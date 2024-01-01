В Перми отреставрируют здание наркодиспансера Проект прошёл историко-культурную экспертизу Поделиться Твитнуть

Проектная документация / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Государственная историко-культурная экспертиза 21 мая выдала положительное заключение на проектную документацию по капитальному ремонту здания «Пермского краевого клинического наркологического диспансера» по ул. Свердловская, 7 в Перми. Проектом предусматривается сохранение территории объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Училище народное» (ул. Монастырская, 95а).

Двухэтажный корпус наркодиспансера, где планируется ремонт, находится на земельном участке в составе территории архитектурного памятника и связан с участком в границах другого ОКН — «Училище начальное имени императора Александра II» (ул. Советская, 96).

Проектная документация / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

В перечень работ вошли ремонт кровли и ограждающих конструкций, перекрытия, цоколя, отмостки и крылец, устройство наружного водостока, эвакуационной лестницы и пандусов, оштукатуривание и окраска фасада, замена окон и дверей. Кроме того, планируется восстановление благоустройства территории по периметру здания.

Согласно оценке влияния работ на ОКН, выполнение работ по капремонту здания наркодиспансера может оказать влияние на «Училище народное», но не скажется на соседнем памятнике. В связи с этим для обеспечения сохранности ОКН при выполнении работ подрядчик должен будет временно оградить территорию, для исключения вибраций применять бульдозерную, экскаваторную и подъёмную технику на пневмоходу, не применять инструменты и механизмы с вибрационным и ударным действием, уведомить работников о наличии ОКН и выполнении необходимых мероприятий по его сохранению и пр.

Здание для начального одноклассного мужского училища им. Александра II было построено в 1900 году. В начале ХХ века училище считалось лучшим из школьных зданий на территории Пермского уезда. После революции его продолжали использовать как школу. В 1970—1980-х годах там находилась вспомогательная школа-интернат, в 1994 году здание передали лицею при ПГУ. В 2000 году объект признали памятником градостроительства и архитектуры, а с 2010-го в нём располагается филиал Дворца детского (юношеского) творчества. Здание ОКН «Училище народное» было построено в 1910-е годы, по проекту архитектора Василия Попатенко. Сейчас помещения в нём занимают Арт-резиденция и Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий

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