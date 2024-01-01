«Азот» в 2024 году вложит в развитие производства 9,1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» Андрей Семенюк подвел итоги работы предприятия в 2023 году и рассказал об основных проектах, запланированных на 2024 год.

Общий объем вложений в 2024 году в развитие филиала «Азот» составит 9,1 млрд рублей. Для сравнения, в 2023 году — 7,6 млрд рублей. Сейчас на предприятии одновременно реализуется несколько важных инвестиционных проектов, бюджет которых на 2024 год в сумме составит 4,9 млрд рублей. Среди них — «Производство калиевой селитры до 100 000 тонн в год и побочного продукта NaCl до 50 000 тонн в год», «Строительство нового производства карбамидосульфата (UAS) производительностью до 55 000 тонн в год», «Техническое перевооружение водозаборной станции» и другие.

В «Уралхиме» особое внимание уделяется ESG-стратегии. На природоохранную деятельность в 2024 году филиал «Азот» планирует направить 1,6 млрд рублей. В 2023 году инвестиции составили 211 млн рублей. Такое увеличение связано, в том числе, с реализацией масштабных проектов — «Техническое перевооружение установки обессоливания воды в цехе пароводоснабжения и технологических коммуникаций» и «Замена водовода «Северный».

«Азот» активно поддерживает корпоративные инициативы, направленные на внедрение цифровых технологий во всех областях производственной деятельности. В 2024 году планируется дальнейшее развитие и наполнение корпоративной образовательной платформы электронными курсами и тренажерно-обучающими комплексами, которые станут дополнительной формой обучения на производстве.

Всего на предприятии работает 2 400 человек. В Пермском крае «Азот» входит в тройку лучших предприятий химической отрасли по уровню оплаты труда. За 2023 год среднемесячная заработная плата по филиалу «Азот» составила более 84 000 рублей.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— «Уралхим» уделяет большое внимание как развитию производства, так и развитию персонала. 2024 год объявлен в России Годом семьи. Мы все понимаем ее ценность для каждого человека. В филиале планируется провести ряд мероприятий, направленных на поддержку и развитие семейных ценностей. Также мы продолжим реализацию программы операционной эффективности: будем оказывать поддержку тем, кто старается улучшить деятельность предприятия, сделать условия труда комфортнее, повысить качество продукции, улучшить состояние окружающей среды.





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