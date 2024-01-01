Общественный совет партпроекта «Цифровая Россия» в Пермском крае обсудил итоги 2023 года и обозначил актуальные задачи Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Перми в технопарке Morion Digital 15 апреля состоялось заседание Общественного совета проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия». Участники встречи подвели итоги работы проекта в 2023 году, обозначили основные задачи дальнейшей работы, рассмотрели результаты развития связи и цифровизации в Пермском крае, а также познакомились с интересными разработками пермских ИТ-компаний

Координатор федерального партийного проекта «Цифровая Россия», депутат Госдумы Антон Немкин в приветственном слове напомнил, что «Цифровая Россия» — единственный проект «Единой России», штаб которого находится не в Москве, а в столице региона — Перми.

«Это в свою очередь накладывает особую ответственность на руководство Прикамской ИТ-отрасли и могу ответственно сказать, что они прекрасно справляются», — сказал депутат.

Как напомнил Немкин, на текущий момент реализуется 11 направлений деятельности «Цифровой России», три из которых — запущенные в 2023 году «Профессия-цифра», «Цифровое волонтерство» и «Цифровая грамотность» -приобрели особую значимость, отмеченную на федеральном уровне.

«Цифровые волонтёры активно участвовали в выборах Президента России, осуществляли мониторинг проведения дистанционного электронного голосования, совместно с Общественной палатой Российской Федерации оперативно реагировали на противоправный контент о выборах, размещаемый в сети Интернет. А проект по переобучению ветеранов СВО на цифровые специальности «Профессия-цифра» с этого года заработал на всей территории России. Нашими координаторами проведены уже 124 встречи с ветеранами и членами семей погибших, в мероприятиях приняли участие 1482 человека, осуществили запись на различные программы переобучения уже 178 человек», — рассказал депутат.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Очень важным Антон Немкин считает и просветительское направление партпроекта — обучение цифровой грамотности разных категорий граждан, от школьников до пенсионеров. «Совместно с Министерством науки и высшего образования и Министерством просвещения мы работаем над формированием единой программы цифровой грамотности, включающей в себя модули цифровой гигиены, кибербезопасности, которая внедрялась бы в России со школьной скамьи», — добавил он.

Также Антон Немкин подчеркнул необходимость привлечения кадров на предприятия ИТ-отрасли. Он предложил учредить стипендию фонда «Цифровая долина Прикамья» для талантливых ребят, и уже в сентябре текущего года привлекать стипендиатов к стажировкам в ИТ-компаниях.

«Цифровая Россия» стала уникальным проектом, объединяющим огромное количество направлений. Жду от вас новых предложений и инициатив, которые мы можем применить в работе. Мы открыты к диалогу, — заключил Немкин.

Председатель регионального Общественного совета партпроекта, заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам цифровизации, туризма и молодежной политики Алексей Черников подчеркнул, что в Прикамье ИТ-сообщество активно развивается. Если в 2022 году в крае насчитывалось 1500 ИТ-компаний, то по итогам 2023 года из стало 1600. Число работающих в отрасли — 19,2 тыс. человек, и этот показатель также ежегодно растёт. Край ставит перед собой амбициозную задачу дорастить этот кластер до 21-22 тыс. человек.

Алексей Черников отметил, что инициатива Антона Немкина об учреждении стипендии может внести большой вклад в решение этой задачи. «Нужно поощрять лучших и давать им возможность работать и развиваться здесь, в Пермском крае», — подчеркнул зампред краевого правительства.

Также он добавил, что благодаря активной роли Антона Немкина как депутата Госдумы в работе с органами государственной власти, Минцифры РФ, краю удалось в 2023 году полностью обеспечить связью населённые пункты с численностью населения от 500 человек. В 2024 году ставится цель обспечить связью и населенные пункты с численность ю жителей от 100 человек. «По нашим оценкам, мы будем первым регионом, который это сделал», — акцентировал Алексей Черников.

«В целом итоги года в секторе ИТ у нас хорошие. Отрасль приросла по выручке за год на 4 млрд, и этот показатель в 2023 году составил 79 млрд рублей. Видим, что многие ИТ-специалисты, в своё время покинувшие Россию, возвращаются, берут льготную ипотеку. У нас таких уже 1200 человек, и ещё рассматривается 2400 заявок. Это значит, что мы точно их сможем здесь «приземлить» и это будет способствовать тому, что специалисты останутся здесь и будут работать», — заключил Алексей Черников.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Региональный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», депутат Законодательного Собрания Пермского края Александр Мотрич подчеркнул, что с момента старта проекта возникло и было реализовано множество интересных и полезных идей.

