Марат Биматов: Мы решаем задачи, которые ставит перед нами бизнес Президент Пермской торгово-промышленной палаты рассказал об итогах и планах работы бизнес-объединения, потребностях регионального бизнеса и федеральных инициативах пермяков

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Юбилейный для ПТПП год был, по его мнению, «насыщенным и результативным». Пермская ТПП, продолжая укреплять авторитет на территории Прикамья, вышла с инициативами на федеральный уровень: стала лидером развития системы дуального обучения в стране, выступила в качестве разработчика методики составления рейтинга торгово-промышленных палат России.

— Марат Рамилевич, под Новый год принято подводить итоги. С чего начнём отсчёт?

— В 2016 году Пермской ТПП исполнилось 25 лет. В декабре отмечает четверть века Российская торгово-промышленная палата. Мы видим, что система торгово-промышленных палат работает стабильно, оказывая помощь и поддержку предприятиям, вне зависимости от происходящего во внешнеполитическом и экономическом пространстве.

В Прикамье бизнес всегда знал, что есть торгово-промышленная палата — центр концентрации информации, знаний, где работают высококвалифицированные эксперты. Наша организация выполняет свои уставные функции вне зависимости от того, кто её возглавляет. Мы оказываем десятки услуг, востребованных предпринимателями, ежегодно проводим на своей площадке более 200 обучающих и информирующих мероприятий.

А главное достижение минувших лет — это наши члены палаты, наши клиенты, число которых постоянно увеличивается.

— Последние новости говорят о том, что деятельность палаты выходит и за пределы региона…

— В последних числах ноября пришло известие, которого мы действительно ждали и над которым много работали. Правительство РФ направило в Госдуму законопроект о налоговых преференциях для бизнеса, разработанный с учётом предложений Пермской ТПП.

Речь идёт о льготах для бизнеса, участвующего в развитии дуального обучения. И здесь огромное спасибо надо сказать нашим федеральным коллегам — Агентству стратегических инициатив, Минобрнауки РФ, ТПП РФ. Благодаря их поддержке инициатива обрела официальные рамки и теперь, мы надеемся, полноценно воплотится в жизнь.

Мы ожидаем, что наши пермские предприятия, например «Пермские моторы», смогут получить существенную экономию за счёт отнесения своих вложений в подготовку кадров на себестоимость. Речь может идти о десятках миллионов сэкономленных рублей, которые предприятия смогут направить на развитие производства.

— Для Пермской ТПП, похоже, стало привычным делом работать с федеральными коллегами?

— Пермская ТПП — часть российской системы торгово-промышленных палат. Мы представляем интересы 1000 предприятий одного из ведущих регионов. Здесь речь не о привычке, а о стремлении использовать все инструменты — раз, и готовность нести ответственность — два. Мы ищем возможности, чтобы решать задачи, которые перед нами ставит бизнес. Ищем выходы на центры влияния и компетенций.

Это, кстати, не только органы власти. Это может быть, например, международный Институт Адизеса, с которым у нас выстроились понятные и продуктивные отношения. В результате мы смогли обучить более 30 ведущих пермских компаний эффективной методике работы в условиях изменений.

С другой стороны, мы готовы подхватывать инициативы, которые идут из центра в регионы. Владимир Путин в президентском послании дал поручение ТПП РФ включиться в формирование плана действий правительства РФ на 2017—2025 годы и предусмотреть меры, нацеленные на то, чтобы темпы роста экономики России превышали темпы роста мировой экономики. Понятно, что это крупный пласт работы, и без участия регионов здесь не обойтись.

— А что это могут быть за меры?

— Если вкратце, то это улучшение делового климата, повышение результативности инвестпроектов, наращивание объёмов несырьевого экспорта, развитие малого и среднего предпринимательства, повышение эффективности господдержки.

— Каким может быть вклад Пермской ТПП в решение этих задач?

— Многое из того, что мы делаем в ежедневном режиме, можно отнести к перечисленным областям. Главное — определить, где кроются резервы эффективности, где можно ускориться, что можно сделать, объединив усилия. В частности, в рамках трёхстороннего соглашения между ТПП РФ, Пермским краем и Пермской ТПП или, например, в рамках сотрудничества с общественными объединениями.

