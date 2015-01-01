Кнут и пряник Заседания заксобрания стали проходить сдержаннее, но представители «старой гвардии» не сдаются

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На последнем в этом году пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты были веселы и необычно спокойны. Политических боёв оппозиция не устраивала — то ли устала, то ли затаилась. Не занимать речей было только коммунисту Владимиру Корсуну, пекущемуся о судьбах народа, пока остальные готовятся встречать Новый год.

Фото: Игорь Катаев

Слово прокурора

В начале было слово от прокурора Пермского края Вадима Антипова. И словом этим он пытался объять необъятное. Прокурор просил депутатов не скупиться на народных дружинников и ремонт региональных дорог, отчитался о привлечении к ответственности чиновников за куда-то девшиеся 28 млн руб. из городского бюджета на благоустройство, перешёл к защите внешнего облика зданий от рук вандалов и необеспеченности квартирами детей-сирот и так далее. Потом он сказал депутатам, что на этой неделе выступит на телевидении и повторяться не будет: всем смотреть. Последнее указание особенно понравилось спикеру заксобрания Валерию Сухих, который в этот день был в наилучшем расположении духа и много шутил.

Коммунист Владимир Корсун спросил, как продвигается ситуация с заявлениями сообществ ТСЖ о завышении цен на тепловую энергию, по которым Пермский край «впереди планеты всей» — так применил привычную риторику депутат. Позже он поинтересовался, могут ли депутаты получить доклад прокурора в электронном виде. Почему-то депутаты от оппозиции спрашивали об этом у каждого докладчика. Видимо, чтобы обрести твёрдую опору для своих высказываний, а то невозможно же каждый раз ссылаться на майские указы президента.

Фото: Игорь Катаев

Демонизирующий спикер

После принятия законов о выплатах учителям и детям защитников Отечества, погибших во время Великой Отечественной войны, депутаты начали обсуждать законопроект, уточняющий условия заключения специнвестконтрактов и вызвавший много споров ещё на профильном комитете. Предлагается дать возможность получить налоговые льготы не только инвесторам, создающим 250 новых рабочих мест в регионе, но и предприятиям с инвестициями не менее 750 млн руб. Законопроект ещё не прошёл оценку регулирующего воздействия, поэтому Илья Шулькин рекомендовал подождать с его принятием, хотя проект он поддерживает.

«Можно задать вопрос не докладчику? Один вопрос представителю правительства и один кому-то из промышленников», — завёл интригу Илья Шулькин.

«В зал?» — поинтересовался Валерий Сухих.

«Вопрос финансов, связанный с налоговым учётом, я бы задал Геннадию Шилову (представитель генерального директора ООО «СИБУР» в Пермском крае — ред.). Геннадий Михалыч, вы здесь? — Шулькин машет ему рукой. — Ваше предприятие — один из потенциальных интересантов этого нововведения. Как вы со следующего года организуете налоговый учёт, чтобы реализовать возможность по налоговым льготам? Я встречался с представителями налоговой, у них пока нет понимания, как это будет реализовано».

Геннадий Шилов не удостоил Шулькина ответом. Зато не растерялся депутат и председатель совета директоров ОАО «Метафракс» Армен Гарслян, пришедший на помощь Шилову: «Мы одни из первых приняли законопроект о специнвестконтрактах. Первым всегда тяжело. Отрабатываем всё и с налоговыми инспекциями. Их задача — администрировать этот процесс, они за это деньги получают. А наша задача — создать минимум проблем для предприятий-инвесторов. Конкретно от нашего проекта в итоге останется порядка 20 млн руб. вложений в экономику региона, 400 рабочих мест и восемь жилых девятиэтажек. Я удовлетворил вас?»

Но, как выяснилось, удовлетворить Илью Шулькина не так просто. «Если это понимание есть у «Метафракса», это не означает, что оно есть у других предприятий...» — продолжал настаивать он.

«Когда Шулькин говорит, что полностью поддерживает проект, стоит насторожиться», — подметил особенность депутата спикер Валерий Сухих.

«Валерий Александрович меня немного демонизирует. Если я сказал, что буду поддерживать, значит, буду», — сменил гнев на милость Шулькин.

Но на этом обсуждение не закончилось. Вопрос задал и лидер фракции ЛДПР Олег Постников. Поздравив руководителя комитета по промышленной политике Татьяну Миролюбову с наступающим Новым годом, либерал-демократ поинтересовался, ограничивает ли новый законопроект области новых производств.

А справедливоросс Дарья Эйсфельд спросила, не планирует ли регион снизить инвестиционную планку, как, например, в Ульяновской или Нижегородской области.

Татьяна Миролюбова легко и сдержанно «отбилась», сказав, что снижать планку не имеет смысла, равно как и ставить дополнительные ограничения для инвесторов.

«Меня устраивает законопроект, но мы снова принимаем важные решения без обсуждения. Невозможно в течение одного заседания подготовить к нему поправки. Давайте вернёмся к этому вопросу в следующем году. Возможно, стоит компенсировать стоимость рабочего места или определить приоритеты в областях», — закончил поток вопросов Илья Шулькин.

