В Перми эксперты обсудили независимую оценку качества образования в вузах Поделиться Твитнуть

Максим Кимерлинг

Более трёхсот российских вузов участвуют в добровольной национальной программе независимой оценки качества (НОК) условий осуществления образовательной деятельности. Реализацию этой программы эксперты обсудили на пресс-конференции «Ъ-Прикамье» 6 мая.

По словам члена общественного совета НОК Рустама Хафизова, учебные заведения оцениваются по пяти критериям: комфортность условий обучения, информационная открытость, доброжелательность сотрудников, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья и удовлетворенность студентов условиями осуществления образовательной деятельности.

Рустам Хафизов рассказал, что оценку вузов по этим критериям проводят специалисты и члены общественного совета программы во время визитов в вузы. Кроме того, информацию получают во время анкетирования студентов. После оценки вузам даются рекомендации по улучшению качества образования.

Информационная система с элементами искусственного интеллекта обрабатывает более 200 показателей, сообщила эксперт федерального оператора оценки ООО «Верконт Сервис» Наталья Булаева. По её словам, после получения рекомендаций многие вузы обращаются к учредителям с просьбой выделить средства на необходимые мероприятия и получают финансирование.

Заместитель директора НИУ «Высшая школа экономики в Перми» Елена Загородная отметила, что университет регулярно проводит собственные исследования удовлетворённости студентов качеством образования. «Речь идёт как о качестве преподавания, так и о материальной составляющей образования», — отметила Загородная.

По её словам, на территории кампуса появились современные интерактивные аудитории и столовые, бесплатные компьютерные классы, совместно с ведущими пермскими предприятиями создаются коворкинги. «Мы исходим из того, что университет — это наш второй дом. Поэтому там должна быть такая же уютная и безопасная атмосфера, как в квартире», — заключила эксперт.

Проректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Лариса Лизунова рассказала, что для повышения качества образовательных услуг вуз серьёзно изменил модель подготовки студентов. Проректор отметила, что большое внимание в учебном процессе уделяется проектной работе и межфакультетскому взаимодействию. Изменения коснулись и вузовского пространства. За обеспечением комфорта и качества обучения следят не только сотрудники и независимые эксперты, но и специальный студенческий совет.

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