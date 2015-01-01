Алексея Бурнашов: Мы обязаны стать командой Интервью с депутатом, предпочитающим «неудобную» законодательную позицию

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Алексей Бурнашов за годы работы в Законодательном собрании Пермского края запомнился как один из самых «неудобных» депутатов. Он вносил резонансные и «неудобные» для регионального правительства законопроекты. Он задавал чиновникам «неудобные» вопросы. Ставил их в тупик своей аргументированной позицией и почти всегда добивался решения важных для Прикамья, но «неудобных» для бюрократов из исполнительной власти краевых проблем. На выборах в Госдуму по избирательному округу №59 Алексей Бурнашов набрал 45,5% голосов. Это лучший результат среди всех одномандатников Пермского края. Бурнашов уверяет, что сохранит свой «неудобный» стиль работы и в нижней палате Федерального собрания РФ.

С первых дней он регулярно выступает на заседаниях, представляет свой комитет на заседаниях правительства РФ и ведёт в Госдуме одно из серьёзнейших международных направлений — австрийское. За два с небольшим месяца работы на основе наказов избирателей подготовлен ряд законопроектов, один из них уже внесён на рассмотрение.

Формально Бурнашов по-прежнему беспартийный депутат, но поскольку на выборы он пошёл под знамёнами «Единой России», то и в Госдуме счёл необходимым войти во фракцию этой партии. Он обещает соблюдать партийную дисциплину, но во главу ставить интересы избирателей. И пока это ему удаётся.

Главная цель Алексея Бурнашова на посту депутата — привлечение инвестиций в Пермский край, а значит, воплощение в жизнь одного из избирательных тезисов «Единой России»: «Будут работать заводы — будет жить край».

Небольшой скромный кабинет на 15-м этаже нового корпуса Государственной думы. В кабинете — два помощника и сам депутат. Стандартная мебель, телевизор, компьютер. На столе — фотографии детей. Их у Бурнашова трое. Говорит, что скучает по семье, но перевозить в Москву не собирается: «Москва — это место работы, но дом у меня в Перми. И дети должны жить дома».

— Алексей Леонидович, вам удалось войти в один из ключевых комитетов Госдумы — по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Высокий был конкурс?

— Два человека на место. Но, считаю, именно здесь я смогу быть максимально полезен Пермскому краю. В Законодательном собрании прошлого созыва мы создали депутатскую группу промышленников Прикамья. Успели обсудить и проработать ряд проблемных моментов, менять которые необходимо в том числе в Государственной думе. В комитете у меня — своя зона ответственности. И самое важное на сегодня — созданный по моей инициативе Экспертный совет по инвестиционной политике, главой которого я являюсь.

— Какие задачи стоят перед советом?

— Во-первых, анализ состояния и перспектив развития инвестиционной политики в России и изучение зарубежного опыта. Во-вторых, определение приоритетных проблем и подготовка предложений, направленных на их законодательное решение. В-третьих, проведение экспертизы законопроектов по линии инвестиций, которые вносятся на рассмотрение в Госдуму. Наконец, общее содействие динамичному развитию реального сектора российской экономики на базе притока инвестиций, привлечение живых реальных денег в территории и, не буду лукавить, в Пермский край.

— Вы курируете австрийское направление. Что это значит и почему оно так важно?

— Я возглавляю депутатскую группу Госдумы по связям с Национальным советом Австрийской Республики. Для нашей страны Австрия — важнейший востребованный партнёр. Мы всегда поддерживали дружеские отношения. И даже в условиях сегодняшней неспокойной ситуации в мире эти отношения носят конструктивный характер, отличаясь взаимным уважением. Вена — одна из основных переговорных площадок, и это тем более важно, что в 2017 году именно Австрия будет председательствовать в ОБСЕ. Ещё одно ключевое направление 2017 года в двусторонней повестке — стартующий в январе перекрёстный Год туризма России и Австрии. Это серьёзный шаг для расширения культурно-гуманитарных связей и наращивания туристических потоков между нашими странами.

— Государственная дума сейчас работает в новом формате: три недели в Москве, неделя в регионе. Удаётся за неделю пообщаться с избирателями, с какими вопросами обращаются?

— Две региональные недели состоялись у нас уже в рамках этого созыва. В ноябре мне удалось провести личные приёмы в шести районах края и двух районах Перми. Если в цифрах: обратилось 76 человек, сразу «по звонку» или в течение региональной недели удалось решить 55 вопросов. Остальное ушло в запросы, переписку и т. д. Люди обращаются с важными для них проблемами: начисление платы за услуги ЖКХ, неправильно посчитанная пенсия, предоставление помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

— Например?

— В Орджоникидзевском районе ко мне обратился председатель Союза ветеранов боевых действий. Эта организация помогает ветеранам, сотрудничает со школами района, проводит мероприятия, связанные с патриотическим воспитанием молодёжи. И вот из-за некорректно оформленных документов они остались без помещения. Ветераны попросили меня помочь с предоставлением нового помещения, и вместе с моими помощниками мы нашли решение проблемы. Таких положительных решений принято достаточно много.

— Утром — Австрия, вечером — житейские неурядицы пермяков?

— Во время избирательной кампании я столкнулся с мнением: мол, уедет в Москву и о нас забудет. Не забуду, в работе депутата маленьких дел не бывает и не должно быть. Нужно уметь решать проблемы любого масштаба. Только тогда получится владеть ситуацией в своём округе. А без этого знания невозможно решать глобальные проблемы.

— Есть ещё одно направление работы — наказы избирателей. За два месяца удалось исполнить какие-то?

— За время избирательной кампании мне поступило почти 1200 наказов. И да, уже работаем по их исполнению — где-то деньги ищу, где-то пытаюсь менять законодательство. Так, 15 ноября совместно с Валентиной Ивановной (В. И. Матвиенко — спикер Совета Федерации РФ — ред.) мы внесли в Госдуму закон о подкидышах. Он предполагает включать детей, родители которых неизвестны, в перечень лиц, имеющих право на получение социальной пенсии по случаю потери кормильца. Сегодня дети-сироты, чьи родители неизвестны, не могут получать алименты или пенсию, так как юридически никогда не имели кормильцев.

Есть адресная помощь: например, удалось достичь договорённостей о строительстве пожарного депо в Губахе за счёт федеральных средств. Есть проекты, которые помогут всем территориям: все мы — одномандатники — в рамках избирательной кампании прошли через сельские клубы. Они в ужасном состоянии. Но зачастую это единственное общественное место на селе, клубы надо спасать. И мы нашли механизмы, те же, что по ремонтам спортивных залов. В 2017 году федеральный бюджет выделит 1,4 млрд руб. на сельские ДК и 20 млрд руб. — на благоустройство дворов. Суммы в масштабах Федерации относительно небольшие, поэтому моя задача как депутата — проконтролировать, чтобы региональные исполнительные власти не прозевали момент и вовремя подготовили документы для участия в проекте, а также обеспечить, чтобы в Пермский край пришла максимально возможная сумма.