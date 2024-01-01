В Перми на городской эспланаде установят памятную звезду в честь первооткрывателя пермской нефти Поделиться Твитнуть

В год 150-летия учёного-геолога Павла Ивановича Преображенского в Перми на городской эспланаде установят памятную плиту. Соответствующее решение принял 26 марта Общественный совет по топонимике при главе города.

Павел Иванович Преображенский в 1925 году открыл одно из крупнейших в мире Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Им в 1929 году в районе Верхнечусовских Городков было обнаружено первое промышленное месторождение нефти. Это событие стало отправной точкой в истории развития нефтяной отрасли Урала, а открытое месторождение — первым в Волго-Уральском нефтегазоносном бассейне, растянувшемся на площади 700 тыс. кв. км.

С 1921 года П.И. Преображенский являлся профессором кафедры геологии в Пермском университете и стал одним из основателей геологического факультета.

В 2019 году памятник профессору Преображенскому установили в центре города — перед центральным офисом «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на улице Ленина, 62. В 2021 году при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» издана книга «Геолог удачи» авторства пермской писательницы Светланы Федотовой о выдающемся русском геологе.

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