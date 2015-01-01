Испытаны високосным Итоги спортивного 2016 года Прикамья: допинговый скандал, «кража» медалей и преследование министра спорта

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Что было необычного в пермском спорте в уходящем году? А что, наоборот, оказалось предсказуемым и ожидаемым? Об этом рассуждают эксперты «Нового компаньона».

Артём Окулов

Разумеется, главной сенсацией спортивного года стал арест министра спорта Пермского края Павла Ляха. По версии следствия, чиновник подписал акт приёмки выполненных работ по реконструкции стадиона «Динамо», стоимость которых была завышена. Это злоупотребление, по мнению силовиков, позволило похитить из бюджета 13,8 млн руб.

Виновность или невиновность министра теперь будет определять суд. К слову, в защиту чиновника выступил председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов.

Тем временем весь минувший год прошёл под знаком допингового скандала. В результате российская сборная, представленная на Олимпийский играх в Рио-де-Жанейро, поехала в весьма «усечённом» составе. Если бы не это обстоятельство, успехи россиян на Играх могли бы быть более весомыми. Об этом говорят все опрошенные нами эксперты.

«Сорвали рекорд»

Пётр Ивашов, председатель Общественного совета при Министерстве спорта Пермского края, первый заместитель председателя Пермской краевой организации общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо»:

— Необычным, конечно же, считаю раздутый допинговый скандал в отношении России. Как будто в других странах на запрещённых препаратах никто не попадается. Истерия ударила по спортивной России, но не сломала и не могла сломать её. Такой у нас характер: если на нас начинают давить, мы становимся сильнее. И побед мы добиваемся несмотря ни на что. Вот это самое предсказуемое.

Вот говорят: ужасный для спорта год! Високосный! Но на Олимпиаде в Рио пермские спортсмены всё же были — дзюдоистка Ксения Чибисова и пловчиха Дарья Муллакаева. И хотя они не заняли призовых мест, олимпийцами они всё же стали. А вот если бы до Игр были допущены федерации лёгкой атлетики и тяжёлой атлетики, то Пермский край был бы представлен рекордным числом участников.

Судите сами: из числа российских легкоатлетов, добившихся лучших результатов в 2016 году, четверо пермских спортсменов. Это Павел Ивашко (400 м), Константин Холмогоров (800 м), Владимир Никитин (5000 м), Вера Рудакова (400 м/б). Пермские легкоатлеты в высшей лиге вошли в шестёрку сильнейших команд страны.

«Олимпийскую медаль у нас украли»

Пётр Павлов, директор Центра спортивной подготовки Пермского края:

— Необычное в том, что в лёгкой и тяжёлой атлетике пермские представители, как и все россияне, не выступили на Олимпийских играх по всем известным причинам. Причём в тяжёлой атлетике в Рио мы обоснованно рассчитывали на медаль, ведь незаконно отстранённый от Игр пермский штангист Артём Окулов в декабре этого года на молодёжном чемпионате Европы по тяжёлой атлетике стал безоговорочным чемпионом.

Пермские бегуны не попали на Олимпийские игры, но хорошо проявили себя на чемпионате России.

Прогнозировали, что на чемпионате России боксёр Василий Богомазов завоюет чемпионское звание, он занял второе место. Вместе с тем тренера Богомазова Михаила Кондрякова пригласили работать в сборную команду страны. Теперь он будет тренировать не только пермских боксёров.

Пока Евгений Климов занимался лыжным двоеборьем, у него не было особого прогресса, но, как только перешёл в «чистые» прыжки, вдруг превратился в лидера сборной команды России. Это стало для нас приятной неожиданностью.

Пермские биатлонистки Ярослава Первакова и Валерия Васнецова в составе сборной страны выиграли на первенстве мира золото в эстафете. Мы верили в их победу.

«Окулов остался непобеждённым»

Рим Сиразетдинов, тренер Артёма Окулова:

— Отстранение российских штангистов от игр в Рио было неожиданным, но в то же время прогнозируемым. Не ожидали, что не допустят сразу всех. Например, Артём Окулов за последние три года 20 раз прошёл допинг-тесты в различных лабораториях, в том числе на трёх чемпионатах мира, включая чемпионат, который состоялся в США. По какой причине его внесли в список «штрафников», остаётся только гадать.

Психологически было тяжело перенести отстранение международными чиновниками, но ещё тяжелее было понять отношение наших. Руководство ОКР даже не встретилось со штангистами, не объяснило им причины отстранения, не поддержало их. Даже олимпийскую экипировку получили только два спортсмена.

За трансляцией олимпийских соревнований по тяжёлой атлетике следил через интернет. Если взять нашу весовую категорию 85 кг, то результаты меня не удивили. Мы с Артёмом знали, что для победы надо было поднимать именно такие веса. Хотя история не терпит сослагательного наклонения, Артём был готов к таким испытаниям и смог бы побороться за медали.

Если откровенно, то для меня Артём остался непобеждённым на Играх в Рио.

«Результаты проверки признаны законными»

11 октября 2016 года в газете «Новый компаньон» №34 (893) вышло интервью с бывшим майором полиции Артёмом Омышевым. В интервью бывший майор полиции говорит, что увольнение неугодных сотрудников через технологию информационных «сливов» поставлено в Перми на поток.

Публикация рассмотрена руководством ГУ МВД России по Пермскому краю. По имеющимся в ГУ МВД материалам дела установлено, что сведения, изложенные в статье, не соответствуют действительности, оказывают негативное влияние на общественное мнение граждан о деятельности пермской полиции и подрывают авторитет правоохранительных органов. В связи с этим на основании ст. 46 Закона РФ от 27 декабря 1991 года №2124-1 «О средствах массовой информации» публикуем официальный комментарий ГУ МВД России по Пермскому краю:

«В указанной статье бывший сотрудник полиции говорит, что на него со стороны руководства было оказано давление, в связи с чем он принял решение об увольнении из органов внутренних дел по собственному желанию.

Сведения, изложенные в статье, не соответствуют действительности.

Так, в июле 2015 года оперативно-разыскной частью собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю была проведена проверка информации, вышедшей в СМИ, о причастности сотрудника ОП №3 (дислокация Кировский район) Управления МВД России по городу Перми к противоправным действиям при сделках с недвижимостью.

Несостоятельным является утверждение бывшего сотрудника полиции, что служебная проверка оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю проведена в отношении него необъективно и предвзято. Материалы тщательно изучены контрольно-надзорными органами, в частности прокуратурой Пермского края и Главным управлением собственной безопасности МВД России. Результаты служебной проверки признаны законными и обоснованными.