Большое соло с оркестром Юные музыканты-вундеркинды исполнили сольные партии в сложнейших инструментальных концертах

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Мария Слащёва и Маргарита Бажутина — юные пермские дарования, чьи имена украсили филармоническую афишу в декабре. Полувековая традиция детских симфонических концертов поддерживается Пермской краевой филармонией и Большим симфоническим оркестром Пермского театра оперы и балета как региональный бренд; но если победители Краевого конкурса инструментальных концертов выступают с оркестром в конце учебного года, то удостоиться чести сыграть «Соло с оркестром» в разгар сезона смогли только настоящие «звёзды Перми».

За творческими успехами Маши Слащёвой следили меломаны и профессионалы всей страны: юная виолончелистка участвовала в Международном телевизионном конкурсе «Щелкунчик», и строгое жюри отметило девочку: Маше предстоят мастер-классы в Швейцарии и концертные выступления в Китае и США. Стипендиат фонда «Новые имена» (президент — народный артист России Денис Мацуев), Мария играет на инструменте, подаренном другим народным артистом — маэстро Владимиром Спиваковым, и является стипендиатом его благотворительного фонда.

Мария Слащёва

Фото: Константин Долгановский

В активе пианистки Маргариты Бажутиной пока нет такого количества наград и регалий, однако она не менее уверенно двигается по профессиональной траектории. Краевые рейтинговые конкурсы и фестивали, форумы российского и международного уровня, постоянные концертные выступления на разных сценах — и соло, и с оркестром. Звание «Юное дарование Перми» и стипендиата Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» — начало, будем надеяться, звёздной биографии.

Маргарита Бажутина

Фото: Константин Долгановский

Идея представить пермской публике юных талантливых музыкантов в серьёзном концерте пришлась по душе художественному руководителю и главному дирижёру Большого симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета Валерию Платонову. Важно успеть поддержать и оценить восходящих звёзд академической музыки, пока они живут в Перми. Через несколько лет мы увидим их имена в афишах столичных музыкальных проектов, и они будут уже не пермскими, а российскими артистами, как Павел Милюков, Елена Коржаневич, Максим Тарасов — бывшие пермяки, а ныне — эксклюзивные гости филармонической сцены.

Когда-то этих музыкантов «воспитали в своих рядах» детские музыкальные школы города. К слову, Мария Слащёва и Маргарита Бажутина учатся в одной «музыкалке» — Детской музыкальной школе №3, а их наставники — заслуженные работники культуры России Мария Васильевна Вдовина и Надежда Николаевна Горькая — ведущие преподаватели, известные в Пермском крае педагоги, вырастившие уже не одно поколение юных дарований.

Фото: Константин Долгановский

Несмотря на ученический возраст, 16 декабря девочки исполнили в филармоническом концерте вполне «взрослую» программу: два больших инструментальных концерта, которые входят в репертуар лучших музыкантов мира и в обязательную программу многих международных профессиональных состязаний. Музыка Грига и Сен-Санса прозвучала очень романтично в трактовке юных солистов большого оркестра.

Концертная увертюра Эдварда Грига «Осенью» в исполнении оркестра стала преамбулой к знаменитому фортепианному концерту — «настоящей норвежской музыке», как называли его современники композитора. Маргарита Бажутина исполнила произведение, созданное 23-летним автором, по-девичьи легко. Оказалось, что мужская, энергичная, даже жёсткая музыка сурового европейского севера может вполне соответствовать внутреннему миру 12-летней школьницы. Робко, по краю сцены выйдя к роялю, Рита смело и мужественно, не смутившись аплодисментами между частями сочинения, исполнила весь концерт, первым исполнителем которого в XIX столетии был сам Ференц Лист, а в России — Николай Рубинштейн.

Второе отделение концертной программы было посвящено французской музыке. Программное скерцо Поля Дюка «Ученик чародея» по мотивам стихотворения Гёте и мистический «Танец смерти» Камилла Сен-Санса создали фантастическое обрамление Концерту для виолончели с оркестром, в котором солировала ровесница Риты Мария Слащёва.

Маша — музыкант, которому не страшны «предлагаемые обстоятельства». В её активе — выступления с такими дирижёрами, как Владимир Спиваков и Александр Сладковский. Она, как опытный исполнитель, чувствует свой инструмент, реагирует на жесты дирижёра, слышит весь оркестр. В каденции концерта Маша взяла такой темп, что буквально вела за собой к финалу большой симфонический оркестр.

Для оркестра Пермского театра оперы и балета и его маэстро Валерия Платонова концерты с молодыми дарованиями не то чтобы повседневность, но вполне обычное дело. Опытные оркестранты чутко и незаметно поддерживают солистов: удобные темпы, сбалансированная динамика, чёткие цезуры — всё это создаёт комфортную обстановку на сцене. Свободную интерпретацию симфонический коллектив и дирижёр могли позволить себе только в оркестровых пьесах. Но даже в фантасмагорическом «Танце смерти» соло на скрипке концертмейстер оркестра заслуженная артистка России Людмила Ивонина исполнила, сидя на «рабочем месте», за первым пультом. Публика аплодировала прежде всего двум звёздам вечера — Марии Слащёвой и Маргарите Бажутиной.