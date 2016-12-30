Почему мы поехали в Грузию Впечатления и лайфхаки Алины Комалутдиновой для путешествующих в Грузию

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Страна открыта для туризма круглый год, но мы решили посмотреть её в «бархатный сезон», в сентябре — начале октября: туристов не так много, как летом, и погода комфортная. Днём тепло, но не жарко, что облегчает прогулки по городу и вылазки по достопримечательностям. Вечером и ночью — прохлада. Море — приятное для купания.

Фото: Алина Комалутдинова

Ещё на берегу, в России, мы решили, что не будем делать в Грузии двух вещей: составлять строгий план поездки заранее и отказывать себе в лакомствах местной кухни. И то, и другое бессмысленно. Погода в Грузии, особенно на побережье, очень непредсказуема. Местные говорят: Батуми — самый дождливый город, Кутаиси и Тбилиси — самые солнечные. Так и оказалось. Наш самолет садился в аэропорту Батуми в шквальный дождь и ветер. Грузия встретила теплом в +15 градусов и ливнем.

Что делают в туристы в Грузии первым делом? Отправляются в ближайшую хинкальную, хачапурную, ресторан национальной кухни. Ведь ничего так красноречиво не говорит о стране, как её кухня. В Аджарии, конечно, стоит пробовать аджарарули или хачапури по-аджарски: на хлебной лодочке плавает рассольный сыр, а в нём кусочек сливочного масла и яйцо. Есть его нужно от окраины к центру, вычищая «бортики». Грузинская кухня сражает быстро и наповал: мясная, сытная, острая, она подкупает своей простотой и свежестью продуктов, сочетанием пряностей и вином. Тут можно даже не ломать голову, что заказывать — хоть всё по порядку из меню. Хачапури, хинкали, тархун, боржоми, бутылка кахетинского, жаренные баклажаны с грецким орехом, зелень, — вот must have туристов в первые дни пребывания в Грузии.

Батуми растянулся на несколько километров вдоль бухты. Одно из главных прогулочных мест здесь — восьми километровый бульвар или Приморский парк, который тянется вдоль моря к порту. Это сосредоточение туристического отдыха: можно кататься на роликах и велосипедах, гулять, играть в настольный теннис, перекусить. Галечные пляжи, тянущиеся вдоль моря, оборудованы лежаками. Двигаясь по парку в сторону порта, можно увидеть семиметровую скульптуру «Али и Нино», символизирующую любовь и понимание между Европой и Азией. Вообще в Батуми любят современное искусство. Здесь же, на набережной, находятся скульптуры «Я, ты и Батуми» и «Башня грузинского алфавита» — более 100 м в высоту и похожая на спираль ДНК, на которой нанизаны буквы. Венчает её шар с обсерваторией, рестораном и телевизионной студией.

Батуми, площадь Европы

Фото: Алина Комалутдинова

За ним, немного вглубь города, находится Старый Батуми. Дома оплетают виноградные лозы, и из распахнутых окон доносятся звуки рояля. Старинные здания здесь чередуются с современными так, что не сразу поймёшь, что перед тобой: новодел или строение 19 века. Например, живописная площадь Пьяцца, которую завершили несколько лет назад. Главное украшение площади — музыкальные часы, напоминающие причудливым циферблатом Пражские куранты. В городе множество парков, скверов, двориков, где местные играют в шахматы и нарды. Погуляв по Старому городу, можно вернуться в порт и там сесть на фуникулер. Батумская канатная дорога «Арго» — самая протяжённая в Европе. Она ведёт на смотровую площадку, где открывается вид на город, порт и море.

Из Батуми мы двинулись вдоль побережья в сторону Турции, держа путь на посёлки Махиджаури и Уреки. В Уреки мы остановились на пару дней. Это тихий курортный посёлок, застрявший в гигантских соснах на берегу моря, славящийся своими лечебными пляжами из магнетического песка, похожим мелко перемолотый уголь. Вдоль посёлка, параллельно морю, идёт аллея из гигантских сосен, есть небольшой заброшенный парк, где пасутся коровы и гуляют куры. Для любителей бега Уреки самое то, и я не упустила возможности здесь пробежаться.

Батуми

Фото: Алина Комалутдинова

У нас не было плана путешествия, но был набор заветных мест, которые хотелось увидеть. Свои коррективы в маршрут внесла погода: первую неделю мы бегали от дождей по всей стране. Приехав из точки А в точку В, собирались вечером за ужином в кафе с Wi-Fi и решали, куда поедем завтра. Поэтому, накупавшись в Уреки, мы отправились на северо-запад страны, в Сванетию. Синоптики обещали там два солнечных дня.

