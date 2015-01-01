Татьяна Марголина: Знак Уполномоченного вручаем за искренность
Вручения Знаков и благодарностей омбудсмена Прикамья символично совпало с Днём Конституции РФ
Узнать, кого в этом году отметила и поблагодарила Татьяна Марголина, 12 декабря пришли министры, депутаты, журналисты, правозащитники по призванию и те, кому повезло совмещать служебный долг с человеческим. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин тажке принял участие в награждении. Иначе говоря, случился настоящий праздник признания и гордости за наших земляков.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Марголина, открывая церемонию, поблагодарила за саму идею этого знака первого омбудсмана Прикамья — Сергея Матвеева. Именно он в 2003 году придумал особенно отмечать людей, сделавших большой вклад в дело защиты прав людей. С тех пор этот знак не изменился — ладонь в обрамлении лаврового венка — и украсил лацкан уже 31 жителя нашего края. А в этом году его вручили ещё двум пермякам.
Знаком Уполномоченного «За принципиальность и гражданскую смелость в отстаивании права на жизнь новорождённых детей» Татьяна Марголина поблагодарила Елену Котову, президента благотворительного фонда социальной поддержки и защиты прав ребенка на жизнь и воспитание в семье «Колыбель надежды». Елена Юрьевна не смогла скрыть слёз: год выдался тяжелым, борьба с противниками «окон жизни» развернулась на глазах не только пермяков, но и всей страны. И признание пермяков абсолютно заслуженно — за жизни детей, да и просто за то, что на мобильный телефон Котовой может позвонить каждая женщина, которая стоит на грани, пожалуй, самого страшного в жизни выбора.
Еще один знак предназначен руководителю Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Марине Заббаровой. Награждена Марина Юрьевна «За самоотверженную работу, высокий профессионализм в работе по защите прав жертв и потерпевших от преступных действий». Коллектив управления Марина Николаевна возглавляет с 2011 года, все эти годы самые сложные и ответственные расследования — о коррупции, преступления против детей, многие другие резонансные дела — на личном контроле главы краевого СУ СК.
Татьяна Марголина, Уполномоченный по правам человека в Прикамье:
— Из года в год церемония — это возможность поблагодарить людей, для которых права человека — не просто слова. Среди них государственные служащие, общественные организации, благотворители, учителя, просто неравнодушные к Прикамью люди. Главное, что всегда становится принципом выбора того или иного человека — личное участие, заинтересованность в решении проблем, бескорыстие.
К слову, об инициативах неравнодушных граждан. Владимир Кормщиков живет в Перми на Парковом. Несколько лет назад «под руку» деятельному пермяку попался заброшенный пустырь — трава не растёт, дети не гуляют, глазам радости нет. Инициатива Кормщикова оказалась, как по написанному — наказуема. Много лет мужчине пришлось бороться с муниципальными властями за то, чтобы… на свои же деньги устроить парк. И вот сегодня Кормщикову жмет руку глава города Дмитрий Самойлов: «Спасибо за парк! Мы вам, Владимир Михайлович, ещё участок подкинем, хорошо у вас это все получилось», — признаёт градоначальник, вручая инициативному пенсионеру благодарность краевого омбудсмена.
За благодарностями в этот день на сцену вышли 54 человека. Добро творили целыми отрядами — и получать благодарности пришли тоже вместе. Например, волонтёры, вручную проложившие почти два километра туристской тропы для геологического памятника в Троицко-Печорском районе Республики Коми — столбов Маньпупунёр. Серьёзная и тяжелая работа. Но пермские школьники не пожалели летних каникул и сделали то, за что спасибо им, в первую очередь, скажет природа, ну а в день церемонии — искренняя благодарность от Уполномоченного по правам человека.
За высокие достижения в спорте наградили спортсменов-паралимпийцев - Евгений Торсунов, Галина Липатникова, Андрей Порошин выступили на альтернативных Паралимпийских играх. Героям, чей результат оказался выше спортсменов в Рио-де-Жанейро, пожали руку член исполкома Паралимпийского комитета России Александр Ивонин и почетный председатель краевой организации ВОИ Вера Шишкина.
«Я горда тем, что каждый год приносит примеры таких вот невероятных моих соотечественников. И очень важно и правильно, что именно в День Конституции прозвучали главные слова: мы граждане этой страны и нам отвечать за то, что в ней происходит», — сказала Татьяна Марголина.
Призвать отвечать за то, что происходит и происходило в стране — пожалуй, главный мотив работы коллектива, который получил благодарность омбудсмана «За создание «Карты террора и ГУЛАГа в Прикамье». Это «мемориалец» Роберт Латыпов, ученый Андрей Суслов, программисты и дизайнеры.
Особенную радость Татьяны Марголиной, коренной чусовлянки, вызвал приезд на церемонию Ольги Постниковой, дочери основателя уникального авторского музея — Этнографического парка истории реки Чусовой. С прошлого года над музеем нависла угроза — от кадровых изменений до лишения музея его уникальности, особой среды единомышленников. И благодарность Уполномоченного по правам человека в Прикамье — «За неоценимый вклад в сохранение этнографического парка истории реки Чусовой» — от всех тех друзей музея, благодаря которым удалось отстоять дело всей жизни Леонарда Дмитриевича Постникова была вручена директору музея реки Чусовой Ольге Постниковой и почетному жителю Перми Роберту Вагину.
Церемония, прошедшая под девизом «Борись за чьи-то права сегодня», стала важным итогом года, но не точкой. «Потому что наступающий год — это новые вызовы, и новые пути решения, и люди, которым не все равно», — завершила встречу Татьяна Марголина.