Оркестр Hard Rock Orchestra посвятит свой концерт в Перми вокалисту Linkin Park
Выступление оркестра состоится 29 марта
Зрители услышат избранные композиции героев альтернативной сцены: Numb, One Step Closer, In the End, Faint, Crawling, What I've Done и многие другие в особенном симфоническом звучании. Музыканты представят также новые аранжировки песен, которые ранее не исполнялись. Завершится вечер традиционным хоровым исполнением One More Light всем залом.
Hard Rock Orchestra — отдельный проект большого симфонического оркестра под названием RockestraLive. Идея пришла музыкантам в 2019 году. Особенностью коллектива является мультиинструментальность каждого из участников. С помощью своего проекта артисты стремятся привить людям любовь к классическому инструментальному исполнению музыки.
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