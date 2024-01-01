Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Во временном хранилище Пермской художественной галереи открывается первая выставка Пермские мумии выходят в люди Поделиться Твитнуть

Фото: Валерия Заровнянных

Пермская художественная галерея продолжает серию выставок, чтобы произведения из её коллекции и зрители встречались, несмотря на то что у галереи пока нет постоянной экспозиции.

21 марта открывается первая выставка в помещении временного хранения экспонатов в административном корпусе АО «Телта» (Окулова, 75, к. 3). «Немного страшная выставка. Древний Египет» (6+) состоит из экспонатов, которые никогда ранее не были в постоянной экспозиции или выставлялись давно и кратковременно, но в новом здании на территории «Завода Шпагина» займут место в «Кабинете редкостей».

Выставка, посвящённая культуре Древнего Египта, будет интересна взрослым и детям. В экспозиции представлены предметы из египетских коллекций Пермской художественной галереи и Музея истории Пермского университета, которые позволяют заглянуть в эпоху Птолемеев и познакомиться с традиционными ритуалами древних египтян, пугающими современного человека; с их представлениями о жизни, иероглифическим письмом, канонами изображения богов и другими характерными чертами древнеегипетской культуры.

Среди экспонатов — магические амулеты и статуэтки ушебти, изображения древних богов и богинь, папирус «Книга мёртвых» и другие редко демонстрируемые предметы.

Впервые после реставрации будут показаны две древнеегипетские мумии из собрания Пермской галереи. Мумии попали в коллекцию галереи в 1920 году из музея "Паноптикум". Их демонстрировали лишь дважды — в 1950-х годах в экспозиции галереи и в 1998-2000 годах на выставке «От Нила до Понта Эвксинского», посвящённой искусству Египта и античности.

В 2021 году мумии и саркофаги были отправлены на реставрацию в московский реставрационный центр «Феномен». В результате проведённых в процессе реставрации комплексных исследований выяснилось, что мумии принадлежали египтянам, жившим в III и I веке до нашей эры. Саркофаги относятся к более ранним периодам египетской истории. Датировку одного из саркофагов, покрытого сюжетными композициями на мифологические темы, связанные с посмертной судьбой его владельца в царстве мёртвых, удалось отодвинуть почти на 700 лет назад и датировать XI-VII веками до н.э.

В 2023 году отреставрированные мумии демонстрировались в Государственном музее Востока (Москва) на выставке «С берегов Нила до берегов Камы». И вот, наконец, они будут показаны пермякам.

Особенность новой выставки — соседство подлинных произведений с интерактивной, игровой подачей материала. Адаптация иероглифического алфавита в рисунках на стене, интерактивные макеты пирамид, саркофага и погребальной камеры, рисованный путеводитель по выставке — всё это поможет юным зрителям в восприятии сложной темы древнеегипетской культуры. К выставке подготовлена образовательная программа, включающая экскурсии, лекции, мастер-классы для разных возрастов.

Кураторы выставки Евгения Наймушина и Артём Кутергин не впервые создают интерактивную познавательную выставку для детей: в старом здании галереи их прошло уже несколько.

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