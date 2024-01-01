В Прикамье появились мошенники, которые обманывают военнослужащих и их родных В Центробанке предупредили о новой схеме Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России предупреждают о злоумышленниках, которые обновили свою популярную схему про «безопасный» счёт. Сейчас мошенники начали использовать такую схему в отношении военнослужащих или их близких родственников.

В частности, потенциальным жертвам поступает звонок или сообщение о единовременной выплате в 195 тыс. руб., которая положена военнослужащим в соответствии с указом президента РФ, но эти средства якобы будут удержаны из денежного довольствия из-за дисциплинарного взыскания или нарушения при выполнении служебных обязанностей в зоне СВО.

Чтобы показаться убедительными, злоумышленники отправляют в мессенджер жертвы «копию выписки» якобы из приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны России. Затем военнослужащего или его родных убеждают в том, что для избежания списания денег и сохранения средств нужно перевести все накопления с карты на «безопасный» счёт, после этого деньги обещают вернуть. Но деньги, полученные обманным путём, естественно, не возвращаются их владельцам, а телефонные аферисты пропадают.

Как рассказал управляющий отделением Пермь Банка России Алексей Моночков, мошенники постоянно актуализируют свои легенды, и, чтобы не стать их жертвой, достаточно соблюдать несколько простых правил.

«При поступлении такого телефонного звонка прервите разговор. Если вам пришло подозрительное сообщение или письмо, не реагируйте на них. Следует помнить, что «безопасных» или «специальных» счетов не существует. По любым вопросам, связанным с деньгами, самостоятельно обратитесь в свой банк по номеру телефона, указанному на его официальном сайте или на обороте платёжной карты», — пояснил Моночков.

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