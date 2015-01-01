Редкие арт-явления История становления пермских частных галерей

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О частных галереях Перми писать очень легко: их раз, два и обчёлся. Пейзаж в преддверии 2017 года такой: арт-галерея «Марис-Арт», галерея частных коллекций «Уникум» и галерея Марины Фельдблюм «25'17». Чтобы вышло побольше, можем сюда ещё приплюсовать частную Галерею туфельки Оксаны Перевощиковой, но это будет не совсем честно, хотя и справедливо, а также лабораторию современного искусства «Дом грузчика», которая является настоящей, полноценной галереей. Ребята себя называют единственной независимой площадкой современного искусства, но на самом деле в списке все являются абсолютно независимыми и все работают с современным искусством.

История становления пермских частных галерей совсем короткая. Первой была галерея «Амарант», которая располагалась по адресу ул. Газеты «Звезда», 33. Она открылась в 1995 году и представляла собой очень модный сейчас тип галереи-квартирника. Расположенная в хрущёвке рядом с парком им. Горького, она быстро стала популярной: здесь не только проходили выставки, но и читались лекции об истории искусства, причём за деньги! Они были очень популярны: набивалось по 20 человек, что для квартиры, конечно, много. Рассказывают, что в галерее была очень тёплая атмосфера, и она сыграла довольно большую роль в художественном процессе Перми. По крайней мере, Инна Рогова, сейчас знаменитый керамист, однажды призналась: «То, что мои работы могут нравиться, я в первый раз поняла, когда проходила выставка в галерее «Амарант». Кроме Инны Роговой и Натальи Корчёмкиной в галерее проходили выставки Аркадия Амирханова, Андрея Побережника, Вячеслава Смирнова, Валерия Новикова и др. Галерея закрылась в связи с печальными событиями: умерла основательница и владелица галереи Татьяна Старцева, а продолжить её дело оказалось некому.

«Это закономерно, — говорит Татьяна Пермякова, владелица самой влиятельной и старой частной галереи Перми «Марис-Арт». — Наш бизнес — авторский. Всё держится на личности. Есть человек — есть проект. Это же не только к частным галереям относится. Все крупные музеи и галереи — это авторские проекты».

Сама Татьяна Пермякова, окончившая филфак ПГУ, в галерейный бизнес пришла «с улицы». Обставляла свою квартиру и поняла, что в Перми нет мест, где бы продавали хорошие картины. Уверенность её укрепили друзья и знакомые, которые в конце 1990-х годов обзавелись особняками: мебель было где купить, люстры тоже, а вот с предметами искусства был полный провал. Вскоре муж подарил ей под галерею помещение на первом этаже рядом с Пермской художественной галереей (Комсомольский пр., 8) со словами: «Тешь себя, любимая». В феврале 2001 года галерея «Марис-Арт» открыла свои двери и постепенно стала важной составной частью художественного процесса Перми. Два маленьких зала вписались в культурный контекст города очень органично. Достаточно сказать, что даже Пермская государственная художественная галерея сотрудничает с ними, предоставляя на выставки работы из свои обширных запасников.

Здесь нужно обязательно заметить, что «Марис-Арт» выставляет работы только авторов, которые владелице галереи и Вадиму Зубкову (арт-директор с 2001 по 2015 год) нравятся. Ни за какие деньги они не проводят выставки художников, которые по каким-то причинам их не устраивают. Угрозы тоже не помогают — надавить на них нечем: бюджетных вливаний нет, спонсоров за редким исключением тоже. Хотя последние бы не помешали — галерея давно уже несёт очень важную функцию под названием культуртрегерство. Выставка «Надо жить ярко» (работы из фондов ПГХГ), открывшаяся в ноябре 2016 года, — тому подтверждение. И никаких финансовых прибылей она не сулит, только моральное удовлетворение. Cтойкий оловянный солдатик под названием «Марис-Арт» вот уже 15 лет держит марку.

Галерея Марины Фельдблюм «25'17» тоже из числа стойких культуртрегеров. Менялись названия проектов, в которых участвовала Марина, а также компаньоны, но она — непосредственный участник художественного процесса города начиная с 1996 года. Сейчас она арендует помещение в мебельном магазине по адресу ул. Чернышевского, 28, 3-й этаж. Поэтому ей сейчас сложнее всего. Правильно было бы, чтобы арендодатели ей приплачивали за то, что она там проводит выставки, формируя поток людей и новостей: за 40 минут, что мы беседовали в этом огромном и прекрасном магазине в разгар рабочего дня, мимо нас прошёл всего один человек! Впрочем, вполне возможно, что счастье не за горами: по крайней мере, на время ближайшей выставки поп-арта, которая откроется в декабре, вполне вероятно, что от аренды маленькая частная галерея будет освобождена.

Суровая правда жизни состоит в том, что художественный процесс теперь очень сильно зависит от стоимости аренды или, в широком смысле, от помещений. Несомненные успехи галереи «25'17», которая работала в Перми с 2010 по 2013 год, строились не только на тонком вкусе Марины Фельдблюм, но и на том, что её компаньон Юлия Орлова владела помещением. Потом Юлия переехала в Москву и реализовала все пермские активы. «А ты?» — спросила она Марину. «А я буду продолжать!» — ответила та.

Кстати, в том же 2013 году из-за проблем с помещением закрылась галерея Green Art Елены Олейниковой, которая работала в Перми с 2007 года. Эта галерея была первопроходцем актуального искусства в Перми. Но не беспокойтесь за Елену — у неё всё хорошо, она работает в Черногории в альянсе с Маратом Гельманом на той же ниве.

Не менее серьёзной проблемой является такой фактор, как «потеря интереса». По всей видимости, именно этой причиной можно объяснить закрытие Музея наивного искусства четы Агишевых в апреле 2016 года. Музей просуществовал чуть более трёх лет.

Вероятно, по этой же причине закрылась галерея «Антоновские яблоки» (ул. Мира, 11), работавшая с 2010 года.

Но пермский художественный рынок не стоит на месте, а развивается. Залогом тому появление — хотя, возможно, правильнее сказать «явление» — новой галереи частных коллекций «Уникум». Она открылась в сентябре этого года по адресу ул. Баумана, 24а шикарной выставкой Александра Репина. У этой галереи есть всё, чтобы стать событием и составной частью художественного процесса Пермского края. Во-первых, арт-директором галереи стал очень известный в узких кругах Вадим Зубков, во-вторых, собственники галереи Игорь Фомин и Надежда Зеленина — компетентные в искусстве люди, в-третьих, месторасположение в Балатово имеет целый ряд преимуществ. Кроме того, продажами они не занимаются в принципе, то есть «Уникум» по большому счёту — музей со специализацией «лучшее» и «уникальное».

К явлениям отнесём и «Дом грузчика»: проект, начатый уличными художниками в конце 2014 года, к настоящему времени не только жив, но и в ноябре с выставкой «Дом, в котором» участвовал в Первой всемирной квартирно-студийной биеннале. Ожидается, что галереи-квартирники взорвут художественный процесс, изменят его точно так же, как блокчейны всю финансовую систему мира. Но поживём — увидим. Давайте, парни, покажите нам, что же такое искусство, надавайте пощёчин общественному вкусу.

Пока же, по состоянию на конец 2016 года, из частных структур настоящей галерейной деятельностью, то есть продвижением художников и продажей картин, в Перми занимаются всего два человека — Татьяна Пермякова и Марина Фельдблюм. Посчитаем частные галереи в следующий раз в 2020 году!