Евгений Еремеев: Национальная политика — это большая разноплановая работа Заместитель главы Кунгурского района поделился опытом формирования добрососедских отношений между людьми разной культуры и вероисповедания

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В 2013 году на федеральном уровне было серьёзно изменено законодательство о местном самоуправлении. Главам муниципалитетов вменялось в обязанность вести работу по гармонизации межнациональных и межконфессиональных взаимоотношений на подведомственной территории. Никогда прежде таких обязанностей у местных органов власти не существовало. «Раз такая задача появилась, ее нужно было решать», — сделали вывод местные власти Кунгурского муниципального района и приступили к работе.

В 2016 году Евгений Еремеев, заместитель главы Кунгурского района по внутренней политике и общественной безопасности был удостоен диплома второй степени в межрегиональном конкурсе, проведённом среди работников, реализующих государственную национальную политику.

— Евгений Васильевич, с чего вы начинали эту работу?

— Два года назад мы действительно впервые начали целенаправленно разбираться, представители каких национальностей и вероисповеданий живут на территории нашего района. В ходе детального анализа выяснилось, что палитра национальностей очень широка, хотя в принципе она характерна для всей территории Пермского края. Согласно переписи населения в Кунгурском районе проживают представители более 20 национальностей, каждая из которых имеет свою уникальную культуру, традиции и обычаи.

Большинство жителей — русские (86%), татар (9%). Доля каждой из других национальностей составляет менее 1%, но все они вместе взятые представляют около 5% населения. Это коми-пермяки, удмурты, украинцы, башкиры, немцы, армяне, белорусы. В районе проживает большая немецкая диаспора, так сложилось исторически. Есть даже несколько населенных пунктов компактного проживания немцев.

Кроме того, на территории района существует ряд поселений, где большинство жителей — татары.

Для района проблема мигрантов не так актуальна, как для городов. Хотя кунгурская земля для народов бывшего Советского Союза и северокавказских республик — привлекательна. Эти люди приезжают, чтобы заработать. Кунгурский муниципальный район в основном сельскохозяйственный, поэтому они работают в аграрном секторе или сфере торговли и услуг.

Фото: Владимир Чуприков

— Как вы определили первоочередную задачу?

— Сама цель этой работы, была заявлена в стратегии национальной политики России, о чем говорили на последнем заседании Госсовета при президенте РФ — формировании единой российской нации.

И то, о чём говорят на федеральном уровне, можно рассмотреть на примере Кунгурского муниципального района. Он — один из самых больших на территории края не по территории, а по количеству сельских поселений, входящих в его состав. Их у нас 19, они объединяют 240 населённых пунктов.

Прежде всего, во второй половине 2015 года мы приняли муниципальную программу «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района. Цель программы — укрепление гражданского единства, добрососедских взаимоотношений. Поставленная задача решается за счет совершенствования системы управления, координации органов местного самоуправления и институтов гражданского общества.

За счет сохранения и развития духовного и культурного потенциала народов на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия, а также содействия этнокультурному многообразию всех проживающих на нашей территории.

Мы ведем постоянный мониторинг, опрашиваем жителей района по поводу их отношения к национальной политике и межэтническим проблемам.

— За счёт чего вы добиваетесь успеха на практике?

— Мы стараемся сделать так, чтобы люди знали о своих соседях, о различных национальностях, их традициях, культуре. Мы уверены, что на первоначальном этапе даже просто распространение знаний о народах, проживающих на территории Кунгурского муниципального района, это очень важно. Когда мы проводим совместные мероприятия, многие жители удивляются, казалось бы, простым вещам: предметам одежды, интерьера, кулинарным традициям. Хотя эти народы давно живут рядом. Рассказать об этих традициях и обычаях, о том, кто живет рядом с нами, что это за соседи, что мы все вместе собой представляем — вот самая главная задача.

Понятно, что мы решаем на своем уровне лишь маленькую частичку большой задачи, но когда этим занимаются все муниципалитеты и край в целом, то все вместе мы представляем собой Россию.

— Как вы добиваетесь единения?

— Единение — большая задача, для ее решения есть несколько подпрограмм.

Одна из них — это взаимодействие с системой образования, начиная с дошкольного возраста. Это то, что входит в компетенцию нашего района. Мы много и серьезно работаем как с педагогами, проводя различные семинары, совещания, так и со школьниками.

Например, на территории нашего муниципального района в Шадейке только что прошло большое краевое мероприятие — фестиваль творчества детских и подростковых коллективов «Содружество» с этнокультурным содержанием. К нам приехали гости из 13 муниципальных районов, каждый привез представителей какой-либо национальности, проживающей на их территории. Это были коми-язвинцы, татары, удмурты,башкиры, русские.

Были представлены народные костюмы, детские игры, национальные блюда.

Осенью прошлого года в Бажуках прошли «Дни татарского просвещения», собравшие сотни преподавателей национальных школ края, чтобы поделиться опытом работы.

Изучение национального языка — дело непростое. Нужны квалифицированные преподаватели, учебники, методическая литература. В 2015 году при поддержке губернатора края и государственной программы, мы смогли приобрести учебную литературу для обучения на национальном языке, привлечь представителей краевого министерства образования и Республики Татарстан, которые провели семинары для наших педагогов. Делегация наших школ посетила Татарстан, и между двумя школами было подписано соответствующее соглашение о взаимодействии.

