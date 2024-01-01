«Уралкалий» вошел в топ-10 рейтинга по качеству управления производственными отходами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рейтинговое агентство RAEX провело исследование качества управления отходами отечественными корпорациями. По его итогам ПАО «Уралкалий» вошло в топ-10 лидирующих компаний и заняло в этом рейтинге 9 место.

«Уралкалий», входящий в Группу «Уралхим», утилизирует отходы, используя их для гидрозакладки. Это позволяет более чем вдвое сократить объемы отходов, направляемых на солеотвалы. Помимо этого, предприятие также работает с другими категориями отходов. Ежегодно компания направляет на утилизацию макулатуру, трубы из полиэтилена низкого давления, масла и металлолом.

Среди основных критериев анализа в опубликованном исследовании выделяются качество корпоративных политик и программ в области управления отходами, оценка валовых и удельных показателей образования отходов, а также доля их повторного использования. Также методика учитывает практику компаний по обращению с отходами и верификацию профильных данных.

Выборка компаний для исследования формировалась на основе 160 организаций. В шорт-лист вошли 50 корпораций, которые, с одной стороны, считают управление отходами одним из приоритетных направлений экологической политики, а с другой — регулярно отчитываются о своих достижениях в этой сфере.

Костяк отраслевой структуры компаний, включенных в исследование, формируют представители нефтегазового сектора, горнодобычи и металлургии, химии и электроэнергетики. Суммарно на их долю приходится две трети общего количества участников выборки.

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