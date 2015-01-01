Россия на чемоданах Пермский Театр-Театр отметил День Конституции в Ельцин-центре

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Президентский центр имени Бориса Ельцина, или, попросту, Ельцин-центр, в Екатеринбурге — большой укор Перми и пермякам. Это у нас должна быть такая архитектура — ведь архитектор Ельцин-центра Борис Бернаскони выиграл, помнится, конкурс на проект здания Пермской художественной галереи. Это у нас должен быть музей такого качества — ведь компания Ralph Appelbaum Accociates, которая сегодня гордится музеем Ельцина, создала проект музея ГУЛАГа в бывшем лагере «Пермь-36», и даже средства были выделены на его воплощение…

Фото: Дарья Попова

А ещё — Ельцин-центр стал местом применения сил креативных пермяков, которые не нашли в родном городе достойной сферы деятельности. Здешний детский научный центр — потрясающий! — открыл пермяк, и ресторан со смешным названием «БорБорис» тоже готовит к открытию пермский ресторатор, а один из совладельцев пермского «Пиотровского» Денис Корнеевский не только открыл книжный магазин круче и больше пермского, но и стал креативным директором всего Ельцин-центра.

Теперь вот Пермский Театр-Театр 12 и 13 декабря показал здесь свою премьеру.

Спектакль с небанальным названием #конституциярф — публицистическое высказывание. Редко когда можно увидеть столь чистый образец жанра театральной публицистики, а жанр, между тем, вполне уважаемый: вспомните спектакли Юрия Любимова в Театре на Таганке — «10 дней, которые потрясли мир», «Послушайте» и т. д. #конституциярф драматурга Ксении Гашевой и режиссёра Владимира Гурфинкеля сделана по тому же принципу литературного монтажа, но — да простят меня преданные «таганковцы» — литературная основа здесь гораздо сложнее, жёстче и крепче.

Ксения Гашева написала пьесу-панораму, в которой история гражданских прав в России показана через исповедальные высказывания самых разных людей — от стихов Наума Коржавина и мемуаров Мейерхольда до документальных повестей Светланы Алексиевич и личных писем однокурсницы драматурга, живущей на Северном Кавказе. Список из шести десятков авторов текстов и двух десятков авторов музыки помещён в программке, напечатанной, натурально, после текста Основного закона РФ, который раздаётся всем посетителям спектакля. «Я сама ничего не написала, — скромно признаётся Гашева. — Сплошной вербатим!»

Фото: Дарья Попова

Абсолютно неуместная скромность: тексты соединены на редкость талантливо — так гладко, что «щелей» между ними вообще нет, а в финале артисты читают, казалось бы, длинную поэму — на самом деле это соединённые Гашевой фрагменты произведений множества поэтов, от Пушкина до Бродского, написанных в одном стихотворном размере.

Действие спектакля иллюстрирует основные статьи Конституции, которые транслируются в виде текста на задник сцены. Иллюстрирует, что называется, «от противного»: на стене — статья 21 (о достоинстве личности и недопустимости пыток), а на сцене — жуткие признания Мейерхольда о том, каким пыткам его подвергали. На стене — статья 59 о службе в армии, а на сцене — мемуары воинов-«афганцев»… Эта статья оказалась вписанной в контекст театральной реальности: в её третьем пункте говорится об альтернативной гражданской службе, и трое из занятых в спектакле актёров проходят такую службу благодаря консультациям Пермского «Мемориала».

Большинство свидетельств, представленных драматургом, относятся к периоду до 1993 года, когда нынешняя Конституция ещё не действовала, и кое-кто из зрителей рассмотрел спектакль как апологию нынешнего основного закона: мол, раньше было беззаконие, а теперь оно конституционально прекращено. Авторы спектакля категорически с этим не согласны. По словам Ксении Гашевой, этот спектакль — предупреждение о том, что в стране, где власть позволяет себе произвол, законы нарушаются и будут нарушаться всегда. Да и зрители, будь они повосприимчивее, поняли бы это: на сцене такая тоска и боль, что без объяснений ясно: это более чем актуально.

Сценография, созданная художником Ирэной Ярутис, лаконична и продуманна. На полу сцены — ковёр из ватников и серых роб — то ли тюремных, то ли производственных, вместо кулис громоздятся баррикады из старых чемоданов из легендарной коллекции Аркадия Константинова — человека, который собирает всё. Реквизит «играющий»: актёрам приходится и ватники надевать, и с чемоданами перемещаться. Создаётся образ неспокойной, вечно движущейся и неблагополучно-серой страны, полной тревоги.

Фото: Дарья Попова

Представления проходили на круглой площади, которая в музее условно называется «Агора» — именно там сидит на скамеечке бронзовый Ельцин, и он стал зрителем спектакля — прочие зрители присаживались с ним рядом.

Играют #конституциярф начинающие актёры — студенты Института культуры и стажёры театра. Для них эта работа стала мощным профессиональным тренингом: нечеловеческие объёмы текста, выученного наизусть, бесконечные пластические этюды. В результате — редко когда приходится видеть настолько идеально отрепетированный спектакль. Здесь, как в балете, каждое движение продумано и встроено в ткань сценического действия. Актёрский коллектив действует как большой многорукий и многоголовый организм — и в один прекрасный момент действительно в него превращается: на сцене многоглазое и многорукое нечто, движущееся так единообразно и так продуманно, что нет сомнений: это не группа людей, а один гиперчеловек.

Владимир Гурфинкель говорит, что в этом-то и есть сюжет спектакля: на протяжении всего действия каждый из актёров говорит «я», а в финале все «я» собираются в «мы» и хором произносят преамбулу Конституции: «Мы, народ Российской Федерации…» Играет молодёжь так ровно, что невозможно выделить кого-то из общей массы. Все — на уровне, все молодцы. Об отдельных актёрских работах говорить не приходится: они как бы есть, но в то же время их как бы и нет.

Что ж, с этим они справились. Сейчас им нужно пройти обратную дорогу: стать индивидуальностями, стать «я», найти своих героев.

В Перми спектакль #конституциярф будет представлен весной 2017 года на фестивале «Пространство режиссуры».