В этом году в посёлке Шадейка прошел межмуниципальный молодежный форум «Я — гражданин России». На площадках форума прошли семинары, «круглые столы» с молодежным активом, руководителями муниципальных учреждений по вопросам предупреждения национальных конфликтов, работали дискуссионные площадки. Школьникам задавались темы для сочинений, одна из которых «Мы разные, но мы вместе». Старшеклассники писали сочинения на тему патриотизма, истории, межнациональных отношений. Мы убедились, что такой формат интересен и будем поддерживать этот проект. Уже сейчас активно работаем над его повесткой дня будущего года, совместно с Общественной палатой Пермского края.

Фото: Ольга Кузнецова

— Кунгурский район широко известен своими культурными инициативами…

— Это ещё одно важное направление деятельности. В сельских поселениях мы проводим традиционные национальные праздники, на которые приглашаются гости из других территорий. Например традиционный татаро-башкирский национальный праздник «Сабантуй» в Усть-Турском сельском поселении, приехали делегации всех поселений. А Масленицу каждое сельское поселение провело по собственному сценарию. День России (12 июня) или День народного единства (4 ноября) нередко могут быть совмещены с Днем села или патриотическими мероприятиями.

Району сложнее, чем городу, где можно провести единое мероприятие для всех. У нас такое невозможно. Территория большая, чтобы проехать от Насадки до села Бырма, требуется больше времени, чем на дорогу от Кунгура до краевого центра.

Нас привлекают мероприятия традиционного характера. Например, в татарских селениях есть национальный обычай совместной заготовки на зиму гусиного мяса. Одной семье очень сложно справиться с этой работой, ведь в каждом дворе не один десяток птиц. Поэтому в татарском селе принято для совместной работы приглашать друзей, соседей, родственников. «День гуся» — это не праздник, это национальная традиция, очень яркая, которая сопровождается песнями, необычными красочными обрядами.

Когда мы начали широко освещать эти мероприятия, люди вначале удивлялись — это же обычно дело, чего там рассказывать? Но затем и им стало интересно. Мы выбираем семью, помогаем в организации, делаем сюжеты (статьи) в СМИ, благодаря чему многие узнали об этой интересной традиции.

Целенаправленно поддерживаем мы и национальную борьбу корэш. На протяжении нескольких лет в Бажуковской школе проводятся занятия и соревнования по этому виду спорта. Наши батыры выступают на региональном и российском уровне. В этом году Кунгурскому району доверили проводить всероссийские соревнования — Кубок Урала, а это существенная оценка нашей работы.

— А как в этом контексте выглядит русское население?

— Создание национальных культурных автономий — дело привычное, но в большинстве своем это объединения других национальностей. А как же у русских? Ведь у них тоже есть традиции, обычаи, народные игры, танцы… Поэтому появление на территории района НКО «Русичи» мы поддержали и помогаем им в развитии традиционной русской культуры. Совместно мы провели несколько мероприятий. Например «Душа Белогорья», «Белогорская дружина».

В целом взаимодействие с некоммерческими организациями и активистами — общественниками — важная часть работы администрации. В частности, мы помогали создавать культурную автономию татар и башкир.

Надо понимать, что национальная политика — это не ряженые в народных костюмах, поющие песни, а это большая, многоплановая работа.

— Что ещё вы в неё включаете?

— Для нас очень важно взаимодействие с правоохранительными органами. Национальные конфликты зачастую вырастают из бытовых, либо появляются в результате преступления. Надо чётко понимать, что преступник не имеет национальности. И надо это объяснять населению.

— На территории района не бывает межнациональных конфликтов?

— Говорить о том, что их вообще нет, нельзя. Но мы пытаемся сделать так, чтобы бытовые ссоры, которые иной раз случаются, не разрастались до уровня межнационального конфликта, и не стали действительно серьёзной проблемой. Жители кунгурской земли умеют ладить друг с другом, а это лучшая оценка нашей совместной работы с общественниками и правоохранительными органами.

— Как сосуществуют на территории района многочисленные религиозные конфессии?

— Вначале я хочу подчеркнуть — мы не вмешиваемся в деятельность различных религиозных конфессий, а участие муниципалитета в межконфессиональных отношениях строится строго на основании федеральных законов. Мы взаимодействуем с представителями различных религиозных общин, так как заинтересованы в духовно-нравственном возрождении и поддержании мира и согласия между людьми не только разных национальностей, но и различных вероисповеданий.

— Вы в своих инициативах не замыкаетесь внутри территории?

— Это невозможно. Мы активно участвуем в различных выставках, форумах, которые проводятся в Пермском крае и за его пределами. Администрация губернатора организует два больших форума — «Мусульманский мир» и «Православная Русь», в работе которых обязательно принимают участие представители Кунгурского муниципального района.

Третий год подряд районная делегация принимает активное участие в всероссийском «Форуме национального единства». Мы работаем на всех дискуссионных площадках по всем направлениям, в том числе, по образованию, по культуре, по направлению внутренней политики. В этом году в рамках форума проводился конкурс среди работников, реализующих государственную национальную политику, в котором я получил диплом второй степени.

Второй год подряд мы в составе делегации Пермского края, принимаем участие в межнациональных форумах, которые проводятся на федеральном уровне.

— Видимо, настала пора делиться опытом?

— Мы это делаем, в том числе, через средства массовой информации. И считаем информирование населения очень важной составляющей нашей работы. Газеты, радио, телевидение, активные новостные интернет-сайты, социальные сети — мы работаем со всеми и достаточно успешно. За последние годы нет ни одного случая межнационального или межконфессионального конфликта, и это результат нашей планомерной работы.