Коровы — это местные котики

Путь в Сванетию очень живописен и в долине легко заплутать. Гугл в Грузии бессилен и навигатор нас водил то по местной грунтовке, то по федеральной трассе. Дороги в Грузии новые, ровные, качественные и безопасные. Их построил Саакашвили, и грузины ему за это благодарны. Грунтовка там вовсе не такая, как в России: она устлана увесистыми булыжниками, а не галькой. Штрафы высокие, например за непристегнутый ремень можно «влететь» на 40 лар (чуть более 1 тыс. руб).

Участниками движения в Грузии являются не только автомобили, но и гужевые повозки, и домашние животные. Особенно, когда проезжаешь через деревни. Коровы — это местные котики. Они очень любопытны, везде бродят (даже по отвесным горам!) и любят отдыхать в неожиданных местах. Например, запросто могут лежать на федеральной трассе, неспешно прогуливаться по ней, лизать, как ни в чём не бывало, двойную сплошную.

Фото: Алина Комалутдинова

Грузинские коровы насколько познали смысл бытия, что, как мудрые чабаны, стоя на дороге, никуда не спешат и не суетятся, нехотя пропуская сигналящие им автомобили. Не посигналишь — не пропустят. Другие участники дорожного движения — свиньи. Практически все они гуляют в деревянных ошейниках, которые сковывают движения и не дают им убежать далеко. Также встречаются гуси, утки и лошади. Лошади в Грузии не роскошь, а средство передвижения. На федеральных трассах часто можно встретить гужевую повозку.

В прибрежной зоне — дома на сваях, ближе к горам — на прочном фундаменте, двухэтажные, с резными балконами. За окном автомобиля мелькали деревни, плавно перетекающие одна в другую, мирно пасущиеся стада коров и лошадей в долине на фоне гор. Яблоневые, грушевые сады, хурма, виноградники, гранатовые деревья, огороды с кукурузой сливались в один большой сад. Крестьяне собирали урожай.

Крепости Сванетии

Сванетия стоит немного особняком от остальной Грузии. Здесь живут сваны, а у них свой язык, кухня и обычаи. Чтоб добраться до неё с долины, нужно преодолеть четыре часа горного серпантина. Мы несколько раз делали остановки в пути, чтобы попить вкуснейшей воды из водопадов, полюбоваться на горы и на Ингурское водохранилище. Встречались деревни, рассыпанные вдалеке у подножья гор, небольшие селения по дороге.

Центр Верхней Сванетии — посёлок городского типа Местиа. Первое, что бросается в глаза при въезде, это древние сванские башни, к которым пристроены жилые дома. Сейчас в них хранят урожай и сено, держат скот. Для чего они были построены тысячу лет назад, никто толком сказать не может. По одной версии, они служили крепостями: в них пережидали войны. По другой версии, в них прятались от снежных лавин.

Ингурское водохранилище

Фото: Алина Комалутдинова

Дом в Сванетии — это крепость. Если в долине постройки более лёгкие, воздушные, тот тут жильё строится из камня, так, чтобы можно было пережить двадцатиградусные морозы. До Местии мы добрались на машине, однако это не единственный способ попасть сюда. В поселке есть аэропорт и несколько раз в неделю летает самолет из Тбилиси.

Центр посёлка новый, с красивыми шале. В целом Местиа очень похожа на европейский курорт, немножко на Швейцарию. С октября по апрель сюда приезжают кататься на лыжах, а в тёплое время года — чтобы сходить на ледник, съездить к горным озёрам и подняться в село Ушгули. Это настоящий экстрим: дороги туда нет, только грунтовка, поэтому рисковать своим «гольфом» мы не стали, а попросили отвезти нас туда на внедорожнике на следующий день. Планам не суждено было сбыться из-за испортившейся погоды, зато мы познакомились с местным сваном Тимуром, когда заселялись в квартиру в Местии — он оказался нам соседом. Прошедший Абхазскую войну, потерявший семью, он оказался очень гостеприимным и жизнелюбивым. Съездив с ним на ледник в первый день своего пребывания в Местии, мы закатили ужин: Тимур приготовил телятину, принёс овощи с огорода (таких злых острых перцев мы нигде не пробовали до этого!), чачу и «лекарство» — настойку на чаче, травах и, как он уверял, корне банана, который растёт в горах. Тимуру 53 года, он — потомственный сван. Вместе с дедом его отец спустился с гор и перебрался в Абхазию. Там семья обосновалась. В советское время Тимур работал на кондитерской фабрике, после распада Союза воевал и вынужден был оставить Абхазию. Об этом он вспоминает с болью и жалеет, что покинул родину. Теперь он возит туристов и работает в посёлке.

