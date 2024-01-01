В Прикамье расширят поддержку для детей защитников Отечества Вводится дополнительная категория получателей компенсации проезда до мемориалов Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

В Пермском крае предложили расширить меры поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны. Депутаты краевого парламента рассмотрели соответствующий законопроект, инициированный СРЗП, на пленарном заседании 23 мая.

Документом вносится дополнение в категории получателей компенсации проезда до мемориальных комплексов. Таким правом могут воспользоваться только те жители региона, чьи родители являлись военнослужащими и погибли или пропали без вести во время Великой Отечественной войны. С принятием законопроекта льготой смогут воспользоваться и те, чьи родители погибли и похоронены за пределами территории России.

Компенсацию можно получить один раз в год на проезд железнодорожным, воздушным, водным или междугородным автомобильным транспортом в обе стороны для посещения Могилы Неизвестного Солдата и мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве, мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде, Пискарёвского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, мемориального комплекса «Курская дуга» в Курске и музейного историко-мемориального комплекса героическим защитникам Севастополя «35-я береговая батарея» в Севастополе.

Депутаты поддержали инициативу в первом чтении. Во втором чтении законопроект планируют рассмотреть на следующем заседании в июне.

На заседании отсутствовали Эдуард Аветисян (командировка), Алексей Андреев (отпуск), Юрий Борисовец (производственная необходимость), Радмир Габдуллин (командировка), Евгений Зыбин (командировка), Дмитрий Кожанов (производственная необходимость), Сергей Черезов (командировка), Денис Шитов (командировка), Илья Шулькин (отпуск).

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