Юрий Уткин: Необходимо применять новые инструменты Председатель Пермской городской думы рассказал о том, как городскому парламенту удалось начать работу без затягиваний и «вхождения» в курс дела

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По словам Юрия Уткина, на сегодняшний день состав гордумы — это «сплав опыта и молодости». Есть ядро депутатов с серьёзным стажем работы, которые заняли ключевые посты заместителей председателя думы и руководителей комитетов. Есть и новички, но они довольно быстро включились в работу. Обсуждение и утверждение бюджета показало, что в думе сложилась команда профессионалов, нацеленных на созидание. Председатель думы надеется, что и в дальнейшем все депутаты будут «нацелены на конструктив».

— Юрий Аркадьевич, в структуре Пермской городской думы появился новый комитет, и предполагается формирование временной депутатской комиссии, которая будет заниматься вопросами ЖКХ. Чем вызваны такие нововведения?

— Появление нового комитета обусловлено тем, что сегодня необходимо применять принципиально новые финансовые инструменты для реализации проектов на территории города. Это прежде всего муниципально-частное партнёрство и более эффективное привлечение бюджетных инвестиций.

Сегодня можно построить детский сад, например, исключительно за счёт бюджетных инвестиций, а можно — в рамках муниципально-частного партнёрства. И это гораздо выгоднее для города, так как объект жители получают сегодня, а финансовые обязательства по нему перед бизнесом, его построившим, растянуты во времени. В чём преимущество таких схем сотрудничества? В том, что мы за достаточно короткий промежуток времени можем реализовать не один, а несколько проектов.

Можно говорить и о принципиально новых инструментах, которые сегодня законодательно закреплены. К примеру, контракты жизненного цикла — когда наш бизнес-партнёр на основании заключённых договоров работает на объекте в течение нескольких лет. Допустим, обеспечивает нормативное состояние дорожной сети, и ему выгоднее сделать один раз хорошо, чем потом постоянно ремонтировать объект.

Отмечу, что у нашего инвестиционного комитета на сегодня есть задел проектов, которые могут быть реализованы именно с использованием новых финансовых инструментов.

Что касается депутатской комиссии, то эта форма работы подтвердила свою эффективность. В свое время из депутатов думы была создана комиссия по дорогам и благоустройству, которая сняла часть острых моментов в этой сфере.

В настоящее время — и это мы видим по обращениям жителей в call-центр — самой животрепещущей темой являются вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Мы понимаем, что необходимо упорядочить работу с управляющими компаниями. Было принято немало решений, во-первых, обеспечивающих собственникам поддержку. Во-вторых, мы наделили всеми полномочиями департамент ЖКХ, для того чтобы он участвовал и помогал во всех процессах управления от выбора управляющей компании до выстраивания эффективных отношений с ресурсоснабжающими компаниями. Конечно, мы пока далеки от идеала. Не все собственники многоквартирных домов ориентируются в этой сфере, и депутаты, многие из которых работали в ЖКХ, будут приходить им на помощь в сложных ситуациях. Но не подменять их.

Тут нужно учесть ещё один очень серьёзный момент. Сегодня на рынке появилось огромное число каких-то некоммерческих организаций, которые пытаются консультировать в сфере ЖКХ, давая совершенно противоречивые данные. Люди путаются в информации. В связи с этим зарекомендовал себя партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя», на площадке которого проходит огромное количество семинаров. На них мы буквально вооружаем жителей алгоритмом решения тех или иных задач. Фактически это пошаговые инструкции.

— Какие приоритетные направления определены, какие акценты намерены делать депутаты в своей работе?

— Депутатская деятельность основывается на трёх главных принципах: определение идеологии, то есть задач, которые необходимо решить, нормотворческая деятельность и контрольные функции. Они все важны и следуют одно за другим. Если идеализировать ситуацию, у нас сейчас нет нормативно-правовых вакуумов, у нас всё везде прописано. Но не исполняется на местах либо из-за нерадивости, либо из-за нехватки финансовых ресурсов.