Горные хребты Сванетии

Фото: Алина Комалутдинова

За тем ужином мы узнали, что такое настоящие грузинские тосты. Это не просто «речь на тему», это спич, в котором они выражают свою жизненную позицию, взгляды, философию.

Рано утром в горной реке мы ловили форель. Одному из нашей компании повезло — он поймал рыбку, но приготовить её не успели: погода портилась, обещали первый снег, и нам пришлось поспешить. На обратном пути из Местии мы набрали газированной минеральной воды. Наш путь лежал в Кутаиси.

Песни Кутаиси

«Спойте нам Сулико! Сулико!», — просили латыши музыкантов в национальных одеждах. Те переглянулись и затянули акапеллу, грустную песню у стен тысячелетнего храма Баграта. Отсюда Кутаиси видна как на ладони и под грузинские мотивы кажется ещё древнее, чем есть. Храм Баграта — главная достопримечательность этого места, внесённая в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Опоясывают храм останки старинной крепости. Тут же пасётся корова и копается пара куриц. От храма можно спуститься к реке в старый город. Оттуда, если погода хорошая, можно отправиться на каньоны. Нам не повезло, и накрапывал дождь, поэтому было решено смотреть монастыри и храмы.

Кутаиси

Фото: Алина Комалутдинова

После Баграта мы отправились в монастырь Моцамета. Он находится в нескольких километрах от Кутаиси на берегу Риони, и как бы парит над ней. Уютный, ухоженный, обдуваемый ветрами. Отсюда открывается очень живописный вид. Погуляв по территории монастыря, мы двинулись дальше, в пещеру Прометея. Пещеру смотреть точно стоит: в ней несколько живописных гротов, подземная река, сталактиты-сталагмиты. Но каково же было наше разочарование, когда мы узнали, что от Прометея там одно лишь название для приманивания туристов!

Самый большой подарок от Кутаиси ожидал нас за ужином. Грузины очень любят поесть и выпить, причём в большой компании родственников и друзей, застолья — часть их культуры. Поэтому лучшие рестораны города находятся «рядом с домом», то есть в спальных районах. Это не рестораны, а целые комплексы, гастрономические замки.

Фото: Алина Комалутдинова

Мы кое-как нашли себе столик даже в будний день. Напротив нас за длинным столом сидели женщины. «Девичник или день рождения», — гадали мы. Оказалось, воспитатель защитилась на категорию и позвала коллег, подружек и соседей отпраздновать. И они праздновали: говорили тосты, общались и веселились. А потом запели мелодичную печальную песню. Как поют грузинки! Это не описать словами! Их голоса, словно ручьи, слились в одну реку и расплескались по залу. Зал затих, а когда они закончили, разразился аплодисментами и криками «браво!».

Храм Баграта в Кутаиси

Фото: Алина Комалутдинова

Стоит ли говорить, что еда, которую нам принесли, тоже оказалась песней. Форель, жаренная на кеци, шашлык, ткемали, имеретинский хачапури, салат с острым перцем, баклажаны с грецкими орехами, домашнее вино, пури, сулугуни … Мы бы заказали и больше, но не смогли бы тогда выйти из-за стола. Тем более, что место в желудке нужно было оставить: на следующий день наш путь лежал в Телави, город вина и фильма «Мимино».

«Как там Лариса Ивановна?»

«Как там Лариса Ивановна? Жива ли ещё?», — спрашивает грузин, подходя к нам. Это — Мамука, гид из Телави. Ранее утро, мы любуемся монастырем Икалто. «Я вот с этим бельгийцем, — объясняет он нам. — А, кстати, хотите я вам расскажу про монастырь? Просто так!». И рассказывает, что Икалтийский монастырь основали примерно во второй половине VI века ассирийские монахи. Он — один из самых первых в Грузии. Вокруг него, как слоёный пирог, находятся постройки разных эпох. Вот разрушенная академия, где учился поэт Шота Руставели. Вот руины винодельни, при которой работал факультет виноделия. После Икалто мы едем смотреть собор Алаверди, также ведущий свою историю с VI века. В отличие от тихого, умиротворяющего Икалто, здесь кипит жизнь. Есть своя действующая винокурня, толпы туристов, бьет источник, виднеются в крепостных стенах кельи монахов.

