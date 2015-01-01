Алексей Грибанов: Нужно определить точки роста и стремиться к лидерству Зампредседателя Пермской городской думы — об итогах выборов и необходимости социальных преобразований в Перми

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Алексея Грибанова можно по праву назвать одним из старожилов пермского политического Олимпа — в период с 2000 по 2012 годы он избирался депутатом городской думы III, IV и V созывов. В 2012 году Грибанов сменил депутатский мандат на кресло заместителя главы администрации Перми. Спустя четыре года Алексей Грибанов вновь вернулся в городской депутатский корпус, сумев одержать убедительную победу в избирательном округе №21.

Фото: Константин Долгановский

— Алексей Анатольевич, как принималось решение о возвращении в депутаты?

— Конечно, пришлось взвешивать все «за» и «против», но эта работа более мне близка по духу, чем в органах исполнительной власти. Я вернулся в думу с ещё большим багажом накопленного опыта.

У меня всегда было желание применить свои знания на профессиональной основе так, чтобы было более серьёзное поступательное движение в решении самых важных для города задач.

— С момента завершения предвыборной кампании прошло почти три месяца и сейчас можно трезво оценить ход тех событий. Были ли серьёзные проблемы в ходе её проведения?

— Надо признать, выборы были непростые. Думал, будет достаточно «лёгкая прогулка», но на самом деле в моём округе сложилась серьёзная конкуренция. На этот раз моими соперниками были сильные кандидаты в депутаты. Я постарался не отходить от моих принципов ведения предвыборной кампании — для более тесных встреч с избирателями были выбраны непосредственно места их проживания, придомовые площадки. Часть встреч проходила в общественных центрах Мотовилихинского и Свердловского района.

При этом для себя я избрал, можно сказать, «светлый» путь: рассказывал о том, что я делаю, что предстоит сделать, при этом ни коим образом не затрагивая своих конкурентов. А вот они всё-таки не удержались, скатились на популизм и совершенно необоснованную критику, пытались вытащить какое-то «грязное бельё». С этой точки зрения надо всё-таки рассказывать о себе, а не искать компромат на соперника. При этом совершенно сознательно искажались многие факты.

Тем не менее моя победа получилась основательная, беспрекословная. Конечно, это вызвало большое удовлетворение.

— Нынешние выборы проводились по новой смешанной системе. На ваш взгляд, в ней есть рациональное зерно?

— Действительно, смешанная избирательная система для нас новинка. Хотя мы совершенно сознательно к ней шли, к тому же это ещё и федеральный тренд. Если говорить в целом, то данную систему выборов можно смело занести в актив. Она предоставила возможность другим партиям избраться в думу. Смотрите, на выборах по одномандатным округам кроме кандидатов от партии «Единая Россия» никто не прошёл. Зато по партийным спискам депутатский корпус пополнили представители сразу четырёх политических партий: «Яблоко», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

Мы знаем, что движение вперёд основано на противоречии, поэтому очень важно знать все точки зрения. Существует программа партии, с которой они шли, и теперь появилась возможность претворять её в жизнь. Есть парламентская площадка — пришла пора работать.

— Сегодня вам доверен пост заместителя председателя Пермской городской думы, вы входите в думские комитеты по местному самоуправлению и регламенту, социальной политике. Насколько вам близка эта проблематика?

— Я очень благодарен своим коллегам-депутатам, что они меня поддержали и избрали на пост заместителя председателя гордумы. Для меня это очень важно и является большим кредитом доверия. Подтверждением тому служат 30 депутатских голосов, отданных за мою кандидатуру.

По роду своей деятельности, образованию и ментальности я социальный депутат. Вопросы социальной политики: образование, культура, спорт, социальная поддержка населения, общественные и межнациональные отношения, всё это мне хорошо знакомо. Я владею информацией о том, что здесь происходит, как формируются соответствующие статьи городского бюджета, какие учреждения и направления более или менее успешны. Сейчас хотелось бы всё это обобщить, нацелить депутатский корпус на решение назревших проблем.

Наш городской бюджет социально ориентированный, но ведь точно необходимо, чтобы эти деньги тратились эффективно. Думские комитеты, в работе которых я буду принимать участие, с моей точки зрения, являются ключевыми для развития человеческого потенциала, служат формированию комфортной среды проживания и направлены в будущее. Вкладывая в образование, детский спорт, развитие гражданского общества, мы создаём очень хороший задел.

— Существует ли преемственность в новом депутатском корпусе? В городской думе большинство депутатов сохранили свои мандаты, насколько важен этот момент для её плодотворной работы? Может быть, более серьёзная кадровая ротация, вливание «свежей крови» ведёт к появлению новых идей и нового видения решения проблем в городе?

— Здесь надо понимать, что из 36 депутатов городской думы только трое работают на постоянной основе — остальные отдают много времени своей основной трудовой деятельности. Поэтому преемственность выходит на первый план: многие из нас здесь уже не первый созыв — знают, как работать, как продолжать заданный курс.

