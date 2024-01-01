В Перми начал работать Музей самоварного искусства Коллекция насчитывет 400 экспонатов Поделиться Твитнуть

Фото: Вячеслав Шембек

В Перми с 21 мая, в международный день чая, открылся первый частный музей самоваров. В коллекции, которая насчитывает порядка 400 экспонатов, представлены самовары Урала, электрические и сувенирные самовары, старинные инструменты и селенитовый трактир. Пока оформлены пять из шести залов. В июне или июле планируется открыть шестой — там будут собраные самовары России и мира.

Изюминка коллекции — самовар из Суксуна, которму 271 год. Под него в музее выделен отдельный стенд.

Как рассказал «Новому компаньону» коллекционер и основатель учреждения Вячеслав Шембек, музей работает по групповым заявкам — от 10 до 30 человек.

«Это связано в первую очередь с тем, что посетителям сначала предлагается к просмотру специально снятый фильм для музея «Урал — Родина русского самовара»». Также гостям предлагается поиграть в интерактивную игру «Самоварных дел мастер», где каждый может собрать свой индивидуальный самовар», — пояснил Вячеслав Шембек.

Площадь музея составляет 350 кв м. Цена взрослого билета 300 руб., а детского — 200 руб. Отдельно гостям предлагается чаепитие в красивом селенитовом трактире с фирменным музейным пряником (стоимость 300 руб.).

«Одной из главных целей создания музея является воспитание подрастающего поколения в духе гордости за наших предков. Первый самовар в России появился на пермской земле почти 300 лет назад. В Перми первый это подобный музей. В Пермском крае есть частный музей Суксунского самоварного промысла, который открылся в 2022 году. С этим музеем мы дружим, его основатель, Александр Попов, тоже был на открытии в Перми», — рассказал основатель коллекции.

В музее 11 июня пройдёт лекция московсого историка, кандидата истоических наук Ивана Соколова. Он проведёт лекцию «Великий чайный путь» и мастер-класс по завариванию китайского чая, который возили по чайному пути в XIX веке.

Музей находится в микрорайоне Садовый, по адресу ул. Уинская, 3а.

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