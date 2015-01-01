Татьяна Марголина: Знак Уполномоченного вручаем за искренность Вручения Знаков и благодарностей омбудсмена Прикамья символично совпало с Днём Конституции РФ

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Узнать, кого в этом году отметила и поблагодарила Татьяна Марголина, 12 декабря пришли министры, депутаты, журналисты, правозащитники по призванию и те, кому повезло совмещать служебный долг с человеческим. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин тажке принял участие в награждении. Иначе говоря, случился настоящий праздник признания и гордости за наших земляков.

Заслуженную награду получает президент благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елена Котова

Уполномоченный по правам человека Татьяна Марголина, открывая церемонию, поблагодарила за саму идею этого знака первого омбудсмана Прикамья — Сергея Матвеева. Именно он в 2003 году придумал особенно отмечать людей, сделавших большой вклад в дело защиты прав людей. С тех пор этот знак не изменился — ладонь в обрамлении лаврового венка — и украсил лацкан уже 31 жителя нашего края. А в этом году его вручили ещё двум пермякам.

Знаком Уполномоченного «За принципиальность и гражданскую смелость в отстаивании права на жизнь новорождённых детей» Татьяна Марголина поблагодарила Елену Котову, президента благотворительного фонда социальной поддержки и защиты прав ребенка на жизнь и воспитание в семье «Колыбель надежды». Елена Юрьевна не смогла скрыть слёз: год выдался тяжелым, борьба с противниками «окон жизни» развернулась на глазах не только пермяков, но и всей страны. И признание пермяков абсолютно заслуженно — за жизни детей, да и просто за то, что на мобильный телефон Котовой может позвонить каждая женщина, которая стоит на грани, пожалуй, самого страшного в жизни выбора.

Еще один знак предназначен руководителю Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Марине Заббаровой. Награждена Марина Юрьевна «За самоотверженную работу, высокий профессионализм в работе по защите прав жертв и потерпевших от преступных действий». Коллектив управления Марина Николаевна возглавляет с 2011 года, все эти годы самые сложные и ответственные расследования — о коррупции, преступления против детей, многие другие резонансные дела — на личном контроле главы краевого СУ СК.

Татьяна Марголина, Уполномоченный по правам человека в Прикамье:

— Из года в год церемония — это возможность поблагодарить людей, для которых права человека — не просто слова. Среди них государственные служащие, общественные организации, благотворители, учителя, просто неравнодушные к Прикамью люди. Главное, что всегда становится принципом выбора того или иного человека — личное участие, заинтересованность в решении проблем, бескорыстие.

К слову, об инициативах неравнодушных граждан. Владимир Кормщиков живет в Перми на Парковом. Несколько лет назад «под руку» деятельному пермяку попался заброшенный пустырь — трава не растёт, дети не гуляют, глазам радости нет. Инициатива Кормщикова оказалась, как по написанному — наказуема. Много лет мужчине пришлось бороться с муниципальными властями за то, чтобы… на свои же деньги устроить парк. И вот сегодня Кормщикову жмет руку глава города Дмитрий Самойлов: «Спасибо за парк! Мы вам, Владимир Михайлович, ещё участок подкинем, хорошо у вас это все получилось», — признаёт градоначальник, вручая инициативному пенсионеру благодарность краевого омбудсмена.

За благодарностями в этот день на сцену вышли 54 человека. Добро творили целыми отрядами — и получать благодарности пришли тоже вместе. Например, волонтёры, вручную проложившие почти два километра туристской тропы для геологического памятника в Троицко-Печорском районе Республики Коми — столбов Маньпупунёр. Серьёзная и тяжелая работа. Но пермские школьники не пожалели летних каникул и сделали то, за что спасибо им, в первую очередь, скажет природа, ну а в день церемонии — искренняя благодарность от Уполномоченного по правам человека.

За высокие достижения в спорте наградили спортсменов-паралимпийцев - Евгений Торсунов, Галина Липатникова, Андрей Порошин выступили на альтернативных Паралимпийских играх. Героям, чей результат оказался выше спортсменов в Рио-де-Жанейро, пожали руку член исполкома Паралимпийского комитета России Александр Ивонин и почетный председатель краевой организации ВОИ Вера Шишкина.

«Я горда тем, что каждый год приносит примеры таких вот невероятных моих соотечественников. И очень важно и правильно, что именно в День Конституции прозвучали главные слова: мы граждане этой страны и нам отвечать за то, что в ней происходит», — сказала Татьяна Марголина.

Призвать отвечать за то, что происходит и происходило в стране — пожалуй, главный мотив работы коллектива, который получил благодарность омбудсмана «За создание «Карты террора и ГУЛАГа в Прикамье». Это «мемориалец» Роберт Латыпов, ученый Андрей Суслов, программисты и дизайнеры.

Особенную радость Татьяны Марголиной, коренной чусовлянки, вызвал приезд на церемонию Ольги Постниковой, дочери основателя уникального авторского музея — Этнографического парка истории реки Чусовой. С прошлого года над музеем нависла угроза — от кадровых изменений до лишения музея его уникальности, особой среды единомышленников. И благодарность Уполномоченного по правам человека в Прикамье — «За неоценимый вклад в сохранение этнографического парка истории реки Чусовой» — от всех тех друзей музея, благодаря которым удалось отстоять дело всей жизни Леонарда Дмитриевича Постникова была вручена директору музея реки Чусовой Ольге Постниковой и почетному жителю Перми Роберту Вагину.

Церемония, прошедшая под девизом «Борись за чьи-то права сегодня», стала важным итогом года, но не точкой. «Потому что наступающий год — это новые вызовы, и новые пути решения, и люди, которым не все равно», — завершила встречу Татьяна Марголина.