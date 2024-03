Оркестр Hard Rock Orchestra посвятит свой концерт в Перми вокалисту Linkin Park Выступление оркестра состоится 29 марта Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба оркестра Hard Rock Orchestra

В пермском доме народного творчества «Губерния» 29 марта состоится концерт камерного оркестра Hard Rock Orchestra. Как рассказали в пресс-службе оркестра, концерт будет посвящён рок-музыканту, вокалисту группы Linkin Park Честеру Беннингтону, которому 20 марта исполнилось бы 47 лет.

Зрители услышат избранные композиции героев альтернативной сцены: Numb, One Step Closer, In the End, Faint, Crawling, What I've Done и многие другие в особенном симфоническом звучании. Музыканты представят также новые аранжировки песен, которые ранее не исполнялись. Завершится вечер традиционным хоровым исполнением One More Light всем залом.

Hard Rock Orchestra — отдельный проект большого симфонического оркестра под названием RockestraLive. Идея пришла музыкантам в 2019 году. Особенностью коллектива является мультиинструментальность каждого из участников. С помощью своего проекта артисты стремятся привить людям любовь к классическому инструментальному исполнению музыки.

