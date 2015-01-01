«Мы последовательны в своих приоритетах»

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По просьбе «Нового компаньона» мэр Перми Дмитрий Самойлов прокомментировал результаты работы городских властей в 2016 году.

С политической точки зрения ключевым событием 2016 года, конечно, стали выборы. Очевидно, что команда края и города совместными усилиями обеспечила преемственность представительной и исполнительной власти в Перми, в краевом Законодательном собрании, Государственной думе. Это позволило продолжать стабильное поступательное развитие региона, консолидировать все конструктивные силы, избежать передряг и потрясений в обществе, которые абсолютно никому сейчас не нужны. Итоги выборов показали, что пермяки заметили и оценили положительные изменения в Перми и поэтому не повелись на предвыборный популизм.

Какие положительные изменения я бы выделил в первую очередь? Мы отремонтировали в Перми 1,2 млн кв. м дорог. Ещё года три-четыре назад о таких объёмах можно было только мечтать. Но в 2014 году мы сделали первый шаг — на дороги дополнительно было выделено 100 млн руб., в 2015-м — 200 млн руб., в 2016-м из городского бюджета добавляли на дороги дважды — 220 млн и 170 млн руб., а потом поступил федеральный транш — 350 млн руб. Кроме того, мы готовили подрядчиков, а ведь три года назад подрядчики еще не были готовы — и технически, и психологически — к тому, чтобы замахнуться сразу на 1 млн кв. м дорог.

Ещё один пример, который не могли не оценить горожане, — реконструкция набережной. Мы добились расторжения контракта со старым подрядчиком, поняв, что с ним нужного результата не получим. Новый подрядчик завершил реконструкцию за год. О чём бы там не ворчали в соцсетях отдельно взятые персонажи, набережная пришлась по душе горожанам. Сейчас мы работаем над тем, чтобы «насытить» её культурными, спортивными мероприятиями, объектами для отдыха.

И, разумеется, мы добились успехов в строительстве школ и детсадов. Впервые за 18 лет в Перми сдана школа, построенная с «нуля», — «Мастерград». За три года создано 11 тыс. мест в детсадах, я говорю в данном случае и об абсолютно новых садиках и реконструкции старых.

Надо подчеркнуть, что без участия, без поддержки губернатора Виктора Федоровича Басаргина мы бы никогда не осилили эту планку. Виктор Басаргин вникает в задачи, стоящие перед городом, и ему принадлежит особая роль в их решении. Возьмите, скажем, два важнейших объекта — площадь Восстания и развязку на Макаренко, которые мы сдали в этом году. Краевой бюджет выделил на эти объекты 75% средств, городской — 25%. Или, если говорить о реконструкции улицы Горького, — 95% финансирования было выделено по личному указанию губернатора из краевого бюджета, а 5% составила доля городского бюджета. В одиночку город просто не потянул бы такие стройки. И такого рода поддержку мы получаем постоянно.

Губернатор уже провёл совещание, где обсуждались ключевые проекты Перми на ближайшие годы. Это, безусловно, строительство зоопарка, проект подкреплён краевым и городским бюджетом на ближайшую трёхлетку. В мае следующего года мы получим предложение по строительству нового моста через Каму, тогда же станет известна его ориентировочная стоимость. Продолжим масштабный ремонт дорог, займёмся реконструкцией трамвайных путей на Северной дамбе, ремонтом тротуаров. Ключевым проектом в сфере дорожного строительства на ближайшие два года, конечно, станет реконструкция развязки Транссиба и улицы Героев Хасана. Я назвал далеко не всё, что планируется.

Мы будем продолжать строить детские сады и школы, потому что рождаемость растёт. Будем расселять аварийное жилье. Задача — заключить минимум десять контрактов по развитию застроенных территорий. Кроме того, планируем сдать второй муниципальный дом.

В сфере управления городом я планирую усовершенствовать структуру администрации, разумеется, путём эволюционных изменений, а не кардинальных. В нынешнем виде администрация функционирует два года. Это достаточное время, чтобы назрела необходимость в переменах. Очень серьёзно надо подумать над ролью районных администраций, расширением их полномочий.

Как видите, мы последовательны в своих приоритетах.