«Есть предложение перейти к голосованию», — прекратил дискуссию Валерий Сухих, и закон был принят в первом чтении. Второе чтение прошло в тот же день после обеда.

Жаловаться грех

Дальше парламентариям предстояло принять бюджет. После положительного доклада о повышении уровня доходов бюджета и снижении дефицита почти на 30% Олег Постников выступил с длинным сообщением, где пояснил, что проект бюджета не отражает интересов избирателей ЛДПР. Постников напомнил, что депутаты от ЛДПР внесли свои поправки об увеличении прибыли от унитарных предприятий и размера дивидендов, поступающих от акционерных обществ со 100%-ным участием Пермского края, с 35 до 50%. Поправки не были поддержаны, хотя могли бы дать в бюджет около 30 млн руб.

В ответ Игорь Папков обвинил Олега Постникова в невнимательности и перевирании некоторых данных. Возмутился и председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов. Он отчитал Постникова, что тот не обращает внимания на то, какой объём инвестиций приходится на одного жителя края — самый высокий во всём Приволжском федеральном округе!

Фото: Игорь Катаев

«Кроме того, по этому показателю мы входим в первую пятёрку регионов в стране», — заявил Тушнолобов. Действительно, тут жаловаться грех.

Тем не менее, соблюдая правила игры, Валерий Сухих поставил на голосование вопрос о рассмотрении поправок Постникова, но коллеги его не поддержали. Происходящее возмутило Илью Шулькина. Он поинтересовался, изменился ли регламент с тех пор, как он вносил в бюджет около 200 поправок и все их рассматривали по существу, не голосуя за право предложить их.

«Законодательная база не изменилась. Теперь сменился председатель: в прошлый раз он был добрый, а сейчас — злой! Это раньше у меня велосипеда не было», — радовался своему остроумию Валерий Сухих.

Смешанные чувства

Ещё одним острым законопроектом стало принятие выплат за рождение первых детей. Рабочая группа рекомендовала к принятию поправки Сергея Клепцина, согласно которым выплата будет выдаваться по достижении ребёнком полутора лет только матерям в возрасте от 19 до 24 лет, прожившим в Пермском крае не менее пяти лет и находящимся в браке, либо в случае, если у ребёнка установлен отец. Тогда выплата составит 60 тыс. руб.

«Законопроект мы, конечно, примем, — обречённо начал выступление депутат и ректор Пермского гуманитарно-педагогического университета Андрей Колесников. — Однако он вызывает смешанные чувства. Очень важна не только материальная составляющая, но и ориентиры, которые общество получает при анализе этих льгот. Семья — это не только физическая готовность к размножению, но и социальная ответственность. Это важное время, когда человек получает образование, начинает карьеру. Мы как будто говорим о поголовье, а не о качестве человеческого капитала».

Фото: Игорь Катаев

Это нисколько не смутило уполномоченного по правам ребёнка Павла Микова, который продолжил говорить о биологии и «физиологичном» возрасте рождения детей.

«А в каком возрасте детей заводить не рано?» — спросил лидер фракции «Единая Россия» Юрий Борисовец у Андрея Колесникова, но определённого ответа так и не получил.

Позже коммунист Владимир Корсун выступил с предложением устроить круглый стол о льготах детям войны и «разобраться раз и навсегда, почему Пермский край этот закон игнорирует, хотя он действует более чем в 20 регионах». Сергей Клепцин ответил, что это предложение обсуждалось на заседании комитета по социальной политике и, по мнению ветеранов, определять детей войны в отдельную группу не нужно, а может, и вовсе вредно. Ведь социальные группы не определяют только по времени рождения в определённый период.

Ни к чему не привели и попытки депутата Александра Григоренко разговорить заместителя председателя правительства, министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексея Чибисова. Вопрос касался октябрьских изменений в Лесной кодекс, согласно которым субъекты малого и среднего предпринимательства получили доступ к ресурсу. «Какой объём древесины был выставлен на торги и какой процент спроса предпринимателей был удовлетворён?» — поинтересовался Григоренко.

«Министерство промышленности, предпринимательства и торговли отвечает за лесоперерабатывающую отрасль», — ответил Алексей Чибисов.

Тяжёлые роды законов

Последнее волнение в заксобрании вызвало выступление председателя комитета по госполитике и развитию территорий Александра Бойченко. Он докладывал о поправках в законопроект, известный как «отмена прямых выборов в муниципалитетах». Все главные решения по нему были приняты ещё на прошлом заседании. Однако Владимир Корсун решил высказаться и в этот раз.

Остальные законопроекты приняли уже без обсуждения.

«Год у нас был особенный, мне бы хотелось поблагодарить всех за серьёзную работу. Обновление состава депутатского корпуса добавило красок в парламентскую политику. Следующий год будет не менее сложным — пройдут выборы губернатора Пермского края», — как-то даже немного мечтательно произнёс Валерий Сухих.

Вскоре все засобирались на фуршет, где должен был появиться губернатор Пермского края Виктор Басаргин. И только Александра Бойченко не оставляло рабочее настроение. Он пытался быстро-быстро провести заседание комитета по госполитике, «чтобы в январе уже не собираться». И правда, чего откладывать?