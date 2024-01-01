В 2024 году «Т Плюс» заменит свыше 300 метров тепломагистрали на улице Газеты «Звезда» в Перми Поделиться Твитнуть

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» приступили к работам по замене участка тепловой сети на ул. Газеты «Звезда» в Свердловском районе Перми. Новая труба диаметром 700 мм будет смонтирована между улицами П. Осипенко и В. Белинского. Всего энергетики «Т Плюс» построят здесь 346 метров современного трубопровода в энергоэффективной пенополиуретановой изоляции, оборудованной системой дистанционного контроля утечек.

Сейчас подрядная организация приступает к земляным работам, демонтаж изношенных теплосетей начнется уже после окончания отопительного сезона. Для проведения работ движение транспортных средств по ул. Газеты «Звезда» на участке между улицами П. Осипенко и В. Белинского закрывается на период с 08-00 15 мая 2024 г. до 23-00 15 июля 2024 г.

Въезд на внутридомовую территорию домов по ул. Газеты «Звезда», 77, 79, и В. Белинского 51 организован с ул. П. Осипенко (с торца дома по ул. «Газеты «Звезда», 77). Въезд на придомовую территорию домов по ул. В. Белинского, 47, 49 организован со стороны ул. В. Белинского по ул. Газеты «Звезда». В нерабочее время ограждение раскопки будет сдвигаться с соблюдением безопасного расстояния до места ремонта для проезда во дворы.

В межсезонье энергетики «Т Плюс» планируют смонтировать более 28 км новых трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в Перми. Работы пройдут как в центральной части краевой столицы, так и в отдалённых районах. Наибольшие объёмы перекладок предусмотрены в микрорайоне Закамск — свыше 8 км трубопроводов. Новые тепломагистрали также появятся на улицах Пихтовая, Мира, Адмирала Ушакова, Волгодонская, Новоржевская, и др.

«В настоящее время определены подрядные организации по всем объектам, и подготовлены локации: места ремонтов освобождены от кустарников и деревьев, демонтированы незаконные постройки. В ряде случаев для беспрерывной подачи горячей воды жителям на время ремонтов предусмотрено возведение линий байпасных трубопроводов», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Основная цель весенне-летней подготовки теплосетевой инфраструктуры — надёжная подача тепла и горячей воды горожанам. Ко всем объектам перекладок теплосетей Пермских тепловых сетей применяются единые требования по безопасности производственного процесса и соблюдению сроков. Энергетики напоминают жителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность вблизи мест ремонтов: следует избегать парковки машин возле раскопок, также запрещено заходить за ограждения.

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