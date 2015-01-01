Кишертские сказы В Перми вышла книга, которая может, как в прошлом веке, стать лучшим подарком к Новому году

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В предновогодней культурной повестке Перми вдруг обострилась бажовская тема: в то время как в Центре городской культуры открывается выставка «Новая малахитовая шкатулка», в издательстве «Траектория» выходит сборник Ольги Арматынской «Всамделишные сказки».

Ольга Арматынская — весьма именитый филолог и этнограф, живущий в Ижевске. Несмотря на такую удалённость от Перми, корни её — в Пермском крае, в Кишертском районе. Это ясно всякому, кто прочитает хоть одну «всамделишную сказку». Это и не сказки даже, а самые настоящие уральские сказы — во всей чистоте жанра, литературную форму которому придал Павел Бажов. В «роли» деда Слышко, бажовского рассказчика, здесь выступает тётушка Агафья Дормидонтовна — вполне возможно, настоящая тётушка автора, старожил деревни Грибушино на берегу Сылвы, у подножия камня Лобач.

Топографическая привязка к месту такая точная и подробная, что никакого сомнения не возникает: автор сказок здешние места знает очень хорошо, и не только знает, но и чувствует. И любит. Что касается сказок, то они тоже кажутся невыдуманными: подобные сюжеты и персонажи вырастают только из коллективной, а не персональной фантазии. В них присутствует вся типология уральского фольклора: немного суеверия, немного русской сказочной традиции, плюс наблюдения за природой, плюс попытка объяснить природные феномены, плюс одушевление рек, деревьев, камней, домов…

Ни за что не угадать, придумала Ольга Арматынская эти сюжеты или в самом деле записала за своей родственницей. Если записала — респект за сохранение уникального наследия, но если придумала… то это удивительный талант.

Чудесные существа, населяющие «Всамделишные сказки», одновременно оригинальны — их нельзя представить себе нигде, кроме Урала, — и глубоко типичны. Половинный человек и золотой гусь из книги Арматынской — родня Синюшке, Полозу и Ермаковым лебедям: они тоже могут быть к людям и жестоки, и благосклонны и тоже охраняют природные богатства, а могут и показать к ним дорогу.

Есть во «Всамделишных сказках» ещё один тип волшебных существ — это трогательная маленькая домашняя нечисть, кикиморы и домовые, которые, словно собаки, любят людей. Обмануть доверие такого существа — хуже, чем ребёнка обидеть.

Все эти герои не в Тридевятом царстве проживают, а вписаны в деревенскую повседневность: ходят за хлебом, пьют чай из самовара, перевозят людей через Сылву. В этих сказках — обаяние «всамделишности», которого так не хватает «из головы» сочинённым сказкам про героев и принцесс. Подобные тексты хороши тем, что подходят читателям любого возраста: дети оценят волшебство, сказочные сюжеты и причудливых героев, а взрослые — оригинальность повествования и «вкусный», как у Бажова, язык с колоритными уральскими словечками.

Ольга Арматынская — автор далеко не начинающий. У неё множество премий в области детской литературы. «Всамделишные сказки» — это переиздание сборника «Половинный человек», вышедшего ещё в 2002 году, но сейчас сказок стало вдвое больше. Кроме того, оформление книги — абсолютно эксклюзивное. Художница из Ижевска Анастасия Фертикова несколько месяцев создавала иллюстрации… методом выжигания по фанере. Каждая картинка — тончайшая работа с миллионами точных штришков, из которых складываются многофигурные картины. Реальные пейзажи и человеческие лица здесь сливаются с фольклорными орнаментами, и сквозь всё это просвечивает живая фактура дерева.

Поскольку издание подарочное, то книга вкладывается в коробочку-футляр — тоже с выжженным рисунком. Анастасия Фертикова выжигала вручную, так что двух полностью идентичных экземпляров нет. Каждый — единственный.