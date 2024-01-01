В монастыре Пермского края пожаловались на нашествие глетчерных блох Их появление связывают с климатическими аномалиями последних лет Поделиться Твитнуть

глетчерные блохи

«Википедия»

На территории подворья Успенского монастыря в с. Кольцово Пермского края (на снегу, деревьях и купелях) обнаружено массовое скопление глетчерных блох (Desoria saltans). Об этом сообщили сотрудники краевого Центра защиты леса (ЦЗЛ).

Эксперты ЦЗЛ рассказали, что на самом деле это не настоящие блохи, а членистоногие (блохами их назвали из-за их способности прыгать).

Глетчерная блоха — мелкое насекомое длиной 1,5-2,5 мм. Впервые было обнаружено швейцарским исследователем Эдуаром Дезором на альпийском леднике Монте-Роза. Глетчерные блохи обитают при низких температурах. Они могут пережить замораживание и оживать при оттаивании. Питаются хвойной пыльцой, остатками растений и водорослями рода хламидомонада. Высокие температуры (выше +12 градусов) для них смертельны.

Их наличие в Пермском крае является необычным явлением. Последний раз глетчерную блоху в Прикамье встречали в марте 2016 года. Произошло это в Березниках (район Новожилово).

«Появление Desoria saltans в нашем регионе — это индикатор климатических аномалий последних лет, которые в свою очередь являются результатом глобального изменения климата», — заявили учёные.

При этом, по данным специалистов, глетчерные блохи не представляют угрозы ни для животных, ни для людей, ни для растений.

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