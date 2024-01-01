Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми пройдёт первая в России конференция о граффити Жанр стрит-арта впервые будет рассмотрен в формате научного специализированного события Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В апреле 2024 года Музей современного искусства PERMM совместно с Институтом исследования стрит-арта (Санкт-Петербург) организует первую в России научную конференцию, посвященную феномену граффити. Об этом «Новому компаньону» рассказали в музее.

Участники конференции рассмотрят граффити в России как антропологический, культурный, социальный и урбанистический феномен.

Наиля Аллахвердиева, директор Музея современного искусства PERMM:

— Развитие граффити в городе — всегда индикатор живой, активной художественной субкультуры. С одной стороны, это питательная среда, где растут художники, с другой — постоянный повод для конфликтов. Нелегальные граффити — это не только вандализм, но эстетическая реальность, которая вызывает неприятие у горожан.

Граффити — это глобальное явление, оказывающее серьёзное влияние на современную музыку, моду, театр и другие сферы, а прежде всего — влияющее на визуальную среду любого современного города. Это сложное, интересное и многообразное явление, и мы хотели бы о нем поговорить. Разговор об этом феномене в формате научной конференции — это возможность расширить границы понимания природы граффити и изменить отношение к ним.

Конференция состоится 12-13 апреля в музее PERMM. Программа события ещё не сформирована, но известно, что работа конференции каждый день будет начинаться в 11:00 и завершаться около 19:00.

Докладчиками выступят культурологи и искусствоведы, ученые-социологи и философы, исследователи стрит-арта и художники. Доклады будут представлены в нескольких секциях: «Граффити и культура», «Граффити, вандализм и закон», «Граффити и человек», «Граффити и город», «Граффити и искусство». Среди заявленных спикеров — Миша Most, Мария Вебер, Алина Зоря, Наталья Каш, Никита Классен, Ирина Симонова, Олеся Блинова, Анна Нистратова и другие специалисты. Планируется более 20 лекций и три панельных дискуссии.

Вход на события будет свободным по регистрации.

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