Если говорить об идеологии, то это прежде всего исполнение наказов избирателей. Для меня это пункт номер один в программе работы в округе и городе. Президент России Владимир Путин определил работу представительных органов всех уровней так: «Наказы — это святое».

— Изменилось ли число и качество наказов за последнее время? И каких сфер касаются просьбы избирателей?

— Конечно. Качество наказов стало выше. Пермяки отлично разбираются сегодня в полномочиях, которыми наделены Пермская городская дума, Законодательное собрание. Они ориентируются в этом. Поэтому работа в округах стала более чёткой.

Большинство наказов касается благоустройства. Я считаю, что было уже много сделано в этом направлении депутатами предыдущих созывов. Например, активно реализуется программа «Развитие микрорайонов», которая, кстати, сегодня находится в общефедеральном тренде. Партия «Единая Россия» начала реализацию программ по благоустройству придомовых территорий.

Подчеркну, что депутатский корпус держит руку на пульсе решения всех вопросов местного значения, активно участвует в подготовке и реализации управленческих решений. Не раз говорил, что именно наш состав должен заложить основу к грядущему 300-летию Перми. Это только кажется, что до него ещё далеко. На самом деле это отличный ориентир, цель, по пути к которой будет решаться самый широкий спектр задач и в сферах благоустройства и градостроительства, культуры, спорта, и социальные вопросы и многое другое

— Изменится ли роль Пермской городской думы в связи с тем, что сейчас главой города является глава администрации, а не председатель думы, как это было на протяжении многих лет?

— Роль думы как центра принятия решений остаётся неизменной. У нас наладились хорошие рабочие отношения с Дмитрием Ивановичем Самойловым ещё в прошлом созыве. Сейчас мы вместе нацелены на решение общих задач. Главное — сохранить этот конструктив.

Пока практика показывает, что все предпосылки для этого у нас есть. Но при этом депутаты будут постоянно контролировать работу администрации. Тем более что пример той же временной комиссии по дорогам, деятельность которой мы продлили и на новый парламентский цикл, показывает эффективность такого контроля и готовность администрации слушать и слышать депутатов.

— По вашему мнению, общественные организации нашего города полностью используют свой потенциал, включаясь в общественную жизнь Перми, или есть ещё возможности роста? Какие направления сотрудничества с «третьим сектором» вы бы определили как сильные, а какие — как слабые?

— В Перми органы местного самоуправления выстроили эффективную систему взаимодействия с социально ориентированными общественными организациями. Это не только наше мнение, но и оценка коллег из других городов, которые активно знакомятся с нашим опытом и применяют его в своих регионах. Мы открыты для сотрудничества. И это особенно важно, учитывая недавний прямой призыв президента России к муниципалитетам и регионам активнее вовлекать некоммерческие организации в оказание социальных услуг.

На первый план сегодня также выходит социальный аутсорсинг. В Перми уже сделаны первые шаги в формировании этой системы. Например, представители общественных организаций принимают участие в приёмке работ по благоустройству межквартальных проездов и придомовых территорий. Так происходит в моём округе. Если они не удовлетворены качеством, то окончательное решение об оплате не принимается.

Мы готовы рассмотреть передачу в формате аутсорсинга части функционала, который есть у власти. Но мы передадим не только ресурсы, но и ответственность.

Я считаю, что позиция общественный организаций должна быть более конструктивной. Если критикуете власти, то предлагайте решение. Вот главное стратегическое направление, в котором мы должны двигаться в партнёрстве с некоммерческими организациями.

У нас создана система поддержки общественных инициатив, работает сеть из 37 общественных центров, проводится ежегодный конкурс социально значимых проектов «Город — это мы», где счёт проектов идёт на десятки и сотни, есть муниципальная программа «Общественное участие». Мы стимулируем добровольческое, волонтёрское движение и, конечно, постоянно совершенствуем систему территориального общественного самоуправления. Мы постоянно идём вперёд и развиваемся.