«Количество идей, которые были сгенерированы за чуть более года, просто зашкаливает. Очень многое удалось сделать и ещё будет делаться в направлении работы с молодёжью. Только экскурсий для школьников и студентов в наши ИТ-компании мы провели, наверное, несколько десятков. У ребят горят глаза, им это очень интересно. Также большой потенциал — у просветительского направления нашего проекта. Буквально через три дня я будут проводить очередной семинар по цифровой грамотности, на который записалось порядка 40 пожилых людей. Действительно, грамотность в информационной среде у наших пенсионеров — очень низкая, близкая к нулю, и наш долг — помогать поколению, которое само не защищено от этих угроз. Есть направление волонтёрства, есть направление поддержки интересных стартапов — одним словом, проект «Цифровая Россия» очень нужный и полезный», — считает Александр Мотрич.

Руководитель федерального штаба проекта «Цифровая Россия», генеральный директор Фонда «Цифровая долина Прикамья» Алексей Ландарь отметил разнообразие и качество разрабатываемых в крае цифровых решений:

«Цифровая Россия начала готовить общефедеральную карту лучших региональных цифровых продуктов и решений, нет сомнения, что Пермский край займёт на этой карте лидирующие позиции. Мы надеемся, что наш проект поможет лучшим региональным разработкам рассказать о себе и стать востребованными как в других субъектах, так и на федеральном уровне».

Основные показатели развития цифровых технологий в Пермском крае в своём докладе представил министр информационного развития и связи Пермского края Пётр Шиловских.

По словам министра, высокая обеспеченность связью и мобильным интернетом, о которой говорил Алексей Черников, отражается в показателях роста интернет-трафика. Поток возрастает в среднем на 30% в год, и сегодня существует необходимость строительства опор двойного назначения в крупных населенных пунктах Пермского края.

Также очень важная задача — закрыть все «белые пятна», где нет мобильной связи, на автодорогах Прикамья. В решении этой проблемы министерство работает с крупнейшими операторами связи — МТС, Мегафон, «Ростелеком».

Исполняя указ президента России «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» в Прикамье развиваются и внедряются на практике технологии на основе ИИ. Сегодня такие разработки применяются в сфере госуправления, планирования территориального развития, медицинской диагностике, в наблюдении за погодой, в анализе состояния лесного фонда, оптимизации работы образовательных учреждений, организации безопасности граждан и т. д.

В Пермском крае создана комплексная система информационной безопасности. Статистика инцидентов информационной безопасности ежегодно растёт огромными темпами. За 2023 год зафиксировано более 568 млн инцидентов. Поэтому в информационных системах Пермского края в период 2022-23 годов внедрены свыше 39 тыс. средств защиты информации. Они на 100% являются отечественными, что снижает стоимость, риски воздействия вредоносных программ, а также ликвидирует зависимость от иностранных производителей и зарубежных санкций. Кроме того, на единый почтовый домен permkrai.ru переведены пользователи в органах государственной власти, местного самоуправления, подведомственных организаций — всего создано более 31 тыс. почтовых ящиков.

Добавим, развитие информационных и цифровых технологий является важной составляющей Народной программы «Единой России». В документе подчёркивается, что цифровые технологии оказывают колоссальное влияние на взаимоотношения государства и граждан. «Весь комплекс государственных услуг должен быть прозрачным, доступным, быстрым в любой точке страны, отвечать запросам людей. При этом права гражданина, его личная жизнь должны быть безусловно защищены. Именно такую систему «удобного государства» для человека мы создаём», — говорится в Народной программе.

На заседании Общественного совета присутствовали и представители ведущих пермских ИТ-компаний. Они рассказали о своих перспективных разработках, многие из которых уже применяются или готовы применяться на практике.

Так, генеральный директор ООО «Промобот» Максим Чугунов рассказал о применении искусственного интеллекта при создании роботов. Директор ООО «ВР» Виктор Ракшин — о разработке системы ИИ для беспилотников, которые позволяют выполнять задачи в условиях отсутствия связи и без управления человеком. Коммерческий директор ООО «ТраффикДэйта» Дмитрий Поносов поделился опытом внедрения в городах России системы, которая оптимизирует работу светофоров, тем самым сокращая задержки трафика и образование пробок на 20-30%. Технический архитектор ООО «Геликон Консалтинг» Андрей Клюев представил целый ряд разработок для металлургии, нефтяной промышленности, а также систему для обнаружения несанкционированных свалок.

В завершение работы совета прошла церемония награждения. В частности, благодарственным письмом заместителя председателя правительства Пермского края за большой личный вклад в развитие отрасли в регионе был награждён Антони Немкин. В свою очередь, он вручил благодарственные письма за активную работу по развитию информационных технологий региональному координатору «Цифровой России» Александру Мотричу и главе краевого Минсвязи Петру Шиловских.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.