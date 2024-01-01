Синоптики составили прогноз погоды в Прикамье на апрель В ближайшие дни воздух прогреется до +15 градусов Поделиться Твитнуть

В Пермском крае температура воздуха в апреле 2024 года ожидается на 1-1,5°C выше нормы. В то же время количество осадков будет соответствовать норме (80-120%). В южных регионах осадков может быть недостаточно. Такой прогноз выдали метеорологи. Об этом пишет ВЕТТА.

Специалисты отметили, что нормой в апреле для Прикамья считается температура +3,2°С, а сумма осадков — 36 мм.

Первые 10 дней апреля будут очень тёплыми, на 3-4°C выше нормы; 2-3 апреля воздух в Пермском крае прогреется до +10... +15°C. Более сильный прогрев сдержит снежный покров.

По одним прогнозам, тепловая волна продлится до конца первой декады. По другому прогнозу, после 6 апреля вновь наступит похолодание с минусовыми температурами ночью и дневными 0... +5°C.

Вторая 10-дневка апреля ожидается чуть теплее нормы, с небольшим дефицитом осадков и разрушением снежного покрова. Третья декада окажется в рамках нормы.

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