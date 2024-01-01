Лидеры культуры производства Поделиться Твитнуть

На «Метафраксе» подвели итоги традиционного смотра-конкурса по культуре и эстетике производства среди производственных подразделений за прошлый год. Победители и призёры конкурса награждены премиями.

Лидеров определила экспертная комиссия. Среди подразделений первой группы звания «Цеха высокой культуры» удостоены цех подготовки и ремонта железнодорожного транспорта (ЦПРТ, первое место) и производство метанола (второе место). Во второй группе лидерами стали газоспасательный отряд (первое место) и железнодорожный цех (второе место).

Лучшими признаны бытовые помещения производства по обслуживанию и ремонту оборудования в технологических цехах (ПОРОТЦ, первое место) и завода «Аммиак-Карбамид-Меламин» (АКМ, второе место). Лучшие комнаты приема пищи отмечены в центральной производственной лаборатории (ЦПЛ, первое место) и цехе электроснабжения (второе место).

Традиционно в рамках конкурса комиссия подводит итоги номинации «Лучшая снежная скульптура». В этот раз первого места удостоены проектный отдел, ТХЦ, ЖДЦ и производство ПОМС. Второе место присудили ЦПП, ЦПРТ, цеху формалина, ЦТД и ПОРОТЦ. Третье место досталось ЦЭС, ЦОРАСУ и складскому хозяйству. Гран-при конкурса получило производство метанола.

Члены комиссии отметили, что в 2023 году многие подразделения предприятия уделяли должное внимание производственной культуре и условиям быта. В частности, на стрелочном посту «Косая» железнодорожного цеха установлена очистная станция, улучшено электроснабжение, установлен водонагреватель. В корпусе 363 (ПОРОТЦ) отремонтированы сауна и женское бытовое помещение. В парогазоцехе реализуется проект по усовершенствованию системы вентиляции. Обновились помещение мастерской и кабинет калибровки в цехе по обслуживанию и ремонту автоматизированных систем управления и средств измерений (ЦОРАСУ). В корпусе цеха технической диагностики (ЦТД) установлены специальные подставки для огнетушителей. В автомобильном боксе транспортно-хозяйственного цеха для каждого автомобильного средства определено индивидуальное стояночное место, отмеченное табличкой с регистрационным номером. В помещении разнарядки корпуса 1646 установлен телевизор для просмотра учебных видео материалов. В цехе подготовки и ремонта железнодорожного транспорта проведен косметический ремонт в помещениях вентиляционных камер и в кабинетах инженерно-технических работников. Завершен ремонт мужской душевой, сауны в мужском бытовом помещении. В комнате приёма пищи установлена электрическая сушилка для рук. В отделении пентаэритрита производства полиорганики и многоатомных спиртов (ПОМС) переоборудована входная группа с северной стороны, в лаборатории заменен вытяжной шкаф.

Задачей конкурса по культуре и эстетике производства является создание безопасных и комфортных условий для работы и отдыха сотрудников предприятия. По итогам года лучшие структурные подразделения удостаиваются звания «Цеха высокой культуры производства», а также определяются лучшие бытовые помещения и комнаты приема пищи. Дважды в год в рамках конкурса экспертная комиссия, состоящая из представителей отдела охраны труда и промышленной безопасности, сектора по работе с персоналом, участка хозяйственного обслуживания и профсоюзной организации, проводит проверку условий производственного быта работников, состояние культуры и эстетики производственных помещений и территорий, закрепленных за структурными подразделениями, чистоту рабочих мест и бытовых помещений, соблюдение санитарных норм, выполнение правил промышленной гигиены и безопасности.

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