На съезде членов Пермской ТПП, который проходил в ноябре прошлого года, я обещал, что палата усилит блок экспертной поддержки бизнеса, консолидируя усилия всех подразделений.

Совместная работа специалистов даёт плоды. В 2016 году Пермская ТПП была одной из первых организаций, сумевших провести экспертизу по постановлению №719 от 17 июля 2015 года. Наш акт помог включить ПАО «Протон-ПМ» в перечень отечественных предприятий Минпромторга РФ, которые оказывают существенное влияние на отрасли промышленности и торговли. Теперь предприятие сможет рассчитывать на преференции.

Развивается направление экономических экспертиз, помогающее бизнесу выстраивать конструктивный диалог с контрагентами и органами власти. Экспертами-экономистами палаты проведено более 100 экономических, финансовых и бухгалтерских экспертиз, в результате которых предприятиям удалось сэкономить более 500 млн руб. в экономических спорах, рассматриваемых арбитражными судами. За год увеличилась «линейка» экспертиз. К примеру, наши специалисты проводят проверки тарифообразования в сфере ЖКХ и естественных монополий. И к слову, наши эксперты пользуются заслуженным авторитетом в судебной системе.

— Любопытный тренд. Раньше бизнес защищали юристы, а теперь, выходит, экономисты?

— Экономисты усиливают правозащитный блок. Это не означает, что юристы и Третейский суд Пермской ТПП снизили активность. По итогам года в нашем портфеле практических кейсов — подборка судебных дел, благодаря которым палате удалось отстоять права малого и среднего бизнеса. Часть из них касалась споров предпринимателей с госзаказчиками, игнорировавшими антикризисные меры. Это был своеобразный прецедент. Бизнес, как правило, боится судиться с чиновниками. Мы помогли им этот страх преодолеть.

— Деятельность палаты часто упоминается в связи с системой госзакупок. Какова ваша роль в этом процессе?

— Мы работаем в качестве независимой экспертной и обучающей площадки как для бизнеса, так и для заказчиков. За год на площадке ПТПП повышают квалификацию более 600 человек, в постоянном режиме проводятся консультации и информационные мероприятия. Нам важно, чтобы наши усилия подтверждались динамикой участия бизнеса в госзакупках, и эффект есть.

По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации — 2016 Пермский край занял 30-е место, поднявшись на 26 позиций вверх по сравнению с прошлогодними результатами. По семи из 45 показателей регион вошёл в группу лидеров, в том числе по показателю «доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов».

— Бизнес жалуется, что правила игры постоянно меняются…

— Да, изменений много. С 1 января закупки всех унитарных предприятий в РФ переходят на контрактную систему. В крае таких организаций свыше 200. Закупки унитарных предприятий станут прозрачнее, соответственно, расширится доступ бизнеса к их закупкам. Также ожидается принятие долгожданных изменений в закон 44-ФЗ в части перевода всех закупок в электронную форму. Наша задача на следующий год — максимально подготовить бизнес к новым изменениям законодательства и помочь адаптироваться к новым правилам игры на рынке госзакупок.

В целом помощь бизнесу в работе на новых рынках — это одна из наших компетенций.

— Вы про международные рынки?

— И про международные, и про межрегиональные. В палату постоянно приезжают официальные лица и делегации из различных стран и территорий, но карта предпочтений и интересов пермского бизнеса определённо меняется. Если раньше у пермских предпринимателей был интерес к странам Евросоюза, то в этом году по понятным причинам наметился спад. Простой пример. Если раньше в рамках бизнес-миссии в Германию и Нидерланды с палатой выезжали до 30 человек, то в этом году делегация состояла из восьми предпринимателей.

Зато в списке стран, интересующих бизнес, появились Венгрия, Болгария, Беларусь. С Минском, кстати, всё складывается успешно. Первая же бизнес-миссия принесла контракты, выстраивается сотрудничество ТПП с Белорусской универсальной товарной биржей.

Ещё одно достаточно новое направление — Иран. Семинар по сотрудничеству с Ираном на площадке палаты показал, что интерес к этой стране высокий и взаимный. Кроме того, в 2017 году мы намерены существенно увеличить количество межрегиональных торгово-экономических миссий.

— То есть пермский бизнес снижает внешнеторговую активность?

