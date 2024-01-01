«Единая Россия» в Прикамье запустила предварительное голосование по отбору кандидатов на замещение 370 депутатских мандатов Поделиться Твитнуть

В понедельник, 25 марта, состоялось заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия» под председательством Дмитрия Махонина, секретаря реготделения партии, губернатора Пермского края.

Обращаясь к членам Президиума, Дмитрий Махонин отметил роль регионального отделения партии «Единая Россия» на всех этапах подготовки и проведения выборов Президента.

«Именно ваши усилия позволили в кратчайшие сроки собрать необходимое количество подписей за выдвижение Владимира Владимировича Путина в качестве кандидата. Благодарю депутатский корпус всех уровней за то, что активно помогали в проведении избирательной кампании, вносили свой вклад в укрепление общественной консолидации», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Напомним, в Пермском крае за 29 дней было собрано более 58 тыс. подписей за выдвижение Владимира Путина — это в семь раз больше необходимого плана.

Секретарём реготделения также была поставлена задача не сбавлять набранных темпов и активно начать подготовку к Единому дню голосования 2024 года.

«Важно, чтобы все выборные кампании прошли в обстановке общественной консолидации. Уверен, что успешный опыт проведения президентской кампании 2024 года будет эффективно использован на предстоящих выборах», — отметил Дмитрий Махонин.

В сентябре пройдут 25 избирательных кампаний по замещению 370 мандатов. Выборы состоятся в Верещагинском, Добрянском, Ильинском, Красновишерском, Нытвенском, Октябрьском, Осинском, Очёрском, Суксунском, Чердынском, Чернушинском и Чусовском городских округах, а также в Александровском, Березовском, Гайнском, Косинском, Кочёвском, Ординском, Уинском, Юрлинском и Юсьвинском муниципальных округах, ЗАТО Звездный. Также в этот день состоятся довыборы в Законодательное Собрание Пермского края по одномандатному избирательному округу № 12, довыборы в Думы Соликамского округа и Березников.

Традиционно партия «Единая Россия» выдвинет своих кандидатов на замещаемые мандаты по итогам процедуры предварительного голосования, которое было запущено на сегодняшнем Президиуме.

По довыборам в Законодательное Собрание Пермского края по 12 округу и довыборам в Думы Березниковского и Соликамского городских округов состоится электронное всеобщее голосование (это первая модель предварительного голосования). Выборы в 22 муниципалитетах пройдут по четвёртой модели — это электронное голосование выборщиков.

Также на заседании рассмотрены ключевые направления деятельности регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края в 2024 году. Первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев рассказал о включении партии в кампанию по выборам Президента России, реализации Народной программы, гуманитарных проектах, современных способах коммуникации с избирателями, работе с молодёжью, обновлении первичных отделений партии и др. Также Вячеслав Григорьев обозначил ключевые показатели эффективности по обозначенным направлениям на 2024 год.

«Партия «Единая Россия» не стоит на месте: совершенствуются подходы в работе с избирателями, анализируется и улучшается работа внутри коллективов. В этом залог успеха, в первую очередь — наших кандидатов на выборах всех уровней», — подытожил Вячеслав Григорьев.

Председатель пермского регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Ирек Хазиев подготовил содоклад о деятельности сторонников партии в Пермском крае.

На сегодня в регионе насчитывается более 12 тысяч сторонников, активно работает 43 местных отделения. Сторонники реализуют проектную и гуманитарную деятельность: снабжение спецсредствами подразделений, принимающих непосредственное участие в СВО, содействие гражданским активистам в реализации проектов, сбор и отправка продуктов питания и вещей первой необходимости в зону СВО, поддержка семей мобилизованных и др.

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