 19 — начале 20 века не являются ни памятниками архитектуры, ни свидетелями крупных исторических событий. Они свидетельствуют лишь о том, что в этих неприветливых и суровых местах жили, трудились, молились и умирали ваши предки. Ведь чудские племена, манси, коми — пермяки, русские и все иные, по разным причинам побывавшие здесь, потом и кровью полившие эту землю, оставили здесь свой след и создали то, чем мы с вами собственно и являемся.

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