«Ростелеком» оснастил умным домофоном первый в Перми дом клубного формата Поделиться Твитнуть

Жила в начале прошлого века в центре Перми знаменитая купчиха Мария Баранова. Она владела магазинами, вела активную светскую жизнь в уездном городе и имела интерес к внедрению современных технологий. Например, в 1909 году в доме был установлен первый в Перми кинематографический аппарат «Модерн».

А если бы предприимчивая купчиха жила в ХХI веке, то первый умный домофон появился бы в её квартире. Что почти и произошло в наши дни. Буквально в пяти метрах от её особняка застройщики возвели первый дом клубного формата GrandHaus. Именно в нём «Ростелеком» установил первый умный домофон с видеоэкраном и возможностью распознавания лиц.

Этот сервис на базе платформы «Ростелеком. Ключ» имеет дополнительную видеопанель с экраном. Он позволяет увидеть человека у двери подъезда, не открывая приложение в телефоне. Кроме того, можно подключить услугу распознавания лиц: сервис автоматически откроет дверь человеку, чья фотография загружена в приложение «Ростелеком. Ключ». А ещё есть Push-уведомления об открытии двери, журнал посещений, фотофиксация и видеоархив.

Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Наша компания предлагает застройщикам комплексное решение «Ростелеком. Ключ»‎ для управления и контроля за многоквартирным домом и придомовой территорией. Это решение уже довольно давно используется в Перми. За это время мы подключили более 10 тыс. квартир к этой услуге. Решение позволяет сделать доступ в квартиру комфортным и безопасным для жителей и гостей.

Также платформа позволяет установить следующие инновационные сервисы:

- Домашний интернет для жильцов. Этот сервис является основой для качественной работы платформы «Ростелеком. Ключ». Монтаж оборудования для его подключения начинается на стадии строительства дома. После того как жилец заезжает в свою квартиру, ему не нужно вызывать мастера для протягивания кабеля через все жильё. Благодаря технологии «оптика в квартиру» владелец уже имеет интернет, ему остаётся лишь подключить к нему компьютер или телевизор. И пользоваться качественным интернетом со скоростью до 350 Мбит/с;

- Умный шлагбаум — предназначен для контроля и управления доступом на территорию двора. Сервис может быть связан с системой видеонаблюдения, что позволит получать видеозаписи приезжающих автомобилей. Причём открывать и закрывать шлагбаум хозяин может из любой точки страны;

- Комплексное видеонаблюдение позволяет с помощью камер осуществлять видеоконтроль разных локаций в многоквартирном доме и придомовой территории. Преимущества видеонаблюдения от «Ростелекома» — это онлайн-трансляция, запись видео архива, хранение информации в облаке до 60 суток, съёмка в темноте и со звуком, наличие уведомлений, возможность для управляющей компании настраивать отдельный доступ для жителей. А у пользователей есть возможность просматривать изображение с выбранных камер в приложении в режиме одного окна.

Сервисы «Ростелеком. Ключ» можно устанавливать не только в новых домах. В Перми на сегодняшний день цифровыми стали более 40 новостроек и 35 домов вторичного жилья.

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