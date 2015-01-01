Феномен роста Объёмы кредитования малого и среднего бизнеса в Пермском крае увеличились на 44%

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Минувший год был удачным для сегмента кредитования малого и среднего бизнеса в Пермском крае. Объём выдач за первые 10 месяцев составил 48,5 млрд руб., это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом регион серьёзно выделяется на фоне общероссийских тенденций. В целом по стране не только отсутствуют признаки роста, но и, напротив, зафиксировано снижение объёма выданных в сегменте кредитов на 4%.

Фото: Константин Долгановский

Эффект ожидания

Тем не менее эксперты склонны положительно оценивать даже общероссийскую тенденцию: стабилизация объёмов выглядит неплохо после 28%-ного снижения в 2015 году. «Текущие темпы выдач существенно лучше динамики, которую мы наблюдали по итогам прошлого года. Во многом это связано с активизацией крупных банков (топ-30 по активам), приостановивших кредитование субъектов МСП в пик кризиса и восстанавливающих свои позиции в этом сегменте в 2016 году: объём выданных ими кредитов за девять месяцев 2016 года вырос на 19% по сравнению с результатами девяти месяцев 2015-го», — поясняет ситуацию Екатерина Павлова, аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА».

По словам Олега Стрелкова, заместителя начальника операционного офиса «Пермский» Банковского центра ВОЛГА Банка ЗЕНИТ, основные причины положительной динамики 2016 года — отложенный спрос и снижение стоимости заемных ресурсов. «Многие предприятия заняли в 2015 году выжидательную позицию, отложив приобретение оборудования, недвижимости, спецтехники и т. д. Сейчас бизнес постепенно переходит к активным действиям, и это привело к увеличению спроса на кредиты», — поясняет эксперт.

Фото: Константин Долгановский

Антон Янц, руководитель розничного филиала банка ВТБ в Перми, согласен с коллегой: «Рост объёмов кредитования малого бизнеса связан с общим снижением процентных ставок по кредитным продуктам. Мы наблюдаем снижение ставок с 16—17% до 12—13% годовых», — говорит он. По данным «Эксперт РА», за период с 1 января по 1 октября 2016 года средневзвешенные ставки по кредитам МСП на срок до одного года снизились с 16,5 до 15,1%, а по кредитам на срок свыше одного года — с 15,7 до 14,3%.

По словам Олега Стрелкова, основной целью кредитования в сегменте МСБ является пополнение оборотных средств. «Многие заказчики наших клиентов оплачивают услуги с большой отсрочкой.

А компании уже сейчас надо платить налоги, заработную плату, оплачивать материалы. Как раз на закрытие таких денежных разрывов и требуются заёмные денежные средства. Второе по популярности направление — это приобретение основных средств: недвижимости, оборудования, автотранспорта. Кроме того, чтобы не изымать денежные средства из оборота, компании зачастую пользуются банковскими гарантиями», — пояснил эксперт.

Ловушка неплатежей

Феномен активного роста кредитования МСБ в Пермском крае объясняется несколькими факторами. Наталья Кондрашова, директор пермского филиала «БКС Премьер», говорит об эффекте низкой базы. Действительно, в период активной фазы банковского и общеэкономического кризиса спад кредитования МСБ в регионе был гораздо более выраженным, чем в среднем по стране. Как уже упоминалось, общероссийские объёмы выдач в 2015 году по сравнению с 2014-м сократились на 28%, а в Пермском крае — на 34%.

Есть и другие причины. «Различия в динамике выданных субъектам МСП кредитов по регионам РФ могут быть обусловлены как различиями в социально-демографических и экономических показателях (в том числе разницей отраслевой структуры), в спросе на заёмные ресурсы со стороны самих компаний, так и разным уровнем проникновения банковских услуг в регионах», — говорит Екатерина Павлова.

Эксперт отмечает, что по качеству портфеля кредитов МСБ на 1 октября 2016 года Пермский край отстаёт от среднего уровня по стране: доля просроченной задолженности по кредитному портфелю МСБ в регионе составляет 22% при среднем значении по РФ около 14%. «Следовательно, существенный рост выдач кредитов МСБ в регионе по сравнению с другими не был обусловлен улучшением финансового состояния компаний-заёмщиков, а мог быть вызван в том числе смягчением требований со стороны банков к заёмщикам на фоне ожидания восстановления экономики и более высокой потребностью субъектов МСП в привлечении банковского фондирования. В условиях снижения процентных ставок это и привело к росту объёма предоставленных кредитов», — заключает Екатерина Павлова.

Наталья Кондрашова подчёркивает, что ситуация с платёжеспособностью по отраслям очень неоднородна. По её словам, наибольшая доля просроченной задолженности наблюдается в сферах строительства, сельского хозяйства и торговли — в сумме они дают около трети корпоративной просрочки. Меньше всего просроченной задолженности у предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых.

Сдержанный оптимизм

Несмотря на стабилизацию в сегменте кредитования МСБ и даже рост в некоторых регионах, оценки экспертов весьма сдержанны. «Сегодня малый и средний бизнес в своей деятельности в основном по-прежнему полагается на собственные ресурсы, поскольку стоимость кредитования остаётся достаточно высокой. В последнее время начал восстанавливаться спрос на кредиты под короткие инвестпроекты. Это хороший знак, однако о полноценном восстановлении спроса на инвестиционное кредитование говорить пока преждевременно, финансировать «длинные» проекты рискованно», — говорит Наталья Кондрашова.

Увеличение темпов роста выдач в октябре—ноябре Антон Янц и вовсе объясняет сезонностью. «Это связано с тем, что в конце года у компаний наблюдается большая потребность в денежных средствах. Многие из них рассчитывают на увеличение объёмов выручки от предновогодних продаж, поэтому активно закупают товар, обновляют коллекции, расширяют ассортимент», — пояснил эксперт.

Но в следующем году ситуация улучшится, в этом уверены все. «Восстановление сектора кредитования МСБ возможно уже в перспективе 12 месяцев. Развитие рынка будут определять такие факторы, как отсутствие новых внешних макроэкономических и политических шоков, скорость восстановление российской экономики, а также политика Банка России в отношении ключевой ставки», — заключает Екатерина Павлова.

Наталья Кондрашова также ожидает роста в следующем году: «Не исключено, что уже по итогам первого квартала на рынке кредитования МСБ может быть зафиксирован небольшой рост, а по итогам года объём выданных кредитов, возможно, прибавит около 10%». Также эксперт предполагает, что произойдёт постепенное улучшение состояния платёжной дисциплины.