— Правильнее сказать — меняет ориентиры, его подход становится избирательным. К слову, интерес пермских предприятий к международной регистрации товарных знаков не уменьшается и даже растёт. Два эксперта Пермской ТПП планируют сдать экзамены на право получения статуса евразийских патентных поверенных, а члены нашей рабочей группы по интеллектуальной собственности в один голос говорят о необходимости осваивать национальные процедуры регистрации товарных знаков и патентования, расширять сеть контактов с патентными ведомствами других стран.

Не снижается и объём работы у отдела переводов. Представителями бизнеса востребовано 40 иностранных языков.

— У вас есть ещё одна инициатива, связанная с привлечением в Пермский край Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). На каком этапе находится эта работа?

— Этот проект задумывался для того, чтобы предприятия в нынешних условиях имели возможность снижать свои затраты, увеличивать доходы и минимизировать налоговые риски. Снижать затраты они могут, используя биржевые ресурсы для закупок газа, нефти и нефтепродуктов и другого сырья, которое используется в производственном процессе. А лесопромышленники могут увеличивать свои доходы, продавая свою продукцию без посредников через биржу.

С нашей стороны всё необходимое для успешной работы биржи на территории Пермского края мы сделали. Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Пермского края, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей и союзом «Пермская торгово-промышленная палата». Мы принимали активное участие в формировании «дорожной карты», где определены ответственные ведомства, которые будут работать над ней в течение следующего года. Принято решение о том, что в регионе будет открыто представительство биржи.

Считаю, что функцию координатора этого направления мы исполнили, и сейчас уже будут работать бизнес-процессы и регламенты биржи. Если у бизнеса будет интерес, проект будет успешным.

— У палаты много ролей. Она является экспертной организацией, координирует в регионе подготовку кадров, играет роль центра обучения по многим тематикам, организует бизнес-миссии. Кроме того, постоянно проводит на своей площадке встречи, круглые столы. Что из этого является приоритетом?

— Согласно Федеральному закону «О торгово-промышленных палатах в РФ» и нашему уставу, всё перечисленное — наши обязательные функции. Соответственно, под это формировались и структура, и штат сотрудников. Палата — негосударственная некоммерческая организация, целью которой является помощь бизнесу. И здесь, как в любом деле, крайне важен баланс. В нашем случае — баланс между общественной деятельностью палаты и её деятельностью по оказанию экспертных услуг, комфортный для бизнеса региона, для членов палаты.

Именно потребность в равновесии, характерная для большинства современных ТПП, легла в основу новой концепции рейтингования торгово-промышленных палат, которую мы разработали по поручению Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. После согласования методики она будет распространяться на все 180 палат системы.

— Каковы ваши планы на ближайшую перспективу?

— Планы сформированы, составлен календарный план работы на предстоящий год. В конце декабря на заседаниях правления и совета Пермской ТПП будут официально подведены итоги деятельности в рамках соглашения между ПТПП, ТПП РФ и краевым правительством, а также озвучены и утверждены планы на следующий год.

Но основная задача остаётся — содействие развитию бизнеса вне зависимости от внешних факторов и обстоятельств. Палата должна быть островом стабильности и безопасности для предпринимателей. Ещё одна наша задача — популяризация предпринимательства.

— В этом есть потребность?

— Думаю, да. Исследования на тему доверия граждан правительству и бизнесу говорят о том, что в мире в среднем 42% населения доверяет правительству, а 53% — бизнесу (в разных странах соотношение различное, но везде доверие бизнесу преобладает). В России же бизнесу доверяет лишь 38% населения.

Это говорит о том, что бизнес-объединениям ещё предстоит поработать над тем, чтобы поднять имидж компаний, авторитет предпринимательства. В сознании многих людей по-прежнему нет понимания того, что инфраструктура, медицина, образование, здравоохранение развиваются не за счёт абстрактных средств из госбюджета. Всё это налоги, уплаченные действующим бизнесом как в регионе, так и в стране в целом.

Союз «Пермская торгово-промышленная палата» (Пермская ТПП) — негосударственная некоммерческая организация. Крупнейшее бизнес-объединение Прикамья, представляющее и защищающее интересы 1048 ведущих предприятий региона. В структуре членской базы палаты представлены все отрасли экономики. Самая значительная доля (30%) — производственные предприятия.