Вид на Телави от памятница царю Ираклию II

Фото: Алина Комалутдинова

Впервые за все дни пребывания в Грузии голова немного побаливает. Ещё бы, ведь вчера мы пили домашнее вино из рогов, говорили тосты, заедали мясом, хлебом и виноградом, который ещё несколько часов назад был на лозе… Утром нас оживил наваристый хаш. По счастливой случайности нам удалось найти друзей семьи в Телави, и мы были так рады друг другу, что пировали до глубокой ночи. Что такое грузинский дом с архитектурной точки зрения? Он огромный, с большим залом для застолий и камином. При нём обязательно есть сад, который плодоносит киви, яблоками, инжиром, хурмой, виноградом, грушами… Есть живность, например, поросята и куры. И непременно помещение, где хозяева делают вино. Что такое грузинское гостеприимство? Оно не знает предела.

Телави невероятно красивый, древний город с замком Ираклия II в центре, смотровой площадкой, и самым древним жителем — платаном, которому не то 800, не то 900 лет. Практически с любой точки города видна Алазанская долина. Это — сердце грузинского виноделия. Местные утверждают, что здесь делали вино ещё 6 тыс. лет назад, по крайней мере, именно такой возраст приписывается найденным в долине винным сосудам. В Телави работают более 60 винных заводов разного калибра — льётся рекой «Саперави», «Киндзмараули», «Хванчкара», «Ахашени»...

Монастырь Алаверди

Фото: Алина Комалутдинова

Сортов винограда в Кахетии — великое множество, говорят, около 600, но местные на это закатывают глаза, мол, а может и больше! Сразу после монастырей мы отправились на виноградник. Там вовсю убирали урожай и, к нашему счастью, нам удалось в этом поучаствовать. Гроздь винограда, медовая от солнца, перекатывается на ладони, щелчок маленькими ножницами — и она уже в руке. Когда работа закончится, виноград грузовыми машинами повезут на завод.

Как и во всей Грузии, в Телави высокая безработица. Местные работают на сборе урожая, на заводах, а женщины уезжают в Италию, Испанию и работают там нянями, помощницами по дому. «Бывает и так, что они заводят там семьи. Возвращаются сюда с итальянским мужем на побывку, живут в одном доме с прежним мужем, втроём, и снова туда на заработки. Конечно, присылают деньги, кормят семью», — рассказывает хозяин дома Симон. Когда-то он работал главным технологом на винном заводе. И мы отправляемся туда.

Вид на мост Мира через Куру, Тбилиси

Фото: Алина Комалутдинова

Заводу полвека. «Видите вон ту круглую яму? Этот чан мы должны были наполнять вином, чтобы делать план при СССР. Но где взять столько винограда? Приходилось разбавлять сахаром, ведь план был главней всего!», — вспоминает Симон с негодованием. Ясное дело: для грузина положить сахар в вино равносильно преступлению. В настоящем грузинском вине нет сахара, а полусладкие вина получаются в результате естественного брожения винограда при определённых температурах.

Вечером мы отправляемся на пикник в укромное место в небольшой дубовой рощице. Его наши хозяева давно облюбовали: на небольшой поляне поставили стол и лавки. Симон пожарил шашлык (тот самый, неповторимый, грузинский!), мы говорили тосты, пили домашнее вино и вспоминали былые времена. Удивлялись, что практически нет языкового барьера: грузины хорошо говорят на русском, даже ровесники. Те, кто помладше, также потянулись учить язык. Хозяйка дома, где мы жили, раньше преподавала русский в школе в Телави. Теперь она на пенсии и последнюю пару лет у неё нет отбоя от учеников.

Следы Мцыри

«Там, где, сливаяся, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры, Был монастырь …», — напевали мы по пути. Классик про эти места писал, но не ясно, о котором из монастырей. Здесь их несколько и все — древние, величественные, с богатой историей.

Часть строений храма Светицховели, город Мцхета

Фото: Алина Комалутдинова

Сперва мы заехали в Мцхету — небольшой городок, очень похожий по архитектуре на старинные европейские города: узкие мощёные брусчаткой улочки, черепичные крыши, виноградная лоза, цветы в горшках на улице. В сердце самого города расположился храм Светицховели — одна из самых главных святынь Грузии. Возле храма играет шарманщик и экскурсоводы ловят туристов. Так нас поймала одна элегантная немолодая дама. Мы решили заказать у неё экскурсию и не прогадали: искренне, словно произнося тост, обильно жестикулируя, она рассказала историю храма, которая крепко переплетена с её народом. О том, как по совету святой Нины в IV веке здесь была построена первая церковь. О святынях и мощах, которые хранятся в храме. О том, что в купели, в которой крестился первый христианский грузинский царь Мириан III, всё еще крестят… И, напоследок, указала на виднеющийся на горе монастырь Джвари, мол, побывайте, там теперь всего один монах жиёет, а когда-то! Тут целая система подземных ходов под монастырями, но она засекречена, знаете. И ушла.