Но меня радует, что «новички» активно включились в работу комитетов.

Думе нового созыва было бы очень полезно сосредоточиться на каких-то прорывных моментах. Перед нами стоит задача по определению точек роста, где мы можем стать лидерами.

— Как вы будете выстраивать отношения с коллегами-депутатами, в какой роли будете выступать в силу вашего опыта работы в администрации и городской думе нескольких созывов? Разговор пойдёт на равных или диалог будет строиться с позиции «наставника»?

— Основная часть депутатов, в том числе и вновь избранных, люди состоявшиеся, со своей жизненной позицией. Понятно, для некоторых из них это новый вид деятельности. В этом вопросе я всегда стараюсь придерживаться линии: всё, что я умею, каким багажом знаний я владею, всем этим готов поделиться, двери моего кабинета всегда открыты. Я открыт для помощи каждому, объединения усилий для решения тех или иных проблем.

— По новой нарезке депутатских округов в ваше ведение попала территория сразу двух районов города — Мотовилихинского и Свердловского. Возникают ли при этом трудности в вашей депутатской деятельности?

— Действительно, есть определённые трудности. Округ получился довольно большой и вытянутый. К тому же, теперь не совсем удобно работать с двумя районными администрациями. Для удобства жителей округа депутатский приём приходится делать в каждом из районов. Работают две общественные приёмные, где мои помощники всегда могут прийти на помощь людям, выслушать их пожелания, взять под контроль какие-либо возникшие проблемы.

В этом плане очень помогают и общественные центры — настоящие очаги активности пермяков. Недаром направление поддержки социально активных организаций у городской думы, администрации города в приоритете, и Пермь здесь значительно продвинулась. Так, на программу общественного участия из бюджета города ежегодно выделяется около 100 млн руб.

В моём округе есть несколько общественных центров в Свердловском районе, в Мотовилихе, не так давно начали работу центры на бульваре Гагарина, 58 и 32.

— Какие приоритеты вы сможете привести в сфере социальной политики города? Какие проблемы и вызовы предстоит преодолевать?

— Мы добились больших успехов в сфере образования, тем не менее она остаётся в качестве одного из ключевых направлений. Мы продолжим строить новые школы и детские сады. Надо вкладывать больше усилий в преподавательский состав и учебный процесс.

Замечательная идея — создание уникальных школ, когда в образовательный процесс включаются наши промышленные предприятия и с их помощью готовятся будущие кадры. Это должно послужить закреплению выпускников в родном городе, чтобы они получали образование и работали на данных предприятиях. Это очень хорошее направление.

Конечно, нам нужен город, комфортный для проживания, отдыха и работы, в котором просто приятно жить. Считаю, на этом необходимо сконцентрировать внимание всего депутатского корпуса, направить его деятельность на прорывные вещи с точки зрения развития городской инфраструктуры.

У нас сложная ситуация с расселением ветхого и аварийного жилья. Необходимо создавать условия, находить новые механизмы для решения этой проблемы, прилагать все имеющиеся усилия и ресурсы.

Другая проблема — наши дороги. Если мы с магистралями более-менее разобрались, то многие междворовые и межквартальные проезды в плохом состоянии. Со следующего года будет делаться акцент именно на решении этой задачи — люди должны видеть, что место их проживания приводится в порядок. Думаю, это будет настоящий прорыв.

Мы немного продвинулись в плане подготовки юных спортсменов: построили физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные площадки по месту жительства, приводим в нормативное состояние стадионы и объекты спортивной инфраструктуры. Но в этом направлении надо ещё усиливать работу — нам не хватает ярких спортивных успехов, хотя в эту сферу вкладываются довольно серьёзные средства.

Мы сумели добиться спокойной и конструктивной ситуации в межконфессиональном и межнациональном согласии. У нас уже третий год работает специальная программа, создан совет, где мы сумели усадить за один стол лидеров национально-культурных автономий, лидеров конфессий. Теперь у них есть тесный диалог не только с властью, но и между собой. Все спорные вопросы решаются именно здесь, выяснение отношений не выплёскивается на улицы.

Я глубоко убеждён, для всех нас пришла пора реальных дел, чтобы горожане их могли видеть собственными глазами: пообещали заасфальтировать — выполнили, пообещали построить детскую площадку — сделали. Вот так, потихонечку жизнь пермяков и их отношение к власти будут меняться в лучшую сторону.

— Приближается Новый год. Что вы можете пожелать пермякам?

— Главное, чтобы у всех было здоровье, причём не пассивное, а активное, чтобы пермяки прилагали все усилия для его сохранения. Чтобы мы много гуляли и больше занимались не столько спортом, сколько физкультурой — это всегда будет создавать позитивное, хорошее настроение. Мы сами кузнецы своего счастья — самые лучшие подарки те, которые мы делаем себе сами.