Вот теперь видно, где сливаяся, шумят Арагва и Кура. Поднявшись на вершину горы к Джвари мы увидели то, о чём писал Лермонтов и этот вид нас поразил своей красотой. Поразил и сам монастырь.

… Мы вернулись в Тбилиси уже к вечеру. Чтоб не терять времени даром, поднялись на фуникулере на смотровую площадку в парк Мцаминда, чтобы полюбоваться ночным городом с высоты. Гуляли по старому городу, заглядывали в район серных бань. Поднимались по канатной дороге к руинам крепости Нарикала, гуляли по ботаническому саду и любовались городом на скамейке около Матери Картли. Смотрели национальные танцы и древние храмы. Торговались за специи на рынке «Дезертирка», накупили там чучхел, груш и лимонов, а на следующий день отправились за уловом на блошиный рынок. Прошлись по стеклянному мосту и потоптались у недостроенного культурного комплекса из двух гигантских стеклянных труб, смотрящих на реку. Поглазели на Дом юстиции, напоминающий семейство груздей. И, конечно, каждый вечер мы открывали для себя новые рестораны, поглощая в них хинкали и хачапури разных видов, лобио и чахохбили. Напоследок перед отъездом мы побывали в винном погребе, где, как утверждают местные, когда-то прятался Сталин.

Слияние Арагви и Кура

Фото: Алина Комалутдинова

За две недели мы объехали, как нам казалось, пол страны, увидели много, а не увидели ещё больше. Исколесили её от моря до гор, пили минералку в парке Боржоми, закусывая тремя видами хачапури. Нам везде были рады, помогали, предлагали помощь, объясняли, как пройти и советовали, как лучше сделать и что смотреть. Очень трудно сказать, что понравилось больше всего. Очень просто сказать, что не понравилось: ничего.

Лайфхаки для путешествующих в Грузию

Лучше прилетать в Тбилиси, а улетать из Батуми, а не наоборот. Во-первых, в Тбилиси больше выбора предложений по аренде автомобилей и сама услуга дешевле, чем в Батуми. Во-вторых, приятнее дни перед отъездом провести именно на море, расслабиться после поездок по горам и осмотра достопримечательностей.

Если решитесь взять автомобиль в аренду, тщательно осмотрите его перед тем, как принимать на руки и подписывать договор аренды. Отметьте в договоре все царапины, недостатки. Например, не хватает диска на одном из колес и т. д. Сфотографируйте автомобиль со всех сторон. В спорных случаях это поможет вернуть залог. Службы аренды автомобилей могут предъявить вам дефект, который уже был на автомобиле. И вы никак не докажете, что его не было.

В Сванетию лучше ехать не позднее сентября, так как позднее возможен первый снег и выбираться оттуда на автомобиле будет затруднительно. Сам регион за пару дней не посмотреть, лучше закладывать четыре дня (включая отъезд-приезд), так как один день займёт поход к леднику, и ещё один — поездка в Ушгули.

Если вы собрались посмотреть виноградники и поучаствовать в сборе урожая, не стоит есть виноград прямо с лозы. Тут как повезёт: можно поймать расстройство желудка, а можно и нет. Но лучше не рисковать.

Не стоит пить много молодого вина. Оно слабит.

Не верьте слепо навигатору. Он, как и Гугл карты, в Грузии часто бессилен и прокладывает маршруты как попало. Навигатор может повести по глухой просёлочной дороге, даже если выбрать «только асфальт» или «только шоссе». лучше накануне выезда спросить у местных, через какие населённые пункты удобнее ехать и проложить маршрут, полагаясь на их советы.

Не ждите перед пешеходным переходом, что вас пропустят. В Грузии пешеходы подстраивается под автомобилистов, поэтому переходите дорогу быстро и очень внимательно.

В Грузию выгоднее ехать с банковской картой, а не с валютой. По всей стране, даже в маленьких сёлах, есть шустрый мобильный интернет и банкоматы.

Собираясь в поездку, захватите с собой небольшие подарочки, например, конфеты. Это